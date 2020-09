Vilkasliikenteisestä Katinalantiestä kylätie Hattulassa – kylätiellä väistävät autot, ei kevyt liikenne

Tien tai kadun muuttaminen kylätieksi on edullisempi ratkaisu kuin kevyen liikenteen väylän rakentaminen.

Hattulan kunta haluaa parantaa Katinalantien liikenneturvallisuutta. Tiellä liikennöi henkilö- ja kuorma-autoja, busseja, polkupyöriä sekä jalankulkijoita. Tekninen johtaja Juha Prittinen esittää ratkaisuksi tien muuttamista kylätieksi.

Asukkaat kokevat Katinalantien turvattomaksi, koska kylän läpi kulkevalla tiellä ajonopeudet ovat kasvaneet viime vuonna tehdyn asfaltoinnin jälkeen. Tien piennaralueella ei ole riittävästi väistötilaa jalankulkijoille ja pyöräilijöille.

– Katinalantien pituus on 1,3 kilometriä ja sen muuttaminen kylätieksi maksaa viidestä seitsemään tuhatta euroa. Summa on noin puolitoista prosenttia vastaavan pituisen kevyen liikenteen väylän rakentamiskustannuksista, kertoo Juha Prittinen.

Prittisen mukaan hyvällä tuurilla merkintämassauksia tekevä urakoitsija voisi tehdä kylätiemerkinnät Katinalantiehen vielä tänä vuonna.

– Tämä tietenkin onnistuisi, jos sääkin jatkuisi hyvänä. Luulen kuitenkin, että Katinalantie toteutetaan kylätieksi vasta ensi vuonna.

Hattulassa on hyviä kokemuksia kyläteistä

Kylätieratkaisu rauhoittaa henkilöautoliikenteen nopeuksia ja lisää kaikkien käyttäjäryhmien liikenneturvallisuutta. Hattulassa on kylätiet jo Sattulassa ja Pappilanniemessä. Pappilanniementie on Suomen ensimmäinen katuverkkoon tehty kylätie.

– Sattulan kylän läpi kulkeva Sattulantien kylätie on saanut paljon positiivista huomiota. Myös syksyllä 2018 merkitystä Pappilanniemen kylätiestä on saatu hyviä kokemuksia, ja ratkaisu on alkanut levitä Suomessa muihinkin kuntiin.

Kylätiellä ajoradan keskelle osoitetaan moottoriajoneuvoille noin 3–3,5 metriä leveä kaista, jossa ajeteen molempiin suuntiin. Moottoriajoneuvoliikenteen kohtaamistilanteessa hyödynnetään viereistä pyöräkaistaa.

Pyöräkaistan leveys on noin 1,5–1,8 metriä ja sen tulee olla vapaana, jotta sitä voi hyödyntää ajoneuvojen kohtaamistilanteessa. Pyöräilijän ohittaessa jalankulkijan, hyödyntää pyöräilijä ajoradan keskikaistaa. Pyöräilijä kaistanvaihtajana väistää takaa tulevaa liikennettä.