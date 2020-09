Trumpin ja Bidenin väittely työllisti faktantarkistajia – Trump voitti väärien väitteiden määrässä

Yhdysvaltain median faktantarkistajilla riitti kiirettä, kun republikaanipresidentti Donald Trump ja demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden kohtasivat ensimmäisessä väittelyssään Clevelandissa.

Pahantuulinen ja rikkonainen väittely sisälsi valtavan määrän väitteitä, joita saattoi pitää joko paikkaansapitämättöminä tai vähintäänkin harhaanjohtavina. Eniten sellaisia ehti esittää välihuuteluissa kunnostautunut Trump, mutta myös Bidenin puheista löytyi korjattavaa.

Ehdokkaiden ajamat ohjelmat saattoivat jäädä katsojille epäselviksi riitaisessa debatissa.

Seuraavaan artikkeliin on kerätty joitakin esimerkkejä uutistoimisto AP:n (siirryt toiseen palveluun), ABC-kanavan uutisten (siirryt toiseen palveluun), uutiskanava CNN:n (siirryt toiseen palveluun) ja The New York Timesin (siirryt toiseen palveluun) listauksista.

Vaalivilppivaroittelu

Presidentti Trump pyrki edelleen luomaan kuvaa, että postiäänestys on altista vaalivilpille. Vaaleja on peukaloitu, hän sanoo.

Liioittelua. Asiantuntijat ovat toistuvasti sanoneet, että postiäänestyksessä ei ole havaittu merkkejä laajamittaisesta vaalivilpistä. Liittovaltion poliisin FBI:n johtaja Chris Wray sanoi kongressin kuulemisessa viime viikolla, että FBI ei ole havainnut minkäänlaista koordinoitua kansallista vaalivilpin yritystä missään keskeisissä vaaleissa, ei postitse tai muutenkaan. (Lähde: AP)

– He huijaavat. Roskakorista löydettiin äänestyslipukkeita kolme päivää sitten, ja niissä kaikissa luki "armeijan äänestyslipukkeita". Ne olivat sotilailta. Niissä kaikissa oli Trumpin nimi, Trump sanoi.

Trump viittasi tapaukseen, jossa kahdeksan äänestyslipuketta löydettiin Luzernen piirikunnassa Pennsylvaniassa. Viranomaiset tutkivat, olivatko paikalliset äänestysviranomaiset hylänneet lipukkeet asiattomasti. Niistä ainakin seitsemän oli osoitettu Trumpille. Paikallisten vaaliviranomaisten mukaan kyse oli virheestä eikä laajan vaalivilpin merkistä.

(Lähde: New York Times)

– He lähettävät miljoonia äänestyslippuja kaikkialle maahan. Siellä on vilppiä. Niitä löytyy puroista, Trump sanoi.

Trump viitannee viime viikolla Greenvillessä, Wisconsinissä ojasta löydettyyn postierään. Postin seassa oli useita ennakkoäänestyslippuja. Postin tarkastajat tutkivat tapausta.

(Lähde: New York Times)

Koronavirustoimet

Trump toisti useaan otteeseen kieltäneensä matkustamisen Kiinasta Yhdysvaltoihin koronaviruksen takia.

Ei pidä paikkaansa. Trump rajoitti matkustamista. Helmikuussa voimaan tulleet rajoitukset sallivat edelleen matkustamisen Kiinan erityisalueilta Hongkongista ja Macaosta.

Uutistoimisto AP:n mukaan sieltä saapui yli 8 000 Kiinan ja muiden ulkomaiden kansalaista kolmen kuukauden sisällä rajoitusten asettamisesta. Yli 27 000 yhdysvaltalaista palasi Kiinan mannermaalta ensimmäisen rajoituskuukauden aikana. Palaajia olisi pitänyt tarkkaillla tartunnan varalta, mutta Yhdysvaltain viranomaiset kadottivat heistä 1 600.

(Lähde: AP)

Trump syytti Bideniä siitä, että tämä olisi vastustanut päätöstä rajoittaa matkustamista Kiinasta Yhdysvaltoihin. Trumpin mukaan Biden olisi maan johdossa aiheuttanut jopa 2 miljoonaa kuolemaa.

– Jos sinä olisit ollut täällä, se ei olisi ollut 200 000 ihmistä, se olisi ollut 2 miljoonaan ihmistä. Sinä et halunnut minun kieltävän Kiinaa, joka oli pahasti infektoitunut... Jos olisimme kuunnelleet sinua, maamme olisi ollut apposen auki, Trump sanoi.

Ei pidä paikkaansa. Biden otti asiaan kantaa hitaasti, mutta kannatti rajoituksia. Biden ei missään vaiheessa neuvonut pitämään maata "apposen auki".

(Lähde: AP)

Koronavirus ja vaalitilaisuudet

Trump sanoi, että hänen vaalitilaisuutensa eivät ole aiheuttaneet koronavirusongelmia. Trump kertoi, että tilaisuudet on pidetty ulkotiloissa.

– Tähän mennessä meillä ei ole ollut minkäänlaisia ongelmia. Ne ovat olleet ulkona, sillä on suuri merkitys asiantuntijoiden mukaan. Meillä on ollut mahtavat väkijoukot, Trump sanoi.

Ei pidä paikkaansa. Trump piti sisäilmatilaisuuden Tulsassa kesäkuussa. Tulsan terveysviraston johtaja sanoi, että joukkokokous todennäköisesti vaikutti koronavirustapausten äkilliseen kasvuun Tulsassa.

(Lähde: AP)

Koronavirusrokotteet

Presidentti Trump väitti, että koronavirusrokote saadaan käyttöön pian.

– Olemme nyt viikkojen päässä rokotteesta, Trump sanoi.

Ei pidä paikkaansa. Yhdysvalloissa johtavat terveysasiantuntijat arvioivat, että rokote saadaan laajaan levitykseen vasta ensi vuoden puolivälissä.

Lääkeyhtiö Pfizer on sanonut, että se saa tietoja myöhäisen vaiheen testeistään lokakuussa ja Moderna sanoo saavansa testituloksia marras–joulukuussa. Vaikka rokote saisi luvat vuoden loppuun mennessä, se ei välttämättä ole laajasti saatavilla.

(Lähteet: New York Times, CNN)

Korkein oikeus

Biden sanoi, että Trumpin korkeimpaan oikeuteen esittämä tuomari Amy Coney Barrett pitää Barack Obaman terveydenhuoltouudistusta, niin sanottua Obamacarea, perustuslain vastaisena.

Ei pidä paikkaansa. Barrett on suhtautunut kriittisesti Obaman terveydenhuoltouudistukseen mutta ei ole tiettävästi sanonut, että se olisi perustuslain vastainen. Korkein oikeus käsittelee asiaa marraskuussa. Trumpin hallinto pyytää oikeutta toteamaan Obamacaren perustuslain vastaiseksi.

(Lähde: New York Times)

Talous

– Me jätimme hänelle kukoistavan talouden. Ja hän aiheutti taantuman, Biden sanoi.

Ei pidä paikkaansa. Talous ei täysin kukoistanut Bidenin viimeisen varapresidenttivuoden aikana, eikä Trump suoranaisesti aiheuttanut pandemiataantumaa.

Vuonna 2016 talouskasvu oli laskenut alle 2 prosentin, kun öljynhinnan lasku aiheutti vaikeuksia Yhdysvaltain energia-alalle. Trumpin noustua valtaan talouskasvu kiihtyi veronalennusten, kasvaneen julkisen kulutuksen ja keskuspankki Fedin tukitoimien ansiosta. Trumpin kolme ensimmäistä vuotta vastasivat talouden ja työpaikkojen kasvun osalta Barack Obaman toisen kauden kolmea ensimmäistä vuotta.

Koronavirus työnsi Yhdysvallat taantumaan keväällä mutta samaan tilanteeseen joutuivat kaikki pandemian koettelemat maat.

(Lähde: New York Times)

– Meillä on nyt korkeampi alijäämä Kiinan kanssa kuin ennen, Biden sanoi.

Ei pidä paikkaansa. Yhdysvaltain kauppa-alijäämä Kiinan kanssa eli epäsuhta Yhdysvaltain viennin ja Kiinan tuonnin kesken laski jyrkästi vuosina 2018–19 Trumpin käydessä kauppasotaa Kiinan kanssa. Tänä vuonna maan kauppa-alijäämä on jälleen noususuunnassa. Tuonti esimerkiksi Vietnamista ja Meksikosta on kasvanut.

(Lähde: New York Times)

Biden sanoi, että Trump on Yhdysvaltain historiassa ensimmäinen pesidentti, jonka kaudella työpaikat vähenivät.

Ei pidä paikkaansa. Työpaikat vähenivät presidentti Herbert Hooverin kaudella, kun massiivinen lama koetteli Yhdysvaltoja. Hän hävisi vuoden 1932 vaalit Franklin Rooseveltille.

Tosin viralliset työllisyystilastot ulottuvat vain vuoteen 1939, ja sinä aikana yksikään presidentti ei ole lopettanut kauttaan niin, että työpaikkoja olisi vähemmän kuin hänen aloittaessaan.

(Lähde: AP)

Protestit

Trump syytti Bidenin katsovan sormiensa läpi mellakointia ja ryöstelyä, jota on tapahtunut mustiin kohdistuvan poliisiväkivallan vastaisten laajojen mielenosoitusten yhteydessä.

