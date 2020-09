Uudet rajoitukset järkyttivät Lapin yöelämän keskuksessa Levillä – "Jos anniskeluoikeus on kahteentoista, niin yökerhoja ei kannata avata"

Syyskuun ruskaviikot olivat vilkasta aikaa Ylläksellä. Alueella lomailleilta on löytynyt jo 26 koronatartuntaa.

Ravintoloiden uudet rajoitukset on otettu lievästi järkyttyneenä vastaan iltaelämästään tunnetulla Levillä. Hullun Poron varatoimitusjohtaja Annukka Paksuniemi kertoo, että yrityksellä on Levillä kolme ravintolaa, joilla on ollut jatkoaikaluvat aamuneljään asti.

– Ihmiset tulevat vasta yhdentoista, kahdentoista aikaan yökerhoon sen jälkeen, kun ovat olleet ensin syömässä. Jos anniskeluoikeus on kahteentoista asti, niin yöravintoloita ei kannata avata ollenkaan.

Ilman uusia rajoituksia Hullun Poron yökerhot olisi avattu talvikauden alussa marraskuussa. Syyskuun ruskasesongin aikaan ne olivat auki, mutta tällä hetkellä kiinni.

Hullun Poron ravintoloissa henkilökunta käyttää maskia ja asiakkaille on tarjolla käsidesiä ja muistutuksia turvaväleistä. Areenalla kukin seurue istutetaan omaan pöytäänsä, eikä sisään oteta lähellekään niin paljon kuin mahtuisi.

Paksuniemi ihmettelee, missä ovat tilastot jotka osoittavat koronaviruksen leviävän juuri ravintoloissa.

– Koronanpelko on ymmärrettävää, mutta minusta ravintola- ja matkailuala kärsii nyt kohtuuttomasti. Me osaamme toimia täällä vastuullisesti, Paksuniemi sanoo.

Toisaalta Ylläksellä tiistaina paljastuneen tartuntaketjun yhdeksi leviämispaikaksi on paikallistettu nimenmaan Äkäshotellin yökerho.

“Yökerhot eivät ole syy tulla Lappiin”

Ylläksellä kuten muissakin Lapin tunturikeskuksissa iltaelämä on maltillista Leviin verrattuna. Lapland Hotels -ketjulla on hotelleja ympäri Lappia, mutta yökerhoja vain Ylläksen Äkäshotellissa sekä Luostolla.

Toimitusjohtaja Ari Vuorentausta ei osaa vielä sanoa, suljetaanko esimerkiksi Pirtukirkkona tunnettu Äkäshotellin yökerho kokonaan nyt, kun valomerkkiä pitää vilkuttaa jo kahdeltatoista.

Vaikka niin kävisi, se ei olisi hotelliketjun kannalta suurikaan menetys.

– Asiakkaat tulevat muiden asioiden perässä kuin yökerhojen. Vaikka osa niitä käyttää, niin eivät ne ole syy tulla Lappiin, Vuorentausta sanoo.

Toimitusjohtaja Ari Vuorentausta kertoo, että mahdolliset ruokaravintoloiden rajoitukset vaikuttavat hotelliketjuun paljon iltaelämän rajoituksia enemmän. Annu Passoja / Yle

Äkäslompolossa Selvä Pyy -ravintolaa pyörittävä Ilkka Poutanen sulattelee hänkin uusia rajoituksia tyynesti. Takana on vilkas ruskasesonki, mutta ravintola tyhjeni hyvissä ajoin ennen puoltayötä.

– Talvisesongilla asiakkaita voi olla yhteen, kahteen asti. Sitten nämä rajoitukset alkavat rokottamaan. Ehkä pitää panostaa vielä enemmän ruoan myyntiin, Poutanen pohtii.

Tähän mennessä suurin muutos on se, ettei live-keikkoja enää kannata järjestää. Jokaisella asiakkaalla täytyy olla istumapaikka eikä samassa pöydässä voi olla eri seurueen jäseniä.

– Jotkut asiakkaat menivät yksin yhteen pöytään, joka johti siihen että meiltä jäi paljon istumapaikkoja käyttämättä. Tyhjiä paikkoja saattoi olla paljon, mutta emme voineet enää ottaa ihmisiä sisälle.

Paikkamäärän puolitus olisi isompi ongelma

Uutinen Ylläksen tartuntaketjusta havahdutti, mutta ei yllättynyt Poutasta. Äkäshotellin lisäksi tartunnat ovat levinneet Jounin Kaupassa.

Poutanen on pitänyt selvänä, että ennemmin tai myöhemmin korona väistämättä löytää ihmisjoukkojen mukana tiensä myös tunturikeskuksiin.

– Ylläksellä on toimittu niin määräysten mukaan, että on vaikea uskoa että korona olisi päässyt leviämään esimerkiksi ravintoloiden tai muiden toimijoiden välinpitämättömyyden takia.

Jos Lapissa siirryttäisiin kiihtymisvaiheen rajoituksiin ja kaikkien ravintoloiden paikkamäärä pitäisi rajoittaa puoleen, olisi se Ari Vuorentaustan mukaan paljon isompi kolaus. Silloin Lapland Hotelsien pieniä ravintoloita kenties suljetaan.

– Jos paikkoja on alunperinkin vähän ja ne puolitetaan, niin siinä voivat mennä toiminnan edellytykset, toimitusjohtaja Ari Vuorentausta toteaa.

Äkäslompolon ravintoloitsija Ilkka Poutanen miettii rajoitusten sijaan ennen kaikkea sitä, keitä Lappiin on tänä talvena tulossa.

– Aiemmin ihmisiä on ollut tasaisesti marraskuusta vappuun, nyt piikit keskittyvät suomalaisten loma-aikoihin. Se on se ongelmallisin asia, kuinka saada henkilökunta työllistettyä ja kuinka hiljaista tai kiireistä se sitten on.

