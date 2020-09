Kalifornian maastopalot riehuvat nyt tunnetuilla viinialueilla – Yli 50 000 ihmistä evakuoitu, kolme kuoli maanantaina

Yhdysvalloissa länsirannikon valtavat maastopalot riehuvat nyt Kalifornian tunnetuilla viinialueilla. Yli 50 000 ihmistä on evakuoitu Sonoman ja Napan piirikunnista palojen takia, joita villitsevät kovat tuulet, kertoo uutistoimisto AP.

Yhteensä Kalifornian osavaltiossa yli 66 000 ihmistä on saanut evakuointikäskyn, kertoo sanomalehti San Francisco Chronicle (siirryt toiseen palveluun).

Sonoma ja Napa sijaitsevat noin 70 kilometriä San Franciscosta pohjoiseen. Sunnuntaiaamuna Napa Valleysta alkunsa saanut palo kasvoi valtavaa vauhtia polttaen lähes puoli hehtaaria maata joka viides sekunti, kertoo CNN (siirryt toiseen palveluun).

Samalla seudulla liekehtivät maastopalot myös kolme vuotta sitten. Tuolloin 22 ihmistä kuoli. Nyt vuoden 2017 paloista selvinneet joutuivat taas jättämään kotinsa.

Chateau Boswellin viinitila paloi lähellä St. Helenan kaupunkia. John G. Mabanglo / EPA

– On kuin jumalalla ei olisi mitään myötätuntoa Sonoman piirikuntaa kohtaan, alueella asuva Susan Gorin sanoi AP:lle.

Hän on uudelleenrakentanut taloaan, jonka menetti kolmen vuoden takaisessa palossa.

Maanantaina kolmen ihmisen kerrottiin kuolleen maastopaloissa 350 kilometriä Napasta pohjoiseen, Reddingin kaupungin lähistöllä.

– Meidän palomiehet eivät ole saaneet juurikaan levätä. Eivätkä meidän asukkaat, Kalifornian osavaltion metsä- ja paloturvallisuusosaston apulaisjohtaja Daniel Berlant sanoi.

Yhteensä paloissa on nyt kuollut 29 ihmistä. Yli 7 000 rakennusta on tuhoutunut ja maastoa on palanut lähes 15 000 neliökilometriä, mikä on hieman Etelä-Savon maakuntaa suurempi alue.

Kaliforniassa kärsitään poikkeuksellisen vakavasta metsäpalokaudesta. Palot alkoivat levitä eri puolilla Yhdysvaltojen länsirannikkoa elokuussa.