– Mitä on rauhanomainen protesti? Kun he juoksevat keskellä kaupunkia ja polttavat kauppojanne ja tappavat ihmisiä kaikkialla? Trump kysyi.

Ei pidä paikkaansa. Biden on todennut, että monet mielenosoitukset ovat olleet rauhanomaisia mutta ei ole väittänyt väkivaltaisia tapahtumia rauhanomaisiksi. Biden on tuominnut toistuvasti väkivallan, mellakoinnin ja ryöstelyn.

(Lähde: CNN)

Trump yritti ylipäätään luoda kuvaa, että väkivalta on vasemmistolaisten syytä. Trump kommentoi asiaa, kun moderaattori Chris Wallace kysyi häneltä, tuomitseeko presidentti valkoisen ylivallan kannattajien toimet.

– Lähes kaikki mitä näen tulee vasemmistosta, Donald Trump sanoi.

– Jonkun pitää tehdä jotain Antifalle ja vasemmistolle. Tämä ei ole oikeisto-ongelma. Tämä on vasemmistoa.

Harhaanjohtavaa. Jotkut Antifan, löyhän antifasistisen vasemmistoliikkeen, jäsenet ovat syyllistyneet väkivallantekoihin mielenosoituksissa.

Antifan kannattajaksi julistautuneen miehen epäillään ampuneen oikeistolaisen aktivistin, joka osallistui Trumpin kannattajien autosaattueeseen Portlandissa Oregonissa.

Liittovaltion poliisin FBI:n päällikkö kuitenkin sanoi tässä kuussa, että enemmistö Yhdysvaltain kotimaisesta terrorismista on rasistista väkivaltaista ekstremismiä, useimmiten valkoisen ylivallan kannattajien työtä.

Esimerkiksi Oaklandissa Kaliforniassa tapahtuneen liittovaltion FPS-viraston poliisin ampumisen takana ei ollut protestoija vaan äärioikeistolaisen Boogaloo-liikkeen jäsen.

(Lähde: New York Times)

– Valkoisen talon edustalla oli rauhanomainen protesti. Mitä hän teki? Hän tuli bunkkeristaan ja antoi armeijan käyttää kyynelkaasua, Biden sanoi.

Ei pidä paikkaansa. Poliisi käytti kemiallisesti ärsyttäviä aineita ajaakseen rauhanomaiset mielenosoittajat Lafayettan aukiolta Valkoisen talon edustalta 1. kesäkuuta. Ei ole todisteita, että Trump olisi ollut bunkkerissa tuona päivänä. Salaisen palvelun agentit kiidättivät Trumpin Valkoisen talon bunkkeriin joitakin päiviä aiemmin, kun mielenosoittajia kertyi Valkoisen talon edustalle.

(Lähde: AP)

Rikollisuus

Trump maalasi kuvaa demokraattien johtamista suurkaupungeista rikollisuuden pesäkkeinä, kun taas Biden pyrki puolustamaan Obaman hallinnon saavutuksia.

– Fakta on, että väkivaltarikollisuus väheni 17, 15 prosenttia hallintomme aikana, Biden sanoi.

Liioittelua. Liittovaltion poliisin FBI:n mukaan väkivaltarikosten määrä laski noin 10 prosenttia vuosina 2008–2016, kun Biden toimi varapresidenttinä. Väkivaltarikosten määrä nousi Obaman kauden kahtena viimeisenä vuonna 8 prosenttia.

(Lähde: AP)

– Jos katsoo, mitä tapahtuu Chicagossa, jossa 53 ihmistä ammuttiin ja 8 kuoli. Jos katsoo New Yorkia, jossa se [rikollisuus] nousee tavalla, jota kukaan ei koskaan ole nähnyt..... määrät nousevat jopa 100, 150, 200 prosenttia. On hullua, mitä tapahtuu, Trump sanoi.

Liioittelua. Trump viittasi äskeisen Labor Dayta edeltäneen viikonlopun ammuskeluihin Chicagossa. Niissä tosiaan ammuttiin 53 ihmistä ja 8 kuoli.

New Yorkissa ampumiset ovat lisääntyneet 98 prosenttia tänä vuonna, mutta rikollisuus ylipäätään on vähentynyt 1,5 prosenttia. Murhat ovat lisääntyneet 38 prosenttia, mutta luvut ovat edelleen matalia verrattuna aiempiin aikoihin. Rikollisuus on laskenut vuosikymmenen takaisesta 10 prosenttia.

(Lähde: AP)

Bidenin pojan bisnekset

Trump pyrki toistuvasti tuomaan esiin Bidenin pojan, Hunter Bidenin, liiketoimet luodakseen kuvaa, että Biden varapresidenttinä korruptoituneesti auttoi poikaansa kehittämään liikesuhteita ulkomailla, muun muassa Ukrainassa ja Kiinassa.

