Huskyt saavat nyt kummeja, kun ihmisiin iski auttamisen halu – rekikoirayrittäjä: "Lomautetutkin ovat tarjonneet apuaan, se saa nöyräksi"

Lapin matkailuihmeen nelijalkaiset rakentajat eli huskyt ovat herättäneet suomalaisten auttamishalun. Rekikoiraretkiä järjestävien yritysten kummikoirapaketit ovat tehneet kauppansa sen jälkeen, kun julkisuudessa alettiin puida toimettomiksi jäävien koirien kohtaloa.

Kummi voi osallistua esimerkiksi koiran ruokakustannuksiin, kun yrittäjän toimeentulo on ulkomaisten asiakkaiden puuttuessa epävarma.

Kittiläläisen All Huskies -yrityksen 69 koirasta jo 48:llä on oma kummi, joka maksaa 30 euron kuukausisumman vuoden ajan.

– Lähin kummi on naapurustosta, mutta heitä on ympäri Suomea. Yrityksiäkin on lähtenyt niin aikuisten kuin pentukoirien kummeiksi, yrittäjä Pauliina Tirkkonen kertoo.

Yrityssponsori saa nimetä kummipentunsa ja Tirkkosen tilalla peuhaakin nyt huskynpentu Utsu. Se sai nimensä Levillä sijaitsevan ravintolan mukaan.

Huskuyrittäjät kertovat ihmisten soittaneen, kirjoittaneen ja tarjonneen oma-aloitteisesti apua. Rovaniemen Sinetässä Bearhill Husky -kenneliä pitävä Valentijn Beets liikuttuu puhuessaan asiasta.

– Jopa lomautetuiksi joutuneet ihmiset haluavat auttaa, vaikka taloudellinen tilanne ei ole heilläkään hyvä. Se saa nöyräksi.

17 vuotta rekikoirayrittäjinä toimineet Valentijn Beets ja Veronika Butinova ovat kiitollisia ja liikuttuneita saamastaan tuesta. Juha Mäntykenttä / Yle

Hostelli kennelin avuksi

Bearhill Huskynkin kummikoiratoiminta on jo käynnissä, vaikka sitä ei ole kovin mainostettu.

Beetsin mukaan ensinnä siksi, että on tiloja jotka tarvitsevat apua vielä enemmän. Ja paperityötkin ovat vielä vaiheessa. Koirakummiksi ryhtyvä saa huskyretken lisäksi kuvan koirasta eli koko kennel pitää nyt valokuvata.

Tummaturkkinen ja sinisilmäinen Kylo on jo saanut kummikseen rovaniemeläisen Hostel Cafe Kodin. Yrityksessä nousi auttamisen halu, vaikka se joutui itsekin pitämään ovensa kiinni maaliskuulta juhannukseen.

– Onhan tilanne edelleen tiukka. Emme kuitenkaan missään tapauksessa halua luopua toivosta, vaan yritämme keksiä miten kaikki selviäisimme tästä ehjin nahoin, sanoo yrittäjä Tuulia Repo.

– Kylo vaikuttaa vähän ujolta, mutta olemme jo päässeet hieman tutustumaan ja uskon, että meillä lähtee tästä mahtava reissu yhdessä, Tuulia Repo sanoo. Juha Mäntykenttä / Yle

Koirakummius herätti vastakaikua yrityksessä, jonka henkilökunnasta lähes jokaisella on koira. Kahvilaan ovat koirat olleet aina tervetulleita ja majoituksestakin lähes puolet on huoneita, joihin myös koiralla on pääsy.

Koiran kuluista kuudesosa ruokaan

Ylläksen kupeessa noin 60 huskyn Powerun Adventures -yritystä pyörittävä Riku Setälä myy yrityksille sponsoripaketteja ja yksityisille lahjakortteja.

– Lahjakortit voi käyttää meidän retkiimme, tai sitten osoittaa tukena eli jättää käyttämättä.

Setälä sanoo, että kysyntää on ollut viikon aikana mukavasti, mutta tukipakettien varaan ei voi laskea. Koirien kuluista täytyy selvitä joka tapauksessa.

Yrittäjien hartain toive on, että huskyajeluille olisi tulijoita. Monissa yrityksissä retkiä muokataan nyt suomalaiseen makuun ja kukkaroon sopiviksi eli lyhyemmiksi.

– Toivomme, että safareita ostetaan ja saamme tehdä työtä, jota koirat rakastavat ja jota itsekin tykätään tehdä, toteaa Pauliina Tirkkonen.

Koirat pitää liikuttaa joka tapauksessa päivittäin ja siihen yrittäjät ovat jo kyselleet apuvoimia. Koirakummitoiminnalla saadaan maksettua koirien ruoka, mutta yrittäjä jää ilman palkkaa, jos asiakkaita ei ole.

Valentijn Beets kertoo, että alaskanhuskyn ylläpito maksaa vuodessa noin 3000 euroa, josta puolet menee palkkakustannuksiin. Koiran ruokaan kuluu noin 500 euroa.

– Ihmiset ajattelevat, että koirassa maksaa vain ruoka ja eläinlääkärimaksut, mutta minunkin pitää syödä ja maksaa vuokra.

Matkailutoiminta on loppunut, mutta töitä teemme joka päivä, yrittäjä Veronika Butinova sanoo. Juha Mäntykenttä / Yle

Suomalaiset asiakkaat aiemmin harvassa

Läheskään kaikilla huskytiloilla ei myydä koirakummiutta. Toisaalta esimerkiksi enontekiöläisessä Hetta Huskies-yrityksessä on jo kauan ennen koronakurimusta etsitty sponsoreita koirille, jotka ovat eläköityneet tai muusta syystä juoksunsa juosseet.

Valentijn Beetsin kanssa Bearhill Husky-yritystä pyörittävän Veronika Butinovan mukaan kummitoiminta antaa nyt toivoa ja on taloudellisestikin hyvä tuki. Talven kalenterissa on yhä varauksia, ja sekä asiakkaat että yrittäjät haluavat uskoa matkailutalven toteutuvan edes jossain muodossa.

Aiemmin Bearhill Huskyn asiakkaista kaikki ovat tulleet ulkomailta. Butinova pitääkin kummikoiratoimintaa kaikin tavoin tervetulleena.

– Olen erittäin kiitollinen. Toivon, että tällä tavalla myös yhä useampi suomalainen saa kosketuksen rekikoiratoimintaan.

