Ylläksen ruskaretki on poikinut lisää koronatapauksia – tartuntoja on nyt 15

Uusista tartunnoista kolme on Kolarista ja yksi Uudeltamaalta.

Kolarin Ylläksen tartuntaketjuun liittyviä koronavirustartuntoja on löytynyt lisää. Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas sanoo, että uusia tartuntoja on todettu neljä. Näistä kolme on Kolarista ja yksi Uudeltamaalta.

Kaikkiaan Ylläksen ruskamatkailuun liittyvässä tartuntaketjussa on todettu nyt 15 tartuntaa. Tartuntoja on Kolarin ja Uudenmaan lisäksi todettu Keski-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Broas sanoo, että vieläkään ei ole tarkemmin tiedossa, mistä koronatartunnat ovat lähteneet.

– Sitä selvitellään edelleen. Voi olla, että tähän ketjuun liittyviä tartuntoja tulee vielä lisää.

Kolarin Ylläkseltä näyttää levinneen useampi koronavirustartunta. Kolarissa todettiin koronavirustartunta viime viikonloppuna. Tartunnan saanut oli mahdollisesti altistanut 40 henkilöä virukselle.

Tiistaina tuli tietoon kymmenen uutta tartuntaketjuun liittyvää koronatartuntaa eri puolilta Suomea. Kaikkiaan Lapin sairaanhoitopiirin alueella on todettu tähän mennessä 128 koronatartuntaa.

Lue lisää:

Ikävä tuliainen Ylläksen ruskaretkeltä: Kymmenen uutta koronavirustartuntaa eri puolilla maata