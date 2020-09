Myyjät eläneet koronapelossa jo puoli vuotta – asiakkaat tulevat iholle ja pahimmillaan sylkevät tai yskivät päin myyjää

Myyjät palvelevat asiakkaita tyynen rauhallisina on sitten koronatilanne mikä tahansa.

Sisustus- ja kodintarvikkeita Rusta-liikkeessä Kaarinassa myyvä ja koko Rusta Finlandin pääluottamusmies Katri Ranula kertoo, että suurin ongelma myyjien korona-ajan työnteossa ovat liian lähelle tulevat asiakkaat.

– Toivomme, että asiakkaat pitäisivät turvavälejä. Se olisi suoja meille kaikille. Yksittäistapauksia on ollut koko maassa, että asiakas on jopa sylkenyt päin. Se on epämiellyttävää ja pelottavaa tietenkin. Myös on tultu tarkoituksella yskimään myyjää kohti, kertoo Ranula.

Hän sanoo, että vartijoita on pyydetty tarvittaessa paikalle. Heillä on lupa käyttää kasvomaskeja ja kassoilla on suojapleksit. Myös suojahansikkaita on käytössä.

– Asiakaspalveluun kuuluu hymy ja iloisuus, ne katoavat maskin alle. Tietenkin riskiryhmäläisten kannattaa käyttää maskeja.

Pääluottamusmies Katri Ranulan mielestä hymy ja iloisuus ovat tärkeitä asiakastyössä. Niitä ei halua peittää maskin taakse. Riskiryhmään kuuluville myyjille maskin käyttö on tietenkin suositeltavaa. Minna Rosvall / Yle

Myös läheisten vuoksi pelätään tartuntaa

Toimipaikkakohtainen pääluottamusmies Tarja Puotsaari Turun Kupittaan Citymarketista kertoo, että yksi työntekijä jäi heti koronan alussa sairaslomalle ja yksi palkattomalle vapaalle. He pelkäävät itsensä tai läheisensä puolesta.

Puotsaari itse on saanut vapautuksen kassatyöstä astman vuoksi.

– Kassatuolilla ei pääse pakoon asiakasta. Siinä ei voi perääntyä samalla tavalla kuin hyllyjen välissä. Pelkään myös meillä kotona asuvan kahdeksankymppisen äitini puolesta, että tartutan koronan häneen, kertoo Puotsaari.

Pääluottamusmies Tarja Puotsaari on saanut vapautuksen kassatyöstä. Hän kertoo, että myyjät ovat paikoin väsyneitä ja vihaisia, kun kaikki asiakkaat eivät noudata turvavälejä. Hanna Laiholahti

Myyjät ovat Puotsaaren mukaan yleisesti ottaen vihaisia siitä, että joutuvat pelkäämään työpaikallaan ja että voivat saada tartunnan toisten välinpitämättömyyden vuoksi. Lisäksi työn suuri määrä kuormittaa.

– Myyjät alkavat olla väsyneitä. Työtä on ollut paljon, sillä päivittäistavarakauppa on käynyt hyvin ja myös harrastuksiin liittyviä tuotteita ostetaan innokkaasti, kertoo Puotsaari.

Palveluala toivoo apua liitoltaan

Palvelualojen ammattiliiton Lounais-Suomen aluepäällikkö Hanna Erkamaa kertoo, että yhteydenottojen määrä on koko maassa viisinkertaistunut normaaliin vuoteen verrattuna. Yleensä niitä tulee vuodessa noin 50 000.

– Myyjät ovat saaneet melko vähän huomiota, vaikka ovat seisseet eturintamassa koko koronan ajan.

Aluepäällikkö Hanna Erkamaa kertoo, että kauppojen pleksit ovat paljastaneet, miten paljon eritteitä lentää kassapalvelussa. Myyjät joutuvat tosi usein puhdistamaan roiskeita kesken päivän. Minna Rosvall / Yle

Päivittäistavarakaupassa tilanne on kohtuullinen ja työturvallisuudesta on huolehdittu. Eniten he saavat yhteydenottoja erikoiskaupan puolelta siitä, että työturvallisuutta ei ole noudatettu.

– Juuri tällä viikolla yhdestä erikoistavarakauppaketjusta tuli yhteydenotto, että työnantaja ei ole hankkinut pleksejä ja kieltää maskien käytön. Meidän on lähdettävä viemään asiaa työsuojelupiiriin, jos työnantaja ei hoida työturvallisuutta kuntoon, kertoo Erkamaa.

Osa työnantajista kieltää maskien käytön

Aluepäällikkö Hanna Erkamaa kertoo, että keväällä ja kesällä heidän puhelinpalvelunsa ruuhkautui, kun työntekijät ottivat yhteyttä. Kesän jälkeen tilanne oli hetken aikaa parempi, mutta nyt asiakkaat tuntuvat unohtaneen turvavälit.

Myyjiltä tulee palautetta, että asiakkaat tulevat iholle eivätkä kunnioita turvaväliä.

– Osa työnantajista on kieltänyt maskien käytön ja kieltäytynyt myös maksamasta niitä, koska velvoitetta käyttöön ei ole. Osalle henkilökunnasta maskin käyttö koko työvuoron ajan voi tuntua tosi epäinhimilliseltä, kertoo Erkamaa.

Hän muistuttaa, että työnantajien tehtävä on huolehtia, että jokainen työntekijä kokee olonsa turvalliseksi ja kokee, että töihin on turvallista mennä.

Lisäksi osalla työt ovat vaarassa loppua, vaikka joillakin, kuten esimerkiksi päivittäistavarakaupan työntekijöillä, on paljon töitä.

– Osalla kivijalkakaupoista ja majoituspuolella menee huonosti. Meidän alalla tehdään pieniä tuntisopimuksia. Työvuoroja on pakko ottaa, kotiin ei voi jäädä, muistuttaa Erkamaa.

Myyjä Olivia Arnell kassatyössä pleksin takana. Minna Rosvall / Yle

Ei ole epäkohteliasta vetäytyä kauemmaksi

Apulaismyymäläpäällikkö Atte Kähäri täyttää hyllyjä Turussa Manhattanin päivittäistavaraliikkeessä. Aika ajoin asiakkaat tulevat kysymään jotakin tuotteista ja pyytävät apua. Kassatyössä asiakkaat noudattavat turvavälejä, joista muistuttavat myös lattiaan liimatut tarrat, mutta hyllyjen välissä tunnelma tiivistyy.

– Kun asiakas tulee kysymään jotain, silloin hän tulee usein vähän liian lähelle. Ei ole epäkohteliasta ottaa pari askelta taaksepäin ja sen teen yleensä. Pysyn silti asiakkaan kanssa, kertoo Atte Kähäri.

Turun Osuuskaupan marketkaupasta vastaava toimialajohtaja Mikko Junttila vakuuttaa, että työntekijöiden turvallisuus on tärkeää ja siihen suhtaudutaan vakavasti.

– Toivomme, että kaikki kunnioittavat suosituksiamme, miten myymälässä käyttäydytään. Käsidesit ja turvaohjeet, sekä pleksit otimme käyttöön keväällä ensimmäisten joukossa. Turvaohjeet ovat säilyneet samanlaisina koko ajan, kertoo Junttila.

Junttila kertoo, että yrityksessä seurataan tarkasti viranomaisten suosituksia. Jo nyt myyjät ovat pleksin takana ja saavat halutessaan käyttää suojavisiirejä.

