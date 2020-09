"On vaikea uskoa, että ihmiset tulisivat perjantaina jo iltakuudelta ravintolaan", sanoo yrittäjä – uudet rajoitukset rokottavat baarien kävijämääriä

Ravintoloiden uudet rajoitukset käytännössä puolittavat viikonlopun asiakasmäärät, koska puolet viikonlopun kävijöistä kertyy perjantaina ja lauantaina puolenyön jälkeen. Näin arvioi Cheri-ravintolan yrittäjä Toni Yrjänne Lahdesta.

Hallituksen uuden asetuksen mukaan ravintoloiden on laitettava ovet kiinni viimeistään yhdeltä yöllä 8. lokakuuta alkaen. Alueilla, joilla epidemia on kiihtymisvaiheessa, käyttöön voidaan ottaa myös tiukemmat rajoitukset, jolloin ravintolat on suljettava kello 23. Alkoholin myynti pitää lopettaa tuntia ennen sulkemista.

Ylen haastattelemien ravintolayrittäjien mukaan rajoitukset syövät tuloja ja henkilökunnan työtunteja.

– Kyllähän ne tarkoittavat taloudellisia menetyksiä, mittakaavaa on vielä vaikea arvioida. Toivottavasti ei vaikuttaisi tämän enempää henkilökunnan määrään. Pian nähdään, jäävätkö asiakkaat vielä laajemmin koteihin, niin kuin tässä syksyn aikana on jo näkynyt, Yrjänne toteaa.

Korona on jo Yrjänteen mukaan hiljentänyt ravintolaelämää syksyn aikana.

Hän arvelee, että uusien rajoitusten myötä ihmiset siirtävät juhlansa koteihin ja yksityistilaisuuksiin.

– On vaikea uskoa, että ihmiset tulisivat esimerkiksi perjantaina jo iltakuudelta ravintolaan, jos he normaalisti tulisivat iltakymmeneltä tai puolitaöin.

Kesäkuussa ravintoloiden auetessa kevään koronarajoitusten jälkeen asiakkaat tosin tulivat Yrjänteen mukaan paikalle tavallista aikaisemmin.

– Koen jo lähtökohtaisesti vääränä sen, että perusoikeutta harjoittaa elinkeinoa rajoitetaan näinkin rajusti. Kun puhutaan ilta- ja yöravintoloista, niin sehän olisi käytännössä taas bisnekset poikki, ovat nämä niin rajuja toimenpiteitä.

Yrjänteen ravintolassa on jonkin verran myös päivätoimintaa, joten vuokrat ja palkat saadaan maksettua.

Ravintolayrittäjä Jonne Koskimies toivoo, että asiakkaat eivät jäisi kokonaan kotiin. Jarkko Riikonen / Yle

"Yksi ala otettu tikun nokkaan"

Hyvät myyntitunnit ja työntekijöiden työtunnit vähenevät rajoitusten myötä, listaa myös hämeenlinnalaisen Pub Vanhan Nallen yrittäjä Jonne Koskimies.

– Otettiin askel taaksepäin. En uskalla arvailla, koska tilanne normalisoituu. Varmaan aika pitkälle ensi kevääseen mennään tällä systeemillä. Kai sitä rokotusta pitää odottaa, että päästään normaalitilaan.

Koskimies toivoo, etteivät asiakkaat jäisi kokonaan kotiin.

– Toivottavasti ihmiset hoksaavat lähteä aikaisemmin liikkeelle, että saataisiin pidettyä ravintolat edelleen kannattavina. Jos asiointi jakaantuu pidemmälle aikavälille, vähenee tartuntariskikin sitä myötä.

Ravintoloiden koronariski on Koskimiehen mukaan osin median paisuttelemaa.

– On tällainen mielikuva, että otetaan alkoholia ja ruvetaan heti halailemaan vieraita ihmisiä. Se on vääränlainen kuva suhteessa siihen, miten asiakkaat täällä on ja elää. Meillä ainakin on mennyt kaikki ihan nätisti. Siinä mielessä tuntuu turhalta ja ikävältä, että otetaan nyt tikun nokkaan yksi ala.

Mahdolliset alueelliset rajoitukset koskevat Jyväskylässä muun muassa Lutakon keikkapaikkaa. Jarkko Riikonen / Yle

Keikat alkavat aikaisemmin

Jyväskylässä ravintolat määrätään todennäköisesti sulkemaan ovensa 8. lokakuuta alkaen kello 23. Sama on edessä nykyisen arvion mukaan reilun parin viikon päästä myös Uudellamaalla.

Jyväskylän legendaarisen keikkapaikan, Tanssisali Lutakon, ohjelmistovastaava ja promoottori Raine Pulkkinen kertoo, että joitakin suunnitelmia on jo tehty tulevan varalle.

– Pyrimme siihen, että keikkoja aikaistetaan. Uskon, että artistit ovat valmiita tulemaan tässä vastaan. Normaalistikaan meillä ei ole kovin myöhäiset soittoajat. Viikonloppukeikoilla pääesiintyjä aloittaa kello 22, Pulkkinen sanoo.

Jos päätös anniskelun loppumisesta kello 22 tulee voimaan Jyväskylässä, keikkoja tulisi aikaistaa Pulkkisen mukaan parilla tunnilla. Ohjelmistovastaava arvioi, että muuten tullaan toimimaan kuten tähänkin asti. Lokakuun ja marraskuun ensimmäisen viikon keikat on sovittu nykyiset rajoitukset huomioiden.

– Ne ovat sellaisia, jotka varmasti toteutuvat. Marras–joulukuussa on joitakin tapahtumia, jotka saattavat vielä siirtyä keväälle.

Jos kiihtymisvaiheen alueelliset rajoitukset otetaan käyttöön, ravintolan tiloissa saa oleilla enintään puolet suurimmasta asiakasmäärästä.

Raine Pulkkisen mukaan tämä ei aiheuta muutoksia Lutakossa, koska jo aiemman säännön mukaan kaikille asiakkaille on tarjottava istumapaikka ravintolan tiloista.

Yökerhot kiinni koko kesän

Jyväskyläläiset yökerhot Freetime ja Bra2 ovat olleet kiinni maaliskuusta asti ja koko kesän. Uudet rajoitukset eivät siis muuta tilannetta.

– Teimme päätöksen yökerhojen osalta jo kesäkuussa. Pyrimme huolehtimaan niin asiakkaiden kuin henkilökunnankin turvallisuudesta. Näimme, että joukkokokoukset voivat olla ongelmallisia, sanoo yökerhot omistavan Osuuskauppa Keskimaan matkailu- ja ravitsemistoimialan johtaja Pasi Kunelius.

Kuneliuksen mukaan päätöksen vaikutukset ovat mittavat taloudellisesti ja työntekijöiden kannalta. Osuuskauppa Keskimaa on työllistänyt yökerhojen työntekijöitään kaupan alalle.

– Eihän tässä varmaan voi mitään muuta kuin tehdä järkeviä päätöksiä terveys ja turvallisuus edellä. Olemme toimineet vastuullisesti ja tulemme varmasti toimimaan jatkossakin tällä tavalla.

