Lehti paljastaa jo toisen "valeupseerin" Ruotsin puolustusvoimista: väitti olevansa brittiveteraani ja taistelleensa Irakissa

Sanomalehti Dagens Nyheter (DN (siirryt toiseen palveluun)) on paljastanut jo toisen "valeupseerin" Ruotsin puolustusvoimista. Lehti kertoo, että mies on työskennellyt keskeisessä tehtävässä puolustusvoimien päämajassa.

DN:n mukaan hän on työskennellyt johtavassa asemassa, ja hänen tehtävänään on ollut analysoida Ruotsin puolustuksen vahvuuksia ja heikkouksia. Työ on sisältänyt neuvonantoa korkeimmissa asemissa oleville puolustusvoimien johtajille, ja hänellä on ollut korkein turvallisuusluokitus.

Puolustusvoimat ei ole halunnut kommentoida kyseisen henkilön toimia DN:llä. Se vetoaa asian luottamuksellisuuteen.

Insinööritehtävistä helikopterilentäjäksi

DN:n mukaan mies on työskennellyt siviilitehtävissä, mutta kertonut ansioluettelossaan ja sosiaalisessa mediassa, että hänellä on pitkä armeijatausta Britanniassa. Hän on kertonut osallistuneensa salaisiin operaatioihin Irlannissa ja taisteluihin Irakissa.

Hän on muun muassa väittänyt, että hänen joukkoaan kuljettanut helikopteri olisi ammuttu alas Persianlahden sodassa vuonna 1991. Brittiarmeijan mukaan miehen kertomuksen mukaista välikohtausta ei ole tapahtunut.

Mies on työskennellyt Ruotsissa 2000-luvun alusta lähtien. Hänet palkattiin ensin Ruotsin kokonaismaanpuolustuksen tutkimuslaitokseen (FOI). Silloin hän kertoi työkokemuksensa olevan insinööritehtäviä.

Myöhemmin mies on DN:n mukaan alkanut värittää taustaansa.

Hänen ansioluettelonsa vuosilta 2013, 2014 ja 2016 kertovat, että hän on toiminut hyökkäyslentäjänä ja helikopterilentäjänä sekä korkea-arvoisena upseerina brittilaivastossa. DN:n tarkastusten mukaan tiedot eivät pidä paikkaansa.

DN kertoo jutussaan, että se alkoi esittää kysymyksiä miehen taustasta viime vuoden elokuuussa, ja mies irtisanoutui maaliskuussa saatuaan erokorvauksen. Puolustusvoimat on kertonut Ruotsin hallitukselle tapauksesta.

Dagens Nyheter paljasti aiemmin tänä vuonna valeupseerin, joka työskenteli Ruotsin merivartiolaitoksessa vuosina 2016–2018. Hän osallistui ainakin kolmeen tapaamiseen Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n kanssa.

