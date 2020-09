Kiinteistönvälittäjät: "Asuntokaupan todellinen jarru ovat nyt pankit"

Suomen kiinteistönvälittäjien liitto SKVL:n jäsenet antavat pankeille kipakkaa palautetta huonosta ja hitaasta palvelusta. Liiton jäsenkyselyssä välittäjät kertovat, että paljon puhuttu sähköinen kaupankäynti ei ole tuonut mitään helpotusta pankkien ruuhkiin, vaan hidastanut kaupantekoa entisestään.

– Asuntokaupan todellinen jarru ovat nyt pankit. En ole koskaan saanut niin paljon kriittistä palautetta välittäjiltä koskien pankkien toimintaa kuin nyt tänä syksynä, sanoo SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg tiedotteessa.

Kulujaan, konttoreitaan ja henkilöstöään ankarasti karsineet pankit eivät saa edes lainapäätöksiä aikaiseksi kohtuuajassa, välittäjät moittivat. Kyselyn mukaan lainapäätöksiä voi joutua odottamaan jopa puolitoista kuukautta. Välittäjien mukaan pankit ovat ryhtyneet rahoituksessa ylivarovaisiksi ja arvioivat kuntotarkastuksia, olematta kuitenkaan riittävän asiantuntevia niitä tulkitsemaan.

– Pankkien toiminta on nyt tässä markkinatilanteessa outoa, sillä nyt jos koskaan tarvitaan toimivia rahoitusmarkkinoita, jotta voidaan palata normaaliin elämään mahdollisimman pian, Mannerberg kummastelee.

Liiton mukaan tiedossa on tapauksia, joissa sovittuja kauppoja on viety eteenpäin pankin lainalupauksella. Kauppahetkellä pankki on vetänyt hätäjarrua ja evännyt rahoituksen kaataen pitkiäkin asunnonvaihtoprosesseja, joissa on monia koteja ketjussa.

Omakotitalot houkuttelevat enemmän

SKVL arvioi kyselynsä perusteella, että koronavirus on muuttanut asunto- ja kiinteistömarkkinoita. Erot alueiden kysynnässä ja tarjonnassa ovat suuria.

– Markkinoilla on edelleen kevään jälkeistä patoutunutta kysyntää, joka ei ole täyttynyt myyjien varovaisuuden vuoksi, Mannerberg kuvailee.

Omakotitalojen kauppamäärät ovat syyskuussa olleet keskimäärin noin kaksi prosenttia yli normaalin tason. Kerrostaloasuntojen kauppamäärät ovat taas jääneet normaalitilannetta noin kaksi prosenttia pienemmäksi.

Keväällä alkanut valtava kesämökkien kysyntä jatkuu vahvana koko loppuvuoden, välittäjät ennakoivat.