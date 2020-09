Veturiyritykset on valittu – Kääntyykö Suomen suunta näiden panostusten avulla? 5G, jätepolttoaineita, uudenlaisia tekstiilejä

Business Finland käynnisti keväällä kilpailun, jossa etsittiin suomalaisia veturiyrityksiä. Nämä suuret yhtiöt kokoaisivat ympärilleen kumppaneita, korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia – ja jos kaikki menee hyvin, miljardien eurojen liiketoimintaa.

Voittajat nimettiin tänään.

Nokian ympärille on määrä rakentua 5G-teknologiaa hyödyntävä teollisen internetin yritysryväs. Mukaan on jo lähtenyt ainakin kaivoskoneiden valmistaja Sandvik.

Neste rakentaa verkostoa kehittämään liikennepolttoaineita, muoveja ja kemikaaleja.

Raaka-aineena käytetään maa- ja metsätalouden tähteitä, kotitalousjätteitä, levää, jätemuoveja ja hiilidioksidia.

Fortum ja Metsä Group kehittävät muun muassa uudenlaisia tekstiilikuituja, biokoposiitteja ja pakkausmeteriaaleja uusiutuvista raaka-aineista.

Kukin hake saa valtiolta 20 miljoonaa euroa. Toisaalta yhtiöt sitoutuvat itse investoimaan 50 miljoonaa euroa hankkeisiinsa.

Miksi tällaiset suuryhtiöt tarvitsevat veronmaksajien tukea keksinnöilleen?

– Tarvitaan suuria yrityksiä, jotta voidaan tehdä suuria hankkeita, sanoo Business Finlandin pääjohtaja Nina Kopola.

Veturiyritysten valinnassa keskeinen kriteeri oli se, että kehitettävä ratkaisu on vastaus globaaliin ongelmaan. Yhtiöt sitoutuivat myös rakentamaan ympärilleen verkostoa, johon pääsevät mukaan myös pienemmät yritykset sekä korkeakoulut ja tutkimuslaitokset.

Yhteiskunnan tuen on määrä laskea kehitysinvestointeihin liittyvää riskiä. Lopullisena tavoitteena on kääntää Suomen tutkimus- ja kehitysinvestoinnit takaisin nousuun.

Kuten alla oleva kaavio kertoo, kehityssuunta on ollut viime vuodet apea.

Samuli Huttunen / Yle

Business Finlandin Niina Kopola on kehityksestä huolissaan.

– Suuret yritykset eivät tällä hetkellä juurikaan kasvata tutkimus- ja kehityspanoksiaan Suomessa – vaan tekevät sitä muualla maailmassa. Tämä voi vaikuttaa dramaattisesti elinkeinojen uudistumiseen.

Samaa mieltä oli iltapäivän julkistustilaisuudessa esiintynyt työ- ja elinkeinoministeriön osastopäällikkö Ilona Lundström.

– Olemme ehkä vähän unohtaneet, että suurten yritysten veturirooli on keskeinen ekosysteemin synnylle.

Kaaviossa näkyvä alamäki on seurausta Nokia-klusterin romahduksesta. Juuri matkapuhelinvalmistuksen ympärille syntynyt yritysten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyö oli se suuri suomalainen ekosysteemi, joka vuosien ajan tahkosi yhteiskunnalle verotuloja, varallisuutta ja hyvinvointia.

Toistaiseksi sitä on turhaan yritetty jäljitellä.

Satoja työpaikkoja

Veturiyritysten on määrä synnyttää yhteistyötä. Siksi on hyvin sopivaa, että Metsä Groupin ja Fortumin hanke on jo lähtökohtaisesti allianssi.

Fortumia kiinnostaa uusien materiaalien raaka-aineena ulkomainen olki, Metsä Groupia suomalainen puu.

Metsä Groupin toimitusjohtaja Ilkka Hämälän mukaan metsä- ja energiayhtiö ovat taustaltaan erilaisia ja myös niiden käyttämät raaka-aineet poikkeavat toisistaan – haasteet ovat kuitenkin yhteisiä.

– Markkinat, joihin tähtäämme, ovat hyvin samanlaisia. Pystymme varmasti yhdistämään tietojamme ja kehityshankkeitamme sekä löytämään yhteisiä kumppaneita.

Veturiyritykset ovat sitoutuneet lisäämään tutkimusta ja tuotekehitystä yhteensä sadoilla työpaikoilla ja sadoilla miljoonilla euroilla.

Esimerkiksi Nokian matkapuhelinverkkojen liiketoimintaa vetävä Tommi Uitto laskeskelee, että yhtiö sijoittaa tuotekehitykseen 50 miljoonaa euroa ja Business Finland antaa 20 euron tuen – ja lisäksi mukaan lähtevät kumppanit käyttävät pitkältä toista sataa miljoonaa.

– Ja vuoteen 2030 mennessä, jos tämä tehdään hyvin, kyse olisi kaikkien osallistujien kesken noin 500 miljoonan euron kokonaisuudesta.

Nesteen mukaan uusiutuvat raaka-aineet vähentävät raakaöljyn käyttöä ja hillitsevät ilmastonmuutosta. Kyseessä on myös valtava liiketoimintamahdollisuus.

Suurten yritysten tukeminen jakaa mielipiteitä. Toisaalta, mikäli veturiyritysten kunnianhimoiset tavoitteet saavutetaan edes osittain, veronmaksajien tekemä yhteensä 60 miljoonan euron investointi maksaa itsensä nopeasti takaisin.

