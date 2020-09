Salamaniskua epäillään syypääksi Kristiinankaupungin tuulivoimaloiden onnettomuuksiin

Jo kaksi tuulimyllyn lapaa on pudonnut Metsälän tuulivoimapuistossa Kristiinankaupungissa.

Jo kaksi tuulimyllyn lapaa on pudonnut Metsälän tuulivoimapuistossa Kristiinankaupungissa. Hans-Mikael Holmgren / Yle

Kristiinankaupungin Metsälän tuulivoimaloiden lapojen putoamisen syyksi arvellaan salamaniskua. EPV Tuulivoiman toimitusjohtaja Frans Liski kertoo, että syyskuun alussa pudonneessa ensimmäisessä lavassa oli näkyvissä selkeitä mustumisjälkiä.

Alueella oli tapahtuma-aikaan ukkostanut. Sama tilanne oli myös viime viikonvaihteessa, jolloin toisesta tuulivoimalasta putosi lapa. Sen kohdalla epäillään myös salamaniskua syylliseksi.

Lue seuraavaksi: Kristiinankaupungin tuulivoimalasta katkesi toinenkin valtava siipi

Liskin mukaan tutkimukset tulevat jatkumaan pitkään, ja syy miksi salamanisku on saanut lavat irtoamaan, on selvityksen alla.

– Tämä tapahtumaketju on vielä auki. Lopullisen syyn löytymiseen tarvitaan todennäköisesti laboratoriotutkimuksia, kertoo Liski.

STT:n mukaan tutkintaa on hidastanut se, että konehuoneen katolle jääneet rikkoutuneet osat voivat olla tutkijoille vaarallisia.

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) ei sen sijaan aloita tutkintaa asiassa. Otkesin johtaja Veli-Pekka Nurmi kertoo STT:lle, että koska vakavaa onnettomuutta tai sellaisen vaaratilannetta ei ole ollut, tapaus ei kuulu Otkesin tutkittavaksi.

Liski sanoo, että kaikki turbiinit on nyt käyty läpi ja osa on tapahtuneen vuoksi pysäytetty. EPV Tuulivoima on nyt pyytänyt alueella liikkuvia ihmisiä pysymään 300 metrin etäisyydellä voimaloista.

Lisäksi puistossa kulkeville teille on viety varoituskylttejä. Liskin mukaan kyse on ennakoivasta toimenpiteestä.