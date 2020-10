Valtio muuttaa maitaan luonnonsuojelualueiksi, ja välillä vastassa on kova vastarinta – Merenkurkkuun suunnitellun alueen asukas: "Tämä on meidän mielestä turha"

Suojeluhanke on puolivälissä ja ministeriön mukaan kommentteja ja palautetta on tullut. Pohjanmaalla vastustus on ollut kovaa.