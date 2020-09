Varhaiskasvatusmaksujen alentamisesta päätös: tulorajoja nostetaan 31 prosenttia, toisen lapsen ensimmäismaksu laskee

Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden elokuussa.

Varhaiskasvatuksen enimmäismaksu ensimmäisestä lapsesta on 288 euroa. Siihen ei ole tulossa muutosta.

Hallituspuolueet ovat maanantaina linjanneet varhaiskasvatusmaksujen madaltamisesta, kertoo opetus- ja kulttuuriministeriö tiedotteessa.

Linjauksen mukaan varhaiskasvatusmaksujen tulorajoja korotetaan 31 prosenttia. Samalla ns. sisaralennus, eli toisen lapsen enimmäismaksu laskee 50 prosentista 40 prosenttiin. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden elokuussa.

Varhaiskasvatuksen enimmäismaksu on ensimmäisestä lapsesta 288 euroa. Siihen ei ole tulossa muutosta. Toisesta lapsesta enimmäismaksu on ollut 50 prosenttia tästä, eli 144 euroa. Ensi vuoden elokuusta alkaen maksu on alenemassa 40 prosenttiin, eli 115,20 euroon.

Varhaiskasvatusmaksu määräytyy perheen henkilömäärän ja bruttotulojen mukaan.

Varhaiskasvatuksesta perittävää maksua määritettäessä otetaan tuloina huomioon samassa taloudessa asuvien määrä ja yhteenlasketut veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.

Perheen koko Nykyiset tulorajat Uudet tulorajat 2 henkilöä 2 136 2 798 3 henkilöä 2 756 3 610 4 henkilöä 3 129 4 099 5 henkilöä 3 502 4 588 6 henkilöä 3 874 5 075

Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Ministeriö arvioi, että varhaiskasvatusmaksujen alentaminen kasvattaisi työllisyyttä noin 2 900 henkilöllä.

– Varhaiskasvatusmaksujen alentaminen helpottaa perheiden arkea, tuo uusia lapsia varhaiskasvatuksessa tapahtuvan oppimisen pariin ja vahvistaa työllisyyttä. Kyseessä on siis todella laaja-alaisesti hyvinvointia tukeva toimi. Monessa perheessä huokaistaan varmasti myös helpotuksesta, kun varhaiskasvatusmaksut vievät jatkossa pienemmän osan perheen käytettävissä olevista varoista, opetusministeri Li Andersson sanoo tiedotteessa.

Hallitus päätti budjettiriihessä pari viikkoa sitten, että kunnille kohdennetaan 70 miljoonaa euroa, joka vastaa nyt linjattujen tulorajojen noston ja sisaralennuksen laskun myötä laskevia varhaiskasvatusmaksutuloja.

