Paljasjalkainen helsinkiläinen ihastelee monipuolista Suomea – lisääntynyt kotimaan matkailu avartaa näkemyksiä toisten olosuhteista

Markus Leikola muistuttaa, että eri puolilla Suomea eletään erilaisissa olosuhteissa ja se on rikkaus

Kirjailija ja kolumnisti Markus Leikola on umpihelsinkiläinen. Isän puolelta hän on sitä jo noin kymmenennessä polvessa –

äidin puolella juuria on myös Itä-Suomessa.

Puoli seitsemän -ohjelmassa vieraillut Leikola on kuitenkin sitä mieltä, että Suomen rikkaus on nimenomaan olosuhteiden monipuolisuus ja alueiden erilaisuus ja siihen kannattaa tutustua.

Pääkaupunkiseudulla eletään toisenlaisessa maailmassa kuin kehäkolmosen ulkopuolella, lännessä on eri meininki kuin idässä. Ja se on rikkaus.

– Jossain Savukoskella ihmiset laittavat talvella liikkeelle lähtiessään someen viestiä, että onko tukkirekkaa tulossa, pitääkö kiertää "kortteli" toista kautta 160 kilometriä. Helsingissä kun yhdistetään terveyskeskus toiseen, tulee kaksi kilometriä lisää matkaa, Leikola kuvailee alueiden olosuhteiden erilaisuutta.

Kotimaan matkailun lisääntyminen tänä vuonna on Leikolan mielestä parasta mahdollista näkemyksen avartamista. Yhtäläisyyksiä Suomessa asuvien ihmisten välillä on toki paljon, mutta myös erilaisuutta. On ollut aina.

– Kun puhutaan yhtenäisestä Suomen kansasta