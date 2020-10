Superjumbosta piti tulla ratkaisu lentoliikenteen ruuhkiin – nyt valmistuu viimeinen Airbus A380

Viimeinen Airbusin valmistama A380 saa sarjanumeron 272. Koneen on tilannut Emirates Airlies.

Viimeinen Airbusin valmistama A380 saa sarjanumeron 272. Koneen on tilannut Emirates Airlies. J.V. Reymondon / Airbus

Viimeinen Airbusin uusi A380-kone nousee lähipäivinä koelennolle Toulousesta. On vielä epävarmaa, kuljettaako se koskaan yhtään matkustajaa.

Ranskassa viidentoista vuoden aikana Airbusin Toulousen tuotantolinjalta on valmistunut 242 A380-konetta. Niiden kyytiin on noussut yhteensä yli 300 miljoonaa ihmistä.

Viimeiseksi jäävään koneeseen asennetaan parhaillaan siipiä, moottoreita, ja testataan erilaisia sähkö- ja hydrauliikkajärjestelmiä.

Sen jälkeen tämä kaksikantinen, hieman yli 445 miljoonaa dollaria maksava kone lennetään Hampuriin, jossa se viimeistellään luovutuskuntoon ja vihreän pohjavärin päälle maalataan Emirates Airlinesin värit.

Koneen noustessa siirtolennolle Arabiemiraattien Dubaihin, yksi aikakausi on päättymässä Airbusilla.

Työntekijät kokoontuivat seuraamaan viimeisen A380 rungon valmistumista Toulousessa. J.V. Reymondon / Airbus

Ensimmäinen A380 nousi ilmaan 27. huhtikuuta 2005. Ennen lopullista tyyppihyväksyntää koneella tehtiin parin vuoden aikana pitkä koelentojen sarja.

Samalla tulevat asiakkaat saatiin vakuuttuneeksi koneen erinomaisuudesta, kun ostajakandidaatteja lennätettiin testilennoilla Toulousesta Los Angelesiin ja Frankfurtista New Yorkiin.

Singapore Airlines aloitti ensimmäisenä yhtiönä kaupalliset lennot konetyypillä lokakuussa 2007, pari vuotta alkuperäisesta aikataulusta myöhässä. Reittiverkosto laajeni vähitellen myös Eurooppaan, ja lennot alkoivat Pariisiin.

A380 lensi Farnborough'n lentonäytöksessä kesällä 2016. Yhtiö ilmoitti tuolloin puolittavansa koneiden tuotannon heikentyneen kysynnän seurauksena.

Siipien osia Suomesta

Airbus A380 -koneita koottiin Toulousessa ja Hampurissa, mutta yhden koneen valmistamiseen tarvittavat noin miljoona osaa tulivat 30 maasta. A380 oli yksi aikansa suurimmista eurooppalaisista teollisista yhteistyöprojekteista, jota myös valtiot tukivat – ainakin välillisesti.

Suomalaisesta Patriasta tuli 2000-luvun alussa osatoimittaja Airbusin hankkeeseen. Keski-Suomessa Jämsässä valmistuivat vuonna 2004 ensimmäiset siiven ohjainpintojen spoilerit eli ilmanohjaimet, joilla lentonopeutta voidaan hidastaa koneen tullessa laskuun.

Vuonna 2001 tehdyssä sopimuksessa arvioitiin, että Airbus – silloinen EADS – valmistaisi 700–800 Airbus A380 -konetta, ja tuotantoajaksi arvioitiin 25 vuotta. Kone osoittautui valmistajalle ja yhteistyökumppaneille jättipettymykseksi, vaikka matkustajat edelleen ylistävät lennon hiljaisuutta ja matkustusmukavuutta.

A380 koneet tarjosivat uudenlaista matkustusmukavuutta. Esimerkiksi osalla yhtiöistä oli tarjolla suihku ensimmäisen luokan matkustajille, ja business-luokassakin tuoli kääntyi vuoteeksi. Qantasin lennolla tarjottava aamiainen juuri ennen koneen laskeutumista Sydneyyn. Jari Tanskanen / Yle

Airbus A380 käy Suomessa

Ensimmäisen kerran Airbus A380 kävi Suomessa syyskuussa 2010, jolloin Lufthansa markkinoi uusia yhteyksiä suomalaisille matkustajille. Tuolloin yhtiö lensi A380 koneilla Frankfurtista Tokioon, Pekingiin ja Johannesburgiin.

Samalla yhtiö koulutti yhtiön lentäjiä uuteen jättikoneeseen. Helsingistä tuli A380-koneiden varakenttä, sillä Persianlahden ja Pohjois-Amerikan väliä kulkevat koneet lentävät usein Suomen ilmatilassa.

Lufthansan Airbus A380 vieraili syyskuussa 2010 Helsinki-Vantaalla

Syyskuussa 2020 Lufthansa kertoi vähentävänsä laivastostaan 150 konetta. Niiden joukossa kahdeksan jäljellä olevaa Airbus A380 -konetta siirretään pitkäaikaiseen säilytykseen pienelle espanjalaiselle Teruelin kentälle.

Taivaiden superkone ei enää kiinnosta

Vuosituhannen alussa insinöörien visio oli, että lentoliikenne kasvaa sellaista tahtia, etteivät lentokentät ja ilmatila riitä kasvavalle matkustukselle. Tarvittaisiin superkone, joka kuljettaisi kerralla kahden koneellisen verran matkustajia suurten kaupunkien väliä.

A380 -koneiden tuotanto oli suurimmillaan 2010-luvun puolivälissä, jolloin Jämsän Hallista lähetettiin vuosittain Ranskaan spoilereita vajaaseen 30 koneeseen.

Sen jälkeen tarjolle alkoi tulla uuden sukupolven kaksimoottorisia koneita, jotka olivat tosin pienempiä, mutta lensivät pitkälle ja huomattavan edullisesti.

Nelimoottorisista A380-koneista tuli Airbusille riippa, eikä yhtiö ole kertonut, saiko se edes takaisin kymmenien miljardien dollarien tuotekehityskustannukset.

Helmikuussa 2019 Airbus lopulta ilmoitti lopettavansa koneiden tuotannon.

Japanilaisen All Nippon Airwaysin Airbus A380:n maalaus valmistui tammikuussa 2020 Airbusin Hampurin tehtaalla. Airbus

Koneita varastoidaan Kalifornian auringossa

Lentomatkustus on koronapandemian takia romahtanut, eikä A380-koneille ole juurikaan käyttöä. Tällä hetkellä 242 valmistetusta koneesta yli 200 on varastoitu pitkäaikaisesti, osa todennäköisesti pysyvästi.

Lentoyhtiöt ovat olleet haluttomia poistamaan koneita laivastosta, koska se vaikuttaisi yhtiöiden taseeseen. Niiden pitäisi tehdä alaskirjauksia, mikä puolestaan johtaisi nykyisessä tilanteessa selvitystiloihin ja konkursseihin.

Air France lensi viimeisen A380-lennon kesäkuussa. Kaksituntinen lento AF380 suuntautui Pariisin Charles De Gaullen lentokentältä Välimerelle ja takaisin.

Samuli Huttunen / Yle

Australialainen Qantas on puolestaan siirtänyt kaikki käytössään olevat A380-koneet Yhdysvaltojen Kaliforniaan. Tällä viikolla viimeinen koneista siirtolennettiin Dresdenistä Victorvilleen, jossa koneet pysyvät varastoituna ainakin kesään 2023 asti. Qantasin kone oli Saksassa huollettavana, ja siihen ehdittiin asentaa uusi matkustamo, kun päätös Kaliforniaan siirtämisestä tehtiin.

Emirates suurin A380-koneiden käyttäjä

Toistaiseksi ei ole varmaa, kuljettaako loppuvuoden aikana valmistuva viimeinen A380 lainkaan matkustajia. Koneen tilannut Emirates Airlines on halunnut perua viisi viimeksi tilaamistaan kahdeksasta A380-koneesta.

Mikäli Airbus ja Emirates eivät pääse sopimukseen, Emirates joutunee maksamaan jokaisesta peruutetusta koneesta jopa kymmenien miljoonien dollareiden sopimussakon.

Persianlahdelta toimivalla Emirates Airlinesilla on käytössään lähes puolet Airbusin valmistamista A380-koneista. Niiden on kaavailtu jatkavan lentoja vielä vuosikymmenen ajan. AOP

Emiratesilla on yhteensä 115 Airbus A380 -konetta. Emiratesin hallituksen puheenjohtajan Tim Clarkin mukaan niiden on tarkoitus olla liikenteessä vielä vuosikymmenen ajan. Suuri osa yhtiön A380-koneista on varastoitu Al Maktoumin kentälle Dubaissa.

Emirates on palauttanut vähitellen koronapandemian takia tauolle jääneitä reittejä, ja yhtiö lentää lokakuussa jo 95 kohteeseen. Airbus A380 -kalustolla lennot alkoivat juuri Moskovaan. Muita A380-kohteita ovat Kairo, Pariisi, Lontoo, Guangzhou ja Toronto.

Myös British Airways on ilmoittanut aloittavansa lokakuussa A380-koneilla uudelleen lennot Lontoon Heathrow'lta Los Angelesiin, Miamiin ja Johannesburgiin.