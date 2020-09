Uudenmaan ravintoloilla on vielä pientä toivoa tiukkojen rajoitusten suhteen, jos "ihmiset uskovat puhetta", sanoo STM:n hallitusneuvos

Valtioneuvosto antoi tänään keskiviikkona asetuksen (siirryt toiseen palveluun) ravintoloiden rajoituksista koronan leviämisen estämiseksi. Sen mukaan ravintolaa saa pitää auki enintään kello yhteen saakka yöllä, ja anniskelu pitää lopettaa jo puoliltaöin. Asetus koskee koko Suomea.

Koronaepidemian kiihtymisvaiheessa olevissa maakunnissa joudutaan rajoittamaan vielä tiukemmin ravintoloiden toimintaa. Niissä anniskelu loppuu jo kello 22.00 ja ravintoloiden pitää sulkea ovensa kello 23.00. Lisäksi ravintola saa ottaa sisään vain puolet suurimmasta sallitusta asiakasmäärästä.

Asetus on voimassa huomisesta torstaista lähtien, mutta ravintoloilla on siirtymäaikaa viikko eli 8. lokakuuta saakka.

Etenkin Uudenmaan ravintoloitsijat ovat huolissaan toimintamahdollisuuksistaan, koska alueella on eniten tartuntoja. Ravintola-alalla on kummasteltu, mihin hallituksen linjaus perustuu. Osa ravintoloista on myös satsannut tekniikkaan, jolla ilmaa pyritään puhdistamaan tehokkaasti.

Eilen tiistaina sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila arvioi Ylen A-studiossa, että tiukennetut rajoitukset otettaneen käyttöön Uudellamaalla vasta lokakuun puolivälin tietämillä.

Tämä johtuu siitä, että siirtymäajan jälkeen arvioidaan reilun viikon ajan, mitkä alueet ovat silloin kiihtymisvaiheessa.

Kädet, turvaväli ja maski, siis KTM. Se on helppo muistaa. Markku Mäkijärvi, johtajaylilääkäri, HUS

Helsingin ja Uudenman sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin Markku Mäkijärven mukaan HUS-alue ajautui epidemian kiihtymisvaiheeseen viime viikolla, vaikka ihan kaikki Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen määrittämät kriteerit eivät täyty.

– Yksi kriteeri, joka ei täyty, on positiivisten tartuntojen osuus kaikista testatuista, mutta se on niistä kriteerinä eniten veteen piirretty viiva, Mäkijärvi sanoo.

Tällä hetkellä positiivisten näytteiden osuus kaikista testatuista HUS-alueella on 0,9 prosenttia, kun sen pitäisi THL:n kriteeristön mukaan olla yli yhden prosentin. Mäkijärven mukaan tähän suuntaan Uudellamaalla ollaan kuitenkin menossa.

Toinen kriteeri kiihtymisvaiheelle on esimerkiksi se, että tartuntojen ilmaantuvuus on noussut kahden viikon aikana 10–25 tartuntaan kohti sataatuhatta asukasta. Uudellamaalla on Mäkijärven mukaan tällä hetkellä 36 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohti.

Lisäksi ajoittain esiintyy paikallisia tartuntaketjuja.

Uudenmaan kohtaloa ei ole lyöty lukkoon

Vielä ei kuitenkaan ole täysin kiveenhakattua, että Uudellamaalla täytyy ottaa käyttöön tiukat, kiihtyvän vaiheen ravintolarajoitukset, koska siitä ei ole toistaiseksi annettu valtioneuvoston asetusta, sanoo sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvos Ismo Tuominen.

– Lähtökohta on, että Terveyden hyvinvoinninlaitos tekee virallisen päätöksen, että maakunta on kiihtymisvaiheessa. Ministeri Kiurulta tulee minulle määräys, missä aikataulussa ja mihin istuntoon tämmöinen asetus valmistellaan, Tuominen sanoo.

Hänen mukaansa on jopa mahdollista, että Uudenmaan koronatilanne muuttuu parempaan suuntaan ennen kuin tämän asetuksen antamiseen tultaisiin.

– On vielä täysin mahdollista, että ihmiset tajuavat, mistä on kysymys, ja ihmisten käyttäytyminen alkaa välittömästi vaikuttaa, ja epidemia lähtee laskuun.

Tuomisen mukaan epidemian kiihtyville alueille kaavaillut rajoitukset ovat hyvin tiukkoja, eikä niitä välttämättä jouduta tekemään.

– Kun siitä ei ole tehty päätöstä, on mahdollista, että sitä ei tarvitse tehdä, jos tilanne muuttuu parempaan. Joku voi sanoa, että se ei ole mahdollista, mutta on tässä nyt erilaisia mahdollisuuksia nähty. Eri maakunnissa ja eri kaupungeissa on pystytty ilman erityisiä ravintolarajoituksia saamaan epidemia haltuun. Mutta se on edellyttänyt sitä, että ihmiset uskovat puhetta.

"Koronapandemia on opettanut, että kaikki on mahdollista"

Entä mitä mieltä on HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi tällaisesta väitteestä? Olisiko Uudenmaan kaltaisella alueella mitenkään mahdollista välttyä tiukoilta ravintoloiden rajoituksilta?

– Onhan se mahdollista. Tämä koronapandemia on opettanut, että kaikki on mahdollista, ja täytyy todellakin tilanteen mukaan elää. Me tietysti toivomme, että tilanne lähteekin helpottumaan, ja altistumiset ja tartunnat kääntyvät laskuun, mutta pidän sitä jonkin verran epätodennäköisenä. Tietysti toivon, että voin olla mukana keventämässä suosituksia ja rajoituksia, mutta tällä hetkellä ei näytä siltä.

HUS on kutsunut koolle koronapandemian alueellisen koordinaatioryhmän ja on siinä puheenjohtajana. HUS osallistuu ryhmässä keskusteluun uusista suosituksista, joita kunnat voivat tehdä.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvos Tuomisen mukaan kuntien omat suositukset eivät kuitenkaan ole samalla tavalla velvoittavia kuin asetus, jonka valtioneuvosto tänään antoi ravintolotoiminnan rajoittamiseksi.

Sen mukaan siis kiihtymisvaiheessa olevien maakuntien ravintolat joutuvat lopettamaan anniskelun kello 22.00 ja sulkemaan kello 23.00. Lisäksi asiakkaita saa olla vain puolet suurimmasta tilassa sallitusta määrästä.

– Ainoastaan valtioneuvoston asetusta vastaan rikkovalle ravintolalle voidaan antaa sanktio. Se voi olla esimerkiksi, että ravintola suljetaan kuukaudeksi. Aluehallintovirasto valvoo asetuksen noudattamista, Tuominen sanoo.

Vapaavuori huolissaan ravintola-alan työpaikoista

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori kertoi tänään keskiviikkona Ylen Ykkösaamussa suuresta huolestaan ravintolarajoitusten vaikutuksesta kaupungin työllisyystilanteesen.

– Helsingissä meillä on kymmenentuhatta työtöntä enemmän kuin ennen koronaa. Esimerkiksi eilinen ravintola-alaa koskeva [hallituksen] päätös johtaa väistämättä satojen, jopa tuhansien työpaikkojen menetyksiin. Tämä on tauti, jonka kanssa taistellaan kuukausia, ehkä koko talvi. Meidän pitää löytää järkevä tasapaino terveydellisen ja taloudellisen ulottuvuuden välillä.

HUSin Mäkijärvi muistuttaa, että jokainen voi omalta osaltaan vaikuttaa siihen, että ravintoloissa ei jouduttaisi ottamaan kaikkein tiukimpia rajoituksia käyttöön.

– Tavallisen kansalaisen toimet ovat koronan perusturvatoimia. Vähäisistäkin oireista jäädään kotiin ja hakeudutaan testeihin. Jos ollaan liikkeellä julkisissa liikennevälineissä tai julkisissa tiloissa, ja ei pystytä noudattamaan kahden metrin turvaetäisyyttä, niin maski päälle. Käsiä pitää pestä ja desinfioida huolellisesti koko ajan. Näillä konsteilla pääsee jo pitkälle. Eli kädet, turvaväli ja maski, siis KTM. Se on helppo muistaa.

