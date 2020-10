Video: tältä näyttää parkkitalon katolle rakennettu leikkipaikka Kuopiossa – lapset nauttivat, mutta kaupunkia paikka epäilyttää

Kuopion Portin päiväkodin leikkipaikka on neljännessä kerroksessa parkkihallin katolla. Katso videolta lasten kommentit uudesta leikkipihasta.

Maljapuron päiväkodin lapset eivät jää ihailemaan upeaa aamuauringon värjäämää taivasta Kuopion yllä, vaan löytävät heti parhaat leikkivälineet: tasapainolaudan ja hämähäkki-kiikun.

– En ole vielä huomannut, mutta kyllä tämä aika korkealla on, toteaa kesken temmellyksen 6-vuotias Elli Kilpeläinen.

Hetkessä nelikko testaa kiipeilytelineen, hiekkalaatikon ja kiipeilytelineen. Aikuiset sen sijaan ihailevat näkymää, joka aukeaa neljännestä kerroksesta kohti Kuopiota.

5-vuotias Hertta Leppälehti kävi kurkistamassa, miten korkealla leikkipaikka on. Marianne Mattila / Yle

Olemme koolla Kuopion Portin tammikuussa avattavan päiväkodin leikkipihalla, joka on rakennettu parkkitalon katolle.

Samanlaisia ratkaisuja suunnitellaan myös muualla Suomessa. Esimerkiksi Helsingin Herttonemessä kauppakeskus Hertsissä olevan päiväkodin leikkipiha on toisessa kerroksessa kauppakeskuksen katolla.

5-vuotias Elsa Ilo antaa leikkipaikalle 15 pistettä. Paras leikkiväline on tasapainolauta. Marianne Mattila / Yle

Niin Kuopiossa kuin Helsingissäkin leikkipiha on rakennettu niin sanotusti turvallisuus edellä. Ympärillä on yli kaksimetrinen aita. Aidan ulkopuolella on leveä liuska. Leikkivälineet ja istutukset ovat sijoitettu niin, että ne eivät estä näkyvyyttä.

Elias Kontro pitää eniten hämähäkki-kiikusta. Marianne Mattila / Yle

Kattojen hyödyntämistä mietitään varsinkin pääkaupunkiseudulla. Ahtaille kaupunkitonteille ei välttämättä mahdu riittäviä piharatkaisuja maantasoon.

– Esimerkiksi Pasilan alueella näitä mietitään koulujen ja päiväkotien osalta paljon, kertoo Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palveluverkkoyksikön päällikkö Carola Harju.

6-vuotias Elli Kilpeläinen ehti testata kaikki leikkipihan välineet. Tässä hän tasapainoilee. Marianne Mattila / Yle

Melutaso ja pienhiukkaset on mitattu tarkasti

Kuopion Portti muodostaa valmistuttuaan kolmen tornitalon yhteyteen sijoittuvien liike- toimistorakennuksien kokonaisuuden. Paikalla on matkakeskus ja vieressä rautatieasema.

Lumet saadaan näppärästi pois leikkipihalta aidassa olevien huoltoporttien kautta, Laptin Itä-Suomen aluejohtaja Risto Pekkarinen kertoo. Marianne Mattila / Yle

Vilkasliikenteisen keskustan vieressä olevan leikkipihan suunnittelussa kiinnitettiin huomiota varsinkin pienhiukkaspitoisuuksiin.

– Päiväkodin leikkipihaa varten pyysimme pienhiukkasista lausunnon ulkopuoliselta toimijalta, vaikka alueelta on olemassa valmiit pienhiukkaskartat, kertoo rakennusyhtiö Laptin Itä-Suomen aluejohtaja Risto Pekkarinen.

Myös melutaso mitattiin tarkasti. Melua ei kantaudu leikkipihalle niinkään parkkihallista vaan ympäristöstä.

– Mittauksien mukaan paikka on kuitenkin niin korkealla, ja sen lisäksi parkkihallin seinät ohjaavat ääntä pois etteivät raja-arvot ylity, Pekkarinen kertoo.

Sää ei ole este käyttää leikkipihaa

Kuopion Portin päiväkodissa aloittaa toimintansa Päiväkoti Verkanappulat Oy. Toimitusjohtaja Minna Takkula on paikalla ensimmäistä kertaa ja tyytyväinen näkemäänsä.

– Huikea ratkaisu. Tämä on oikein malliesimerkki siitä, miten maan päällä sijaitsevan tilanpuutteen voi ratkaista, Takkula sanoo.

Itse päiväkoti sijaitsee toisessa kerroksessa. Kulku leikkipihalle tapahtuu joko hissillä tai portaita pitkin. Ylhäällä on vessat ja kuraeteinen. Lapset haetaan kotiin aina leikkipihalta.

Maisemia ei voi moittia, naurahtaa Verkanappulat Oy:n toimitusjohtaja Minna Takkula. Marianne Mattila / Yle

Hyvän ja toimivan leikkipaikan merkitys on suuri päiväkodin arjessa.

– Katolla ollaan sään armoilla, mutta toisaalta Suomessa ollaan säälle alttiita paikassa kuin paikassa, Takkula sanoo.

Takkula uskoo, että esimerkiksi korkeat kerrostalot suojaavat leikkijöitä tuulelta.

– Meillä on kunnon varusteet, jos sataa. Ei se ole ongelma.

Kuopion kaupunki ei näe ratkaisua "parhaana mahdollisena"

Ennen kuin päiväkoti voi aloittaa toimintansa se tarkastetaan myös leikkipihan osalta. Toimintaa valvoo aluehallintovirasto ja käytännön valvonta on ohjattu kunnille ja kaupungeille.

Kuopion Portin osalta tarkastus on vielä tekemättä. Erikoisen leikkipiharatkaisun vuoksi myös avi on mukana tarkastuksessa.

Energinen nelikko hämähäkki-kiikussa. Marianne Mattila / Yle

Turvallisuuteen tullaan kiinnittämään erityistä huomioita muun muassa hissin osalta. Myös junaratojen läheisyys mietityttää kaupunkia.

– En näe tämän kohteen ratkaisua parhaana mahdollisena, sanoo Kuopion kaupungin yksityisen päivähoidon palveluohjaaja Arja Heiskanen.

Kaikki kaupungin yksityisten päiväkotien leikkipaikat tarkastettiin viimeksi viime kesänä. Tarkastuksessa tehtiin muutamia korjauspyyntöjä, jotka liittyivät leikkivälineisiin. Pääosin ne johtuivat välineiden kulumisesta.

Itä-Suomen aluehallintovirasto ei ole saanut viime vuosina epäkohtailmoituksia leikkipihoista.

Yksityisillä päiväkodeilla on oltava päiväkodin toimintaan liittyvä omavalvontasuunnitelma. Se koskee myös leikkipihaa. Ulkopuolinen toimija tarkastaa suunnitelman vuosittain.

