Sinun henkilötunnuksesi voi vaihtua: katso tästä, miltä uusi hetu näyttää ja lue parhaat perustelut uudistuksen puolesta ja vastaan

Uudistus on kuumentanut tunteita koronakriisistä kärsivässä Suomessa, mutta mistä vyyhdissä on todella kyse?

Henkilötunnus voi vaihtua meillä kaikilla lähivuosina. Uudenlaisessa tunnuksessa ei kävisi ilmi henkilön ikää, syntymäaikaa tai sukupuolta.

Uusi henkilötunnus saattaa näyttää tältä:

Valtiovarainministeriön raportissa hahmoteltiin huhtikuussa, miltä uusi henkilötunnus voisi karkeasti näyttää. Ilkka Kemppinen / Yle

Vuoden 2019 hallitusohjelmassa mainittiin erikseen henkilötunnuksen sukupuolisidonnaisuudesta luopuminen (siirryt toiseen palveluun). Nyt mahdollisesta uudistuksesta käydään kiivasta keskustelua. Tässä parhaat perustelut puolesta ja vastaan.

Uudistusta kannatetaan teknisten seikkojen vuoksi

Syitä henkilötunnuksen uudistamiselle on esitetty julkisuudessa monia, mutta tässä niistä kolme suosituinta.

Henkilötunnuksen muodosta johtuen tunnuksia on tarjolla rajallinen määrä, mikä voi aiheuttaa ongelmia niiden riittävyydelle.

Nykyisen henkilötunnuksen mahdollistama identiteettivarkauksien kohtuullisen helppo toteuttaminen.

Sukupuolimerkinnän poistaminen lisäisi myös transihmisten ja intersukupuolisten yksityisyydensuojaa. Sukupuolen vahvistamisen yhteydessä uutta henkilötunnusta ei tarvittaisi.

Uudistuksen ajama tekninen mullistus on hautautunut sukupuolesta käydyn keskustelun alle, sanoo tamperelainen väitöskirjatutkija Juha Lemmetti.

Hänen tutkimusalueensa sijoittuu tietojohtamisen alle. Lemmetti korostaa näkökulmansa olevan puhtaasti tekninen.

Tutkijan mukaan sukupuolineutraalius on pelkkä sivujuonne.

– Sukupuolineutraalius saatiin ikään kuin ilmaiseksi, koska todettiin, että tällainenkin etu uudistuksesta saataisiin.

Jos jatkossa uudet tunnukset eivät sisältäisi mitään tietoja henkilöstä, eivät ne sisällä myöskään sukupuolta.

"Tämä on meille nörteille niin tuttu juttu, että digitaaliset hankkeet ovat käytännössä mahdollisia. Kun sanotaan, että se maksaisi, niin ääni kellossa vaihtuu", väitöskirjatutkija Juha Lemmetti sanoo. Matias Väänänen / Yle

Uudistusta vastustetaan rahareikänä

Viime viikolla uutisoitiin henkilötunnuksen uudistamista vastustavan kansalaisaloitteen etenemisestä eduskuntaan. Tässä ovat uudistusta vastustavista argumenteista yleisimmät.

Kaikki varat täytyisi keskittää koronakriisin selättämiseen. Tämän vuoksi uudistusta ei kannata toteuttaa nyt.

Uuden henkilötunnuksen vaiheittaisessa käyttöönotossa olisi samanaikaisesti käytössä sekä uusi että vanha tunnus, mikä saattaisi aiheuttaa enemmän ongelmia kuin hyötyä.

Henkilötunnukset riittävät, koska jokaiselle päivälle on niitä varattu noin 900, ja monta vauvaa tuskin vuorokaudessa syntyy.

Yksi henkilötunnuksen uudistamista vastustavan aloitteen tekijöistä on helsinkiläinen Sari Klinga. Hän päätyi hankkeeseen oman yritystaustansa kautta.

