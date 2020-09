Tunteet käyvät kuumina Oulun lakossa – ammattiliittojen välillä kiistaa lämpimän ruoan jakamisesta: "Eihän sitä voi uuniinkaan jättää"

Ammattiliitot JHL ja Jyty harkitsevat nyt rikosilmoituksen tekemistä Oulun kaupungista.

Liittojen työntekijöiden mukaan työnantaja on uhkaillut lakkoon osallistuvia jopa työsuhteen irtisanomisilla.

JHL:n toimialajohtaja Håkan Ekström kertoo, että yhteydenottoja työnantajan uhkailusta ja painostamisesta on tullut eri hallinnonaloilta. Erityisesti niitä on kuitenkin tullut varhaiskasvatuksesta, jossa määräaikaisissa työsuhteissa olevia lastenhoitajia on uhattu töiden loppumisella, jos henkilö osallistuu lakkoon.

– Painostus on räikeämpää joillain toimialoilla.

JHL:n mukaan yhteydenottoja on siinä määrin paljon, että sattumasta ei ole enää kyse. Ammattiliitosta vakuutetaan, että näyttöä on paljon ja mitta alkaa olla täynnä.

JHL ja Jyty ovat lähettäneet kaupungin edustajille vaatimuksen lopettaa painostaminen.

Työnantaja joutuu selvittämään väitteet

Oulun kaupungin henkilöstöjohtaja Ville Urposen mukaan lakon vaikutukset ovat laajat, ja työtaistelusta olisi pitänyt ilmoittaa aiemmin. Keskiviikon tilanteesta hän toteaa, ettei ole saanut tietoonsa, että esillä olleita kovia uhkailuja olisi esitetty.

– Ne ovat epäasiallisia, jos sellaisia on esitetty. Työnantajana meidän pitää nämä selvittää. Lakon aikana retoriikka on tietenkin kovaa. Esimiehet koettavat parhaan kykynsä mukaan varmistaa töiden onnistumisen, niin tilanteet saattavat kuumentua ja keskustelut olla koviakin.

Urponen kertoo, että työnantaja ei kerää tietoja työntekijöiden järjestäytymisestä, eikä saa niitä kerätä.

– Se on jokaisen oma asia, eikä työnantajalla ole siihen kantaa, eikä työnantaja niitä tietoja kerää. Toisaalta taas meidän on tiedettävä, ketkä ovat töissä ja töitä tekemässä ja ketkä lakossa ja pois rivistä.

Oulun kaupunki pitää Jytyn ja JHL:n kolmipäiväistä lakkoa laittomana, ja se on muistuttanut niin JHL:n kuin Jytyn jäseniä työntekovelvoitteesta.

Ammattiliittojen välillä kipunoi

Oulun kaupungin lähi- ja perushoitajaliiton SuPerin jäsenet ovat puolestaan huolissaan siitä, että heidät määrätään tekemään lakonalaista työtä, vaikka he ovat ilmaisseet pidättyvänsä siitä.

Jäsenistö on nyt ohjeistettu pyytämään kaikki alkuperäisiin työtehtäviin kuulumattomat lisätoimeksiannot kirjallisena työnantajalta.

SuPerin mukaan välttämättömien tehtävien, kuten ruokahuollon, järjestämiseen on osoitettava riittävä henkilöresurssi. Vastuu tästä on Oulun kaupungilla, ei yksittäisillä työntekijöillä.

Suomen lähi- ja perushoitajaliiton SuPerin pääluottamusmies Mira Kaivorinne kertoo saaneensa yhteydenoton, jossa kerrottiin, että tänään aamulla yhdellä Oulun kaupungin työpaikalla on ollut tilanne, jossa SuPerilaisia on yritetty estää tulemasta työpaikalleen lakkoilevien ammattiliittojen jäsenten vaatimuksesta.

Lähi- ja perushoitajaliiton mukaan esimerkiksi vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa oleville sekä päiväkotien lapsille nostetaan lämmin ruoka esille, vaikka se ei varsinaisiin työtehtäviin kuuluisikaan. Kyse on pääluottamusmiehen mukaan inhimillisestä avusta, että heikoimmassa asemassa olevat saavat lämpimän ruuan.

– Eihän sitä voi uuniinkaan jättää.