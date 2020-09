Nordea väläyttää jopa pankkipalveluiden rajoittamista, ellei asiakas päivitä tietojaan – kenenkään tiliä ei vielä suljettu

Nordean viestinnästä kerrotaan, että iso osa henkilötietojen päivityspyynnön kesän aikana saaneista asiakkaista on jo päivittänyt tietonsa. Kuvituskuva.

Kaikkien pankkien on päivitettävä asiakastietonsa rahanpesuun liittyvien pykälien takia.

Nordea jatkaa asiakkaiden tuntemistietojen päivitystä.

Nordea on lähettänyt kesän ja alkusyksyn aikana osalle henkilöasiakkaistaan viestin, jossa on kerrottu asiakkaan henkilötietojen olevan päivittämättä. Pankki toteaa, että asiakastietojen on tärkeää olla ajan tasalla, jotta asiointi olisi mahdollisimman mutkatonta ja turvallista.

– Mikäli emme saa tarvittavia tietoja 15.9. 2020 mennessä, tulemme rajoittamaan pankkipalvelujasi esimerkiksi estämällä tilien ja maksuvälineiden kuten korttien ja verkkopankin käytön, kirjeissä todetaan.

Suurin osa päivittänyt tietonsa

Nordean viestinnästä kerrotaan, että iso osa henkilötietojen päivityspyynnön kesän aikana saaneista asiakkaista on jo päivittänyt tietonsa. Osalla päivitys on vielä tekemättä.

– Kenenkään palveluita ei ole tästä syystä rajoitettu, Nordeasta kerrotaan.

Asiakkailta on muun muassa pyydetty kopio voimassa olevasta henkilöllisyysasiakirjasta. Henkilötietojen päivityspyynnöt liittyvät EU:n rahanpesudirektiiviin, ja asiakkaiden tuntemiseen ja tunnistamiseen. Säännökset koskevat kaikkia pankkeja.

Pankkien tunnettava asiakkaansa

Nordea muistuttaa, että pankkeja velvoittavat monet lait, joilla pyritään ehkäisemään esimerkiksi rahanpesua, terrorismia ja talousrikollisuutta.

Pykälien mukaan pankkien on tunnettava omat asiakkaansa. Lainsäädäntö edellyttää kaikkia suomalaisia pankkeja päivittämään asiakastietonsa säännöllisesti.

Myös OP-ryhmästä todetaan, että kaikilla pankeilla on lakiin perustuva velvollisuus kysyä tietoja asiakkaan toiminnasta, sen laajuudesta, taloudellisesta asemasta ja palvelujen käytöstä.

OP huomauttaa, että pankkien toimintatavat tässä voivat erota, mutta sääntely ja viranomaisohjeet ovat kuitenkin kaikille pankeille samat.

Nordean mukaan henkilötietojen päivittämisen voi hoitaa useilla eri tavoilla. Jokainen pankki voi päättää itse, miten ja milloin se ottaa asiakkaisiinsa yhteyttä.

Esimerkiksi Nordean verkkosivuille (siirryt toiseen palveluun) on kerätty kattava paketti asiaan liittyvistä kysymyksistä ja vastauksista.