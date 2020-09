Uimahallissa ei kasvomaskeja vielä näy, vaikka pian pitäisi – laajempi maskisuositus tulee pääkaupunkiseudulla voimaan huomenna

Kuvituskuva on uimahallista Raaseporista.

Kuvituskuva on uimahallista Raaseporista. Malin Valtonen / Yle

Vantaan ammattiopisto Varian ensimmäisen vuoden lähihoitajaopiskelijoilla on maskit tiukasti kasvoilla keskiviikkoaamun lähiopetustunnilla.

Oppilaitoksessa on suositeltu maskien käyttöä lähiopetustilanteissa jo syksystä lähtien.

Huomisesta alkaen on voimassa koko pääkaupunkiseudulle annettu suositus kasvomaskien käytöstä muun muassa toisen asteen oppilaitoksissa.

Jenni Korpi toivoo, että oppilaitos tarjoaisi edes osan maskeista opiskelijoille. Nyt maskin saa lähiopetustilanteessa silloin, kun turvaväliä ei voi noudattaa. Muihin tilanteisiin opiskelijoiden on hankittava maskinsa itse. Saara Hirvonen / Yle

Hoitoalan opiskelijat ovat tyytyväisiä laajennettuun suositukseen, mutta osa heistä toivoo vielä tiukempaa ohjausta asiaan.

– Mielestäni olisi hyvä, että ihan kaikki käyttäisivät niitä. Sillä turvataan sekä omaa että muiden terveyttä. Itse käytän maskia ollakseni myös esimerkki muille, Jenni Korpi kiteyttää.

Eija Nyman opettelee potilaan kohtaamista ja hoitoa potilassimulaattorin kanssa. Saara Hirvonen / Yle

– Suositus on hyvä, mutta ikävä kyllä ihmiset eivät suosituksia välttämättä tottele, eli pitäisi olla melkein pakko, Mirka Pohjalainen lisää.

– Minun mielestäni pelkkä suositus ei riitä. Koululta pitäisi tulla vahvempi viesti, että taloon ei tulla ilman maskia, Eija Nyman toivoo.

Oppilaitos tarjoaa opiskelijoille maskit opetustilanteissa, joissa turvaväliä ei ole mahdollista noudattaa. Muuhun käyttöön opiskelijoiden on hankittava maskinsa itse.

Lähihoitajaopiskelija Mirka Pohjalainen toivoo maskipakkoa suosituksen tilalle. Saara Hirvonen / Yle

Uusi, entistä laajempi suositus on näkynyt tänään esimerkiksi Tikkurilan terveysaseman maskien jakelupisteessä.

– Koulut ovat ohjanneet opiskelijoitaan hakemaan maskeja täältä ja kyllä niitä on nyt sitten haettukin. Ihan päivittäisessä terveysasematyössäkin näkee, että maskeja käytetään hyvin tunnollisesti, sairaanhoitaja Heidi Romppainen kiittelee.

Tähän mennessä Tikkurilan maskien jakelupisteestä on haettu kaikkiaan 18 000 kertakäyttömaskia ja 5 000 kangasmaskia.

Maskeja on tällä hetkellä tarjolla kaikissa Vantaan jakelupisteissä.

Urheillessa maskin käyttö on hankalaa suosituksesta huolimatta

Pääkaupunkiseudun maskisuositus koskee kaikkia kaupunkien palveluita aina, kun lähikontaktia ei voi välttää.

Suosituksen piirissä ovat muun muassa sisäliikuntapaikat käytävien, katsomoiden ja pukutilojen osalta. Suositus koskee myös liikunta-aktiviteetteja, elleivät ne itsessään estä maskin käyttöä.

Arja Heiskanen kiittelee uutta maskisuositusta. Saara Hirvonen / Yle

Vantaan liikuntajohtajan Veli-Matti Kallislahden mukaan maskin käyttö onkin useimmissa lajeissa sula mahdottomuus, sillä se kostuu käytössä ja varsinkin hengästyessä nopeasti.

– Tässä joutuu sitten liikkuja käyttämään omaa harkintaa, että meneekö harrastukseen ollenkaan, jos liikkuminen ilman maskia tuntuu liian isolta riskiltä. Tietynlainen harmaa alue tässä kieltämättä on.

Ainakin Helsingin kaupungin liikunnanohjaajille on lähipäivinä tulossa nimenomaan urheiluun tarkoitettuja kasvomaskeja.

Kari Lähdeaho käyttää maskia lähinnä junassa ja bussissa. Saara Hirvonen / Yle

Tikkurilan uimahallissa ei vielä tänään aamupäivällä juuri maskeja näkynyt

– Yhden maskin näin pukukopissa, matkalla tänne en yhtään. Tämän viikon aikana on kyllä uintiväkikin vähentynyt, Arja Heiskanen laskeskelee.

– Kävin ensin kuntosalilla ja menin sitten uimaan, en nähnyt maskia kenelläkään muulla kuin ohjaajilla, Tuula Jämsén havainnoi.

– Käyttäköön maskia he, joiden mielestä se tuntuu hyvältä. Suositus on hyvä, se, että ei ole pakko. Luulen, että maskista ei ole hyötyä, paitsi jos on itse kipeänä, ettei sitten pärski muiden päälle, Kari Lähdeaho pohtii.

Entistä laajempi kasvomaskin käyttösuositus on tänään keskiviikkona annettu Uudellamaalla myös Karkkilaan ja Vihtiin (siirryt toiseen palveluun). Samanlainen suositus on voimassa pääkaupunkiseudun lisäksi myös Keski-Uudellamaalla (siirryt toiseen palveluun).

