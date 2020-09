20-vuotiaana abortin tehnyt Rittis Maria Ikola: "Mistä johtuu, että abortista pitää puhua siten, että se on hirveän raskasta ja vaikeaa?"

Takaisin Pasilaan -podcastin tiistain jaksossa Marjukka Mattila ja Toivo Haimi keskustelevat Naisasialiitto Unionin pääsihteeri Milla Pyykkösen kanssa aborttilain muuttamista ajavasta kansalaisaloitteesta.

14 vuotta sitten Rittis Maria Ikola oli 20-vuotias ja juuri mennyt naimisiin. Sitten hän sai tietää olevansa raskaana.

– En ollut sitä ennen seurustellut. Olin silloin uskossa, ja esiaviollinen seksi oli synti. Tästä synnistä rangaistukseksi tulin raskaaksi. Minusta tuntui, että maailmani romahti, nyt 34-vuotias Ikola muistelee.

Ikolalle oli selvää, ettei hän silloisessa elämäntilanteessaan voinut olla raskaana ja synnyttää. Ikola oli tuolloin sairastanut hoitamatonta masennusta kaksi vuotta. Hänellä oli itsetuhoisia ajatuksia ja aikomuksia.

– Mietin, pystyisinkö keskeyttämään raskauteni itse niin, ettei kukaan saisi tietää, Ikola kertoo.

Ikola päätti käydä ehkäisyklinikalla raskauden keskeytystä varten. Hän muistaa, että ensimmäinen käynti oli vaikea.

Suomen nykyisen aborttilain perusteella raskauden keskeytystä ei voi tehdä pelkästään raskaana olevan henkilön omasta tahdosta, vaan raskauden keskeytykseen on oltava syy. Perusteeksi riittävät terveydellisten syiden lisäksi sosiaaliset syyt, eli esimerkiksi sopimaton elämäntilanne.

– Abortin ympärillä on paljon stigmaa. Minulla oli sellainen olo, että minua yritettiin painostaa pitämään raskaus.

Aborttilain muuttamiseen tähtäävän OmaTahto2020-kampanjan mukaan abortin saaminen on Suomessa liian vaikeaa. Aborttiin vaaditaan erikseen eritelty syy, ja raskauden keskeytykseen tarvitaan kahden lääkärin lausunto. OmaTahto2020-kampanjalla pyritään muuttamaan aborttilakia kansalaisaloitteen kautta.

"Todella yksinkertainen ja koruton tilanne"

– Minun tarvitsi perustella, miksi en voi olla raskaana ja se ei riittänyt, että en halunnut olla, Rittis Maria Ikola jatkaa.

– Kun kerroin, että minulla ei ole rahaa, lääkäri kysyi, voisiko vanhemmat auttaa. Kerroin, että he eivät voi.

Ikola kertoo, että lääkärin mielestä hänellä oli hyvä tilanne olla raskaana, koska hän oli naimisissa ja tiesi, kenen kanssa raskaus oli saatettu alulle. Lääkärin mielestä Ikolalla ei tulisi olla mitään syytä keskeyttaa raskautta. Kaikki tämä tuntui Ikolan mielestä siltä, että häntä yritettiin saada luopumaan abortista.

Lopulta Ikola pääsi Turun yliopistolliseen keskussairaalaan hakemaan lääkkeellistä raskaudenkeskeytystä, hän muistaa olleensa helpottunut. Ikolan mukaan itse abortti oli todella yksinkertainen ja koruton tilanne. Kun raskaudenkeskeytys käynnistyi, hän oli vanhempiensa luona.

–Minulla oli kipuja ja runsasta vuotoa, joten ramppasin vessassa ja makasin lattialla patjalla kädet alavatsan päällä. Niin aborttini tapahtui.

Aborttikertomuksen vaarat

Rittis Maria Ikolan abortista on kohta jo 14 vuotta, ja hänellä on ollut aikaa miettiä kokemaansa ja päästä eteenpäin. Hän kertoo, että hänellä on ollut ajatuksissa vahvasti kertomus, jonka on kehittänyt aborttikokemuksistaan.

– Siitä on tullut narratiivi, ja sitten olen alkanut miettimään, miksi minulla on tämä tarina siitä, kuinka vaikeaa minulla oli ja kuinka vaikeaa abortti oli. Olen yrittänyt päästä siitä eteenpäin ja uudistua.

Ikola vierastaa sellaista kertomusta, jossa abortin pitäisi olla kauhea kokemus ja kärsimys abortin tekijälle.

– Sitten kun on kärsitty tarpeeksi, niin silloin abortti on oikeutettu ja se on ansaittu. Sitten voi saada sääliä ja lopulta anteeksi. Anteeksiannon hakeminen on sellainen, josta toivon meidän joskus pääsevän pois, koska minäkin olen yrittänyt siitä päästä eteenpäin, Ikola pohtii.

– Mistä johtuu, että meidän pitää puhua abortista siten, että se on hirveän raskasta ja vaikeaa? On tutkimustuloksia, että abortti ei oikeasti ole kauhea. Suurin osa Suomessa tehtävistä raskauden keskeytyksistä tehdään lääkkeellisesti raskauden varhaisessa vaiheessa, Ikola sanoo.

– Ne eivät ei ole fyysisesti kauhean raskaita tapahtumia, toisin kuin myöhäisessä vaiheessa tehty abortti on. Aborteista, jotka tehdään silloin, kun raskaus ei ole toivottu, tunnetaan helpotusta.

Ikola sanoo tukevansa OmaTahto2020-kansalaisaloitetta. Hän kertoo tervehtivänsä ilolla sitä, että Suomessa luovuttaisiin esimerkiksi näistä perustelujen vaatimisista ja kahden lääkärin hyväksynnästä, ja että abortin saamiseen riittäisi oma tahto.

– Käsitykseni on se, että abortteja tehdään sen takia, että raskaana oleva henkilö tarvitsee sen abortin. Ja silloin niitä syitä sille, että miksi näin on, ei pitäisi tarvita kaivella.

Naisasialiitto Unionin pääsihteeri Milla Pyykkönen uskoo, että Suomen nykyinen aborttikäytäntö kuormittaa ihmisiä ja terveydenhuoltojärjestelmää turhaan.