Trumpin yritys hankkia Ukrainasta materiaalia Bideneita vastaan oli häntä vastaan joulukuussa nostetun virkasyytteen keskiössä. Republikaanienemmistöinen senaatti kaattoi virkasyytteen.

– Kun sinusta tuli varapresidentti, [Hunter Biden] teki omaisuuden Ukrainassa ja Kiinassa ja Moskovassa ja lukuisissa muissa paikoissa. Hän teki omaisuuden, eikä hänellä aiemmin ollut työtä, Trump sanoi.

Kiistanalaista. Hunter Bidenin ulkomaiset liiketoimet olivat ongelmallisia, kun hänen isänsä edusti maata varapresidenttinä. Public Citizen -järjestön puheenjohtaja Robert Weissman sanoi ABC-yhtiön uutisille (siirryt toiseen palveluun), että vähintään se synnyttää vaikutelman intressiristiriidasta ja Joe Bidenin olisi pitänyt kehottaa poikaansa välttämään kyseisiä liiketoimia Ukrainassa ja Kiinassa.

Toisaalta Weissman piti Bidenin liiketoimia vähemmän huolestuttavina kuin Trumpin perheen liiketoimia Trumpin hallinnon aikana.

Senaatin republikaanit arvioivat viime viikolla julkaistussa raportissa, että Hunter Bidenin liiketoimet olivat "kiusallisia" ja jopa "ongelmallisia", mutta raportissa ei syytettä Hunter Bidenia rikollisista toimista tai Joe Bidenia väärinkäytöksistä.

(Lähde: ABC News)

Trump väitti Hunter Bidenin saaneen 3,5 miljoonaa dollaria entisen Moskovan pormestarin, edesmenneen Juri Lužkovin, miljardöörivaimolta Jelena Baturinalta.

– Miksi, ihan mielenkiinnosta, Moskovan pormestarin vaimo antoi pojallesi 3,5 miljoonaa dollaria? Trump kyseli Bidenilta.

Kiistanalaista. Senaatin republikaanien raportissa kerrottiin, että venäläismiljardööri Jelena Baturina siirsi 3,5 miljoonaa dollaria Rosemont Seneca Thornton -konsulttiyhtiölle, jonka perustajiin Hunter Biden kuului.

Hunter Bidenin asianajaja on sanonut, että tieto on ei pidä paikkaansa: Hunter Biden ei kuulu konsulttiyhtiön perustajiin eikä hänellä ole osuutta yhtiöön. Hunter Biden oli mukana Rosemont Seneca Partners -yhtiössä, joka asianajajan mukaan on erillinen yksikkö.

(Lähde: ABC News)

Terveydenhuolto

Trump väitti, että Bidenin ja senaattori Bernie Sandersin työryhmän suositukset olisivat manifesti, jossa ajetaan Yhdysvaltain terveydenhuollon sosialisointia. Väitteellään Trump toisaalta maalasi kuvaa Bidenista sosialistisena uhkana ja toisaalta ajoi kiilaa Bidenin ja Sandersin kannattajien väliin.

Ei pidä paikkaansa. Bidenin esittämä terveydenhuolto-ohjelma ei tue väitettä. Bidenin ja Sandersin työryhmän esitykset eivät ole sitovia eikä niissä mainita Sandersin ajamaa julkisen terveydenhuollon mallia (Medicare for All) tai vaadita yksityisten sairausvakuutusten lopettamista.

Sanders, demokraattinen sosialisti ja Bidenin kilpakumppani esivaaleissa, on ajanut julkista terveydenhuoltoa, mutta hänen ja Bidenin kannat ovat asiassa hyvin erilaiset. Biden on toistuvasti sanonut, ettei kannatta sosialisoitua terveydenhuoltoa.

Biden haluaa kehittää terveydenhuoltoa Obaman terveydenhuoltolain, niin sanotun Obamacaren, pohjalta. Siihen ei kuulu yksityisten sairausvakuutusten lopettaminen.

(Lähde: ABC News)

Trump sanoi, että 308 000 sotilashenkilöä kuoli, kun Biden ei saanut varapresidenttikaudellaan järjestettyä heille kunnollista terveydenhuoltoa.

Väite on harhaanjohtava. Trump viittaa vuoden 2015 tarkastusraporttiin, jossa tutkittiin veteraaniasiain ministeriöön kertyneitä terveydenhuoltohakemuksia.

Raportin mukaan hakemusten joukossa oli 307 000 hakemusta ihmisiltä, jotka olivat jo kuolleet. Raportissa ei otettu kantaa siihen, johtuivatko kuolemat terveydenhuollon puutteesta.

(Lähde: New York Times.)

