The New York Times: Siirtolaisten salakuljetusta estävällä Italian laivaston aluksella salakuljetettiin savukkeita ja erektiolääkkeitä

Järjestelmä on voinut olla käytössä muillakin laivaston aluksilla.

Italiassa on alkamassa oikeudenkäynti, jossa viittä laivaston merimiestä syytetään salakuljetuksesta, kertoo sanomalehti The New York Times. (siirryt toiseen palveluun)

Miehet ovat työskennelleet laivaston Caprera-kuljetusaluksella. Se on ollut mukana operaatiossa, jossa siirtolaisia on estetty matkustamasta salakuljettajien laivoilla Libyasta Italiaan ja muualle Euroopan satamiin.

Caprera toimi Libyan rannikon edustalla maaliskuusta heinäkuuhun vuonna 2018. Tuona aikana se osallistui 70 siirtolaisveneen pysäyttämiseen ja esti näin arviolta 7 000 siirtolaisen pääsyn Eurooppaan.

Kun laiva palasi kotisatamaansa Brindisiin Italian poliisi teki siihen ratsian, jossa löydettiin 700 000 salakuljetettua savuketta ja lisäksi laittomasti maahantuotuja Cialis-erektiolääkepakkauksia, lehti kertoo.

Salakuljetettuja tuotteita ei oltu mainittavasti peitelty. Tavara oli lastattu laivan verstaaseen, joka oli niin täynnä tupakkaa, ettei sinne juuri mahtunut sisään, ilmenee lehden mukaan poliisin tiedoista.

Viisi syytteessä olevaa merimiestä eivät ole välttämättä keksineet itse ajatusta laivaston aluksen käyttämisestä salakuljetukseen. The New York Timesin mukaan he ovat mahdollisesti hyödyntäneet jo aiemmin kehitettyä järjestelmää.

Tammikuussa 2018 Libyassa toimi kuljetusalus Capri, jonka miehistön jäseniä on lehden mukaan on epäiltynä salakuljetusjärjestelmän luomisesta. Lisäksi toukokuussa tehtiin ratsia kolmanteenkin alukseen salakuljetusepäilyn takia, lehti kertoo oikeuslähteisiin viitaten.

