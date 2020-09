Presidentti Halonen pohtii suhdettaan mediaan Ylen podcastissa: ”Kaikki toimittajat eivät ole samasta saavista”

Halonen on toimittaja Olli Seurin vieraana Avoin kysymys -podcastissa.

Presidentti Tarja Halonen arvioi, että median suhde naispuolisiin poliitikkoihin on muuttumassa – ja osin jo muuttunut.

Halonen on toimittaja Olli Seurin vieraana tänään ilmestyneessä Avoin kysymys -podcastin jaksossa.

Podcastissa haastatellaan yleensä ”haastattelijoita haastattelemisesta”, kuten Seuri itse kuvailee. Tuoreessa jaksossa kuullaan myös kokeneen haastateltavan näkökulma haastattelujen antamiseen.

Halonen pohtii, miten hänen oma suhtautumisensa esimerkiksi toimittajiin on muuttunut.

– Tietyn ikäpolven nimenomaan miespuolisten toimittajien machomainen asennoituminen naispuolisiin poliitikkoihin oli aikanaan aika kamala kokemus. Se on poistumassa ja osittain poistunut, Halonen sanoo.

– Vastaavasti tuomitsen sen, jos naispuolinen toimittaja suhtautuu kaikkiin miehiin menneen maailman edustajina.

Halonen korostaa, ettei toimittajan pitäisi antaa sukupuolen, syntyperän tai taustan vaikuttaa liian voimakkaasti asennoitumiseensa haastateltavaan. Toisinaan niin kuitenkin käy.

– Kaikki toimittajat eivät ole samasta saavista.

”Oliks sillä liian iso käsilaukku?”

Seuri siteeraa jaksossa toimittaja Hannu Lehtilän arviota kirjasta Tarja Halonen: Paremman maailman puolesta.

Lehtilän mukaan Halosen – kuten kaikkien presidenttien – suhde mediaan on ollut ”traumaattinen”.

– Olen tavannut elämäni aikana monia toimittajia, eivätkä he kaikki ole olleet Reutersin käsikirjasta, Halonen muotoilee.

Hän myöntää, että presidentin tehtävässä on vaikeaa välttää henkilöä sivuavaa arviointia. Mutta:

– Jos on Suomen ensimmäinen ja tähän asti ainoa naispuolinen presidentti, ja poliittisten toimittajien tärkein asia on se, että oliko sillä liian iso käsilaukku, niin mitä se kertoo toimittajan ammattitaidosta, hänen asennoitumisestaan demokratiaan, hänen asennoitumisestaan siihen, että hän, kuka on voittanut vaalit, niin jos mitään vilppiä ei ole tapahtunut, niin häntä kohdellaan ihan niin kuin edellisiäkin presidenttejä?

– Tai jos ulkoministerille toimittaja kettuilee haastattelujen välissä, että ai säkin oot koittanut laittaa hatun päälle, toihan on kuin YK:n pissapotta? Ja kysymyksessä on kuitenkin palkittu toimittaja.

Lemmikit eivät kärsi julkisuudesta

Useilla presidenteillä Suomessa ja maailmalla on ollut lemmikkejä. Tasavallan presidentillä Sauli Niinistöllä on koira, Halosella taas oli kissoja.

Onko presidentin julkisuudessa vilahtava lemmikki osa tietoista mediastrategiaa?

– Kyllä se on varmasti aika tietoista. Mutta eiköhän se ole niin, että Niinistöt ja Koivistot ovat tykänneet koiristaan ja me ollaan tykätty kissoistamme, Halonen pohtii.

– Niillä (lemmikeillä) on sama ominaisuus kuin lapsilla, mutta he eivät kärsi siitä julkisuudesta. Ne on tuhansien ja tuhansien ihmisten kanssa samoja, niissä jaetaan aidosti ihmisten kanssa sama asia.

Kuuntele koko jakso tästä:

Lue myös:

Toimittaja Olli Seuri yllättyi itsekin skuupistaan – tasavallan presidentin podcast-haastattelu poiki uutisen ja eettisen keskustelun

Lennu-koira katosi julkisuudesta – Presidentti Sauli Niinistön mukaan syynä on koiranjalostuksen nurja puoli