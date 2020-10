Lappiin ja Rukalle saadaan sittenkin keskieurooppalaisia turisteja ensi talvena – Lufthansa ja Swiss aloittavat suorat lennot

Keskieurooppalaiset matkailijat saattavat sittenkin piristää Pohjois-Suomen vaikeuksissa olevaa matkailuelinkeinoa.

Saksalainen lentoyhtiö Lufthansa ja sen omistama sveitsiläinen Swiss ovat laittaneet myyntiin joulukuun ja maaliskuun väliselle ajalle 65 edestakaista lentoa. Yhtiöt aikovat lentää Frankfurtista Ivaloon ja Kuusamoon sekä Münchenistä ja Genevestä Kittilään.

Mikäli kaikki lennot toteutuvat, tarjolla on noin 19 000 paikkaa, joten Pohjois-Suomen kentille voi tulla Keski-Euroopasta jopa 8 000–9 000 matkailijaa.

Lentojen toteutumiseen vaikuttavat kuitenkin voimassa olevat matkustusrajoitukset ja saadaanko ulkomaisille turisteille turvallisen matkailun takaavia matkailukuplia, jolloin taudin leviämisriski olisi mahdollisimman vähäinen. Turisteille tulisi esimerkiksi tarkka päiväohjelma, ja tiukat ohjeet miten matkaillaan turvallisesti.

Lue lisää: Lomamatka kuplassa tarkoittaisi koronatestiä, maskipakkoa ja paikallisten välttelyä – Eristetty matkailukokemus voi olla ainoa tapa pelastaa Lapin matkailu

Ivaloon lennettäisiin talvella suoraan Frankfurtista, jos Lufthansan lennot toteutuvat. Pirita Näkkäläjärvi / Yle

Suomi on vihreä kohde saksalaisille – uusi trendi etätyölomat

Suomea saksalaisille markkinoiva Visit Finland on on vähentänyt koronapandemian aikana Suomen markkinointia Keski-Euroopassa. Saksassa on käynnissä kampanja "Dream Now – Travel Later", jossa kuluttajat toivotetaan tervetulleeksi, kun matkailu on turvallista.

– Ihmiset katsovat kotona videoita, unelmoivat ja suunnittelevat Suomen matkoja, ja varaavat matkan myöhemmin, sanoo Visit Finlandin Saksan markkinointiedustaja Jyrki Oksanen.

Tällä hetkellä Suomi on saksalaisille turvallinen matkakohde verrattuna moneen Keski-Euroopan maahan.

– Saksalaisilla on vahva mielikuva, että Suomi on todella turvallinen maa, jossa etäisyydet on pitkiä. Jos varaat esimerkiksi Saimaalta tai Lapista mökin, monet pitävät riskiä saada korona Suomessa pienempänä, kuin jos lomailet kotimaassa.

Saksassa on herännyt kiinnostus sellaiseen mökkilomailuun Suomessa, jossa yhdistetään etätyö ja lomailu. Markku Rantala / Yle

Uutena trendinä ovat nousussa etätyölomat. Siinä matkailja yhdistää etätyön ja lomailun.

– Suomessa on hyvä matkapuhelinverkko, joten päivällä voi hoitaa mökiltä kokoukset tietokoneella ja sen jälkeen siirtyä saunan lämmitykseen, pohtii Oksanen.

Pohjois-Suomen kentät varautuvat suoriin lentoihin Euroopasta

Finavia avasi Kittilän ja Ivalon lentoasemat elokuussa, kun Finnair aloitti uudelleen kotimaanlennot Helsinki-Vantaalta. Rovaniemelle ja Ouluun on päässyt lentäen koko koronapandemian ajan.

Kotimaan matkailun elpyminen lisäsi hetkeksi myös pohjoisen kenttien matkustajamääriä. Elokuussa Lapin lentoasemien matkustajamäärä jäi silti alle puoleen vuoden 2019 matkustajamääristä, ja kaikkien maakuntalentoasemien verkostossa matkustajamäärä jäi alle 20 prosentin.

Lentokenttäyhtiö on saanut lentoyhtiöiltä jo ensimmäiset varaukset talven ulkomaanlennoista.

– Suoria lentoja on kyllä tulossa ulkomailta Lappiin, mutta lentoyhtiöt tekevät päätöksiä nyt todella viime hetkellä, joten kokonaisarviota määrästä on vaikea sanoa, pohtii lentoasemia ylläpitävän Finavian verkostoliiketoiminnan johtaja Jani Jolkkonen.

Esimerkiksi Finnair vahvistaa vasta ensi viikolla talvikauden lennot Lappiin, vaikka talven liikennekausi alkaa muutaman viikon kuluttua lokakuun lopussa. Muiltakin yhtiöiltä odotetaan tietoa lentojen toteutumisesta lokakuun aikana.

– Lentoja tulevalle talvikaudelle on ollut myynnissä jo pidemmän aikaa, mutta matkanjärjestäjien pitää lähiviikkoina tehdä päätös, toteutuvatko ne lennot, pohtii Jolkkonen.

Matkanjärjestäjät odottavat tietoa Suomen matkustusrajoituksista, ennen kuin ne päättävät talven charter-lennoista. Arkistokuva tammikuulta 2016. AOP

Aiemmin Pohjois-Suomeen on tullut charter-lentoja talvisesongin aikaan erityisesti Isosta-Britanniasta, mutta tänä talvena niiden toteutuminen on epävarmaa. Lentoja on ollut myös Ranskasta ja Espanjasta suoraan Lappiin, mutta näiden osalta matkanjärjestäjät eivät ole vielä tehneet päätöksiä.

Myös Finnair myy suoria reittilentoja Zürichistä, Brysselistä ja Lontoon Gatwickista Kittilään, mutta näidenkin lentojen toteutuminen varmistuu vasta, kun yhtiö vahvistaa talven liikenneohjelman.

Lue lisää:

Lapin matkailuväki vaatii yhtenä rintamana: Ei karanteenia eikä toista koronatestiä turisteille

Lapin matkailua uhkaa konkurssi ilman ulkomaalaisia – matkailuyritysten toive on, että lentoliikenne avataan hallitusti mahdollisimman pian