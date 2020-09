Nimekkäät kapellimestarit alkoivat puolustaa Kymi Sinfoniettaa, jolta toinen omistaja uhkasi viedä rahat – nyt näyttää, ettei pahin skenaario toteudukaan

Kymenlaakson orkesteri Kymi Sinfonietta on helpottunut Kouvolan uusimmasta säästöesityksestä.

Kouvolan kaupunginhallitus linjasi maanantaina, että kulttuurilaitosten avustukset pienenisivät pienimmällä ehdotetulla tavalla. Liikunta- ja kulttuuritoimialan avustusleikkauksiin on esitetty kolmea vaihtoehtoa, joiden summat olivat yhteensä noin 460 000 euroa, noin 600 000 euroa ja noin 1,4 miljoonaa euroa.

Lue lisää: Kouvolan tulevien vuosien talousraami venyi miljoonia euroja – kaupunginhallituksen puheenjohtaja Harri Helminen: "Mielestäni ei puhuta katastrofista"

Kaupunginhallituksen esityksen mukaan esimerkiksi Kymi Sinfoniettan tuki pienenisi 10 prosentilla eli 64 000 euroa. Kovin vaihtoehto oli se, ettei Kouvola rahoittaisi orkesteria ollenkaan.

– Pahimpaan vaihtoehtoon eli koko toiminnan loppumiseen verrattuna tämä on suuri helpotus, mutta tiukoille tämäkin leikkaus meidät vetää, ottaen huomioon jo edellisvuosien leikkaukset. Toki Kouvolan täytyy myös vielä neuvotella Kotkan kanssa, Kymi Sinfoniettan toimitusjohtaja Riikka Luostarinen sanoo.

Kouvolan ja Kotkan kaupungit omistavat orkesterin yhdessä. Kouvolan kaupunki karsi orkesterin avustusta viimeksi tältä vuodelta, jolloin rahoitussummasta lähti yli 70 000 euroa.

Muutoksia orkesterin kokoonpanoon

Kymi Sinfonietta on saanut taakseen paljon puolustajia kulttuurialalta. Orkesterin rahoituksen puolesta ovat ottaneet kantaa muun muassa kapellimestari Pietari Inkinen ja kapellimestari-säveltäjä Atso Almila.

Lue lisää: Säästöleikkurin uhkaama Kymi Sinfonietta on saanut nimekkäitä puolustajia – kapellimestari Pietari Inkinen: "Toiminnan rampauttaminen olisi harvinaisen harkitsematon teko"

– Koska orkesterin talous on jo nyt hyvin tiukalla, tämä vaikuttaa kokoonpanoomme ja sen suuruuteen. Se puolestaan vähentää opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta, Riikka Luostarinen sanoo.

Kouvolan säästökuuri voi vaikuttaa Kymi Sinfoniettan kokoonpanoon. Pyry Sarkiola / Yle

Rahoituspäätöksen odottaminen on jo vaikuttanut ensi vuoden suunnitteluun.

– Meillä on ollut suuri osa ensi vuoden suunnittelusta jäissä tämän syksyn ajan. Toki meillä on ollut sopimuksia ja sitoumuksia tehtynä jo aiemminkin, mutta nyt emme ole uskaltaneet jatkaa mitään neuvotteluja, ennen kuin tilanne selkenee, Riikka Luostarinen sanoo.

Lue lisää: Kouvolan miljoonien eurojen säästöehdotukset julki – saattaa lopettaa Kymi Sinfoniettan tuen kokonaan sekä karsia lisää kouluja ja uimahalleja

Kouvolan teatteri karsii vierailijoita

Kouvolan teatterille säästöesitys ei tullut yllätyksenä. Kaupungin säästökohteita pohtinut työryhmä on jo aiemmin kaavaillut teatterille 136 000 euron leikkausta, eikä muita vaihtoehtoja ole ollut esillä.

Tuki pieneni 10 prosentilla myös tänä vuonna.

– Tässä on paljon mietittävää, miten säilytämme reilut 40 työpaikkaa plus kaikki määräaikaiset teatterissa. Tarkoituksena on selvitä ilman lomautuksia, mutta ottaen huomioon epävarman tilanteen syksyn lipputulotavoitteiden osalta, niin onhan siellä tavattomasti epävarmuustekijöitä. Vaikeuskerroin ilman näitä leikkauksiakin on kova, teatterinjohtaja Tiina Luhtaniemi sanoo.

Kouvolan Teatterin johtaja Tiina Luhtaniemi miettii mistä teatteri voisi Kouvolassa säästää, jos kaupungin avustus pienenee suunnitellusti 150 000 eurolla. Pyry Sarkiola / Yle

Kouvolan teatteri on varautunut siihen, että ensi vuonna on karsittava ainakin vierailijatähdistä.

– Mietimme ohjelmistopäätöksissä sitä, minkäkokoisia tuotantoja teemme ja kuinka pärjäämme vakituisella henkilökunnalla. Olemme varautuneet siihen, että vierailijakustannukset ovat ihan nollassa.

Harrastajateattereille helpotus

Kuusankosken teatteri ja Anjalankosken teatteri ovat helpottuneita siitä, että avustusleikkaukset ovat jäämässä pelättyä pienemmiksi. Pahimmillaan avustukset olisivat voineet loppua molemmilta kokonaan.

Kaupunginhallituksen esityksen mukaan Anjalankosken teatterin avustuksen on tarkoitus pienentyä ensi vuonna noin 240 eurolla. Anjalankosken teatterin toiminta- ja vuokra-avustus on tänä vuonna lähes 53 000 euroa. Summa pieneni viime vuodesta 20 prosentilla.

– Jos kolmas vaihtoehto vielä kummittelee, ensi vuoden jälkeen on pohja näkyvissä, eikä vuokraa pystytyä meidän kapasiteetilla maksamaan. Keikumme löysässä narussa ennen lopullista päätöstä, tuotantovastaava Antero Raanoja sanoo.

Kuusankosken teatterin johtaja Karolina Eklund-Vuorela sanoo olevansa helpottunut uusimmasta linjauksesta.

Kuusankosken teatterin johtaja Karolina Eklund-Vuorela. Arkistokuva. Pyry Sarkiola / Yle

Kuusankosken teatterilta lähtisi esityksen mukaan noin 5 900 euroa. Kuusankosken teatteri saa kaupungilta noin 130 000 euroa.

– Vähän saa laskea alas hartioita, jotka ovat olleet korvissa monta viikkoa.

Eklund-Vuorelan mukaan rahat ovat tiukassa edellisen säästöpäätöksen jäljiltä, kun tukisumma pieneni tänä vuonna 20 prosenttia edellisvuodesta.

– Uskon, että lomautuksia on tulossa ensi vuonna, koska tämän vuoden leikkaukset jättivät niin ison loven. Kaikkemme yritetään, ettei ketään tarvitse irtisanoa, Eklund-Vuorela sanoo.

Kuusankosken teatterissa on neljä työntekijää.

Kouvolan kaupunginvaltuusto päättää kulttuuriavustuksista loppuvuodesta.