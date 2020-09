Uusi suomalaisnorjalainen viinayhtiö aikoo vallata Ruotsin ja Tanskan juomamarkkinat sekä suomalaisten sijoittajien sydämet

Alkoholijuomayhtiö Altia yhdistyy norjalaisen Arcuksen kanssa. Uuden yhtiön nimeksi tulee Anora Group.

Altian hallituksen puheenjohtaja Sanna Suvanto-Harsaae sanoo, että yhdistyminen norjalaisyhtiön kanssa on luonnollinen jatke Altian kasvutarinalle.

– Ensiksi siivottiin yhtiö, sitten mentiin pörssiin muutama vuosi sitten ja nyt kasvetaan todella ison yhdistymisen kautta.

Suvanto-Harsaaen mukaan yhdistymisestä on keskustelu jo vuosia.

– Nyt oli sellainen tilanne, että molemmat yhtiöt olivat yhtä vahvoja, joten voitiin lähteä yhdistymistä hakemaan. Ei ollut minkäännäköistä negatiivista, että joku koettaa ottaa jostain vallan.

Kummankin yhtiön vahva asema omilla kotimarkkinoilla antaa Suvanto-Harsaaen mukaan hyvän pohjan ulottaa kasvua kauemmas.

– Voimme lähteä yhdessä kasvamaan myös Pohjoismaiden ulkopuolella, mikä pienille yrityksille on ollut vaikeaa. Meillä tulee olemaan niin voimakas tase, että toivottavasti tästä tulee yksi Suomen hyvistä isoista kasvuyhtiöistä.

Aluksi uusi yhtiö aikoo kuitenkin valloittaa maiden väliin jäävän Ruotsin juomamarkkinoita.

– Arcus on tietysti täysin omaa luokkaansa Norjassa, me olemme täysin omaa luokkaamme Suomessa, Ruotsissa on meidän isoimmat markkinat tulevaisuudessa.

Altian hallituksen puheenjohtajan Sanna Suvanto-Harsaaen mukaan yhdistyminen synnyttää suuren juomayhtiön, jolla riittää rahkeita kasvaa Pohjoismaiden ulkopuolellekin. Rami Moilanen / Yle

Uuden yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi tulee Michael Holm Johansen Arcusista. Suvanto-Harsaeesta tulee hallituksen varapuheenjohtaja. Altian Pekka Tennilästä tulee toimitusjohtaja.

Holm Johansenin mukaan katseet ovat Ruotsissa ja Tanskassa.

– Yksi jännittävä asia yhdistymisessa on se, että saamme vahvan jalansijan Ruotsissa ja vahvistamme paikkaamme Tanskassa. Yhdessä olemme merkittävämpi pelaaja Ruotsissa ja Tanskassa.

Päällekkäisyyksiä karsitaan pääkonttorien toiminnoista. Tuotantolaitoksissa vähentämisiin ei Suvanto-Harsaaen mukaan nähdä tarvetta.

Myöskään tuotevalikoimaa ei aiota karsia, vaikka tuotteissa voi havata päällekkäisyyttä. Molemmilla on viinejä ja viinoja.

– Harvalla brändillä on isoja markkinaosuuksia, kaikilla on oma makunsa, viineissä esimerkiksi ei kahta samanlaista ole. Molemmilla on vahvat portfoliot, jotka tällä hetkellä toimivat hyvin markkinoilla ja näillä voidaan jatkaa, Suvanto-Harsaae sanoo.

Arcus on ollut vahvempi viineissä ja Altia vahvoissa alkoholihuomissa. Altian kruununjalokivi on Koskenkorva, Arcuksella on pitkät perinteet akvaviittien valmistuksessa.

Kuluttajalle yhdistyminen näkyy korkeintaan niin, että Alkoihin voi tulla lisää norjalaisvalmisteisia juomia.

Anoran toimitusjohtajaksi on tulossa Altian toimitusjohtaja Pekka Tennilä. Rami Moilanen / Yle

Kiinnostaako uuden yhtiön kossuosake?

Anoran pääkonttori on Suomessa ja yhtiö pysyy listattuna Helsingin pörssiin.

Altian osakkeesta puhuttiin pörssilistautumisen yhteydessä kossuosakkeena, joka houkuttelisi myös tavallisia sijoittajia. Altian suurimpia omistajia ovat kuitenkin valtion kehitysyhtiön Vaken noin 36 prosentin jälkeen työeläkeyhtiöt.

Altia listautui pörssiin keväällä 2018. Alkuinnostuksen jälkeen osakkeen kurssi on enimmäkseen madellut. Yhdistymisuutinen sai Altian osakkeen yli 10 prosentin nousuun.

Suvanto-Harsaaen mielestä Anoran osakkeesta saattaa hyvin tulla suomalaisia kiinnostava kansanosake.

– Yleensä sijoitetaan enemmän oman maan yhtiöihin, koska niitä ymmärretään paremmin ja niiden lukeminen on helpompaa.

Uuden yhtiön suurin omistaja on norjalainen sijoitusyhtiö Canica 22 prosentin osuudella. Vake on toiseksi suurin omistaja noin 19 prosentin osuudella.

Pääkonttorin saaminen Suomeen ei ollut Suvanto-Harsaaen mukaan itsestäänselvyys.

– Ison kasvuyhtiön pääkonttori Suomessa, näitä ei aina tapahdu. Siitä voi olla suomalaisena ylpeä.

Yhdistyminen vaatii vielä yhtiökokouksen hyväksymisen. Myös kilpailuviranomaisten kanssa käydään keskusteluja.

Lue myös:

Altian yhdistyminen norjalaisyhtiön kanssa herättää positiivisia mietteitä viinamaakunnassa Etelä-Pohjanmaalla

Alkoholijuomayhtiö Altia ja norjalainen Arcus yhdistyvät – Altian osuus uudesta yhtiöstä yli puolet