– En usko, että huoli taloudesta on tällä hetkellä aivan pienen ihmisryhmän murhe, Klinga sanoo.

Hänen mukaansa uudistuksen toteuttamiseen arvioitu miljardi voitaisiin käyttää koronakriisissä muulla tavoin, kuten työttömien tukemiseen, terveydenhuollon ylläpitämiseen sekä rokotuksien ja testauksen kattamiseen.

Sari Klingan mukaan uudistusta "uudistuksen takia" on turha tehdä vallitsevan taloudellisen tilanteen vuoksi. "Lasku kaatuu yritysten, ja sitä kautta ihmisten, maksettavaksi." Simo Pitkänen / Yle

Klinga kertoo keskustelun ajautuneen etenkin Twitterissä sivuraiteille. Hänen mukaansa aloite ei ota kantaa sukupuoleen, vaikkakin se esityksen otsikossa mainitaan.

– Tässä aloitteessa ei ole tarkoitus korostaa, että naisen pitää saada olla nainen ja miehen pitää saada olla mies, Klinga kertoo.

Hänen mielestään kaikkien sukupuolten hyväksyminen yhteiskunnan täysiveroisina jäseninä tarvitsee rakenteellisesti isompia muutoksia kuin henkilötunnuksen loppuosan muuttamisen.

Mitä identiteettivarkauksiin ja tunnusten väärinkäyttöön tulee, Klinga huomauttaa, että mitä tahansa numerosarjaa voidaan käyttää rikollisisiin tarkoituksiin.

– Oli se sitten y-tunnus tai auton rekisterinumero, ihan vamasti niitä voidaan käyttää väärin. Tässä on kyse sitä, miten tätä valvotaan, eikä siitä, että jotain täytyisi tehdä kokonaan uusiksi. Uudelleen tekeminen ei muuta sitä, että mitä tahansa tunnusta voidaan väärinkäyttää halutessaan.

Sari Klinga ei usko väitteeseen henkilötunnusten loppumisesta. "Kun yli 5 miljoonalla on vanhat tunnukset käytössä, miksi ne pitäisi poistaa? Jos ne tulevaisuudessa loppuisivat, niin sitten keksitään muunlaisia teknisiä ratkaisuja." Simo Pitkänen / Yle

Loppuvatko henkilötunnukset todella?

Arvioiden mukaan joistakin henkilötunnuksista voi tulla pulaa jo 2020-luvulla: Tunnuksessa vuosisata on merkitty pelkästään välimerkillä, eli samana päivänä syntyneillä eri vuosisatojen kasvateilla tunnukset voivat alkaa muistuttaa toisiaan.

Väitöskirjatutkija Lemmetin mukaan tunnukset eivät lopu, jos niitä käytetään kuten nyt.

Kyse on siitä, että tulevaisuudessa digitalisaation myötä tunnusten käyttöalue laajenee luultavasti Suomen ulkopuolelle.

– Ulkomailta tullaan opiskelemaan, töihin, myymään palveluita tai perustamaan yritys. Tulevaisuudessa voi olla, että he eivät astu jalallakaan tänne, mutta me silti haluamme heidät Suomi Oy:n asiakkaiksi. Jos meillä on tälläinen este, että järjestelmistä loppuvat tunnukset, se on teknisesti hirvittävän pöhkö syy kieltäytyä ottamasta tällaisia ihmisiä Suomeen, Lemmetti sanoo.

Sari Klinga on tyytyväinen kansalaisaloitteen saamaan vastaanottoon. Muun muassa keskustapuolue on ilmaissut torppaavansa uudistuksen kustannuksien vuoksi.

– Katsotaan, millainen poliittinen polemiikki tästä vielä syntyy, Klinga sanoo.

Henkilötunnuksen muuttumista kuvaavan animaation pohjana on käytetty uudistusta hahmottelevan työryhmän loppuraporttia. (siirryt toiseen palveluun)Esityksessä mahdollista uutta tunnusta on hahmoteltu hyvin alustavasti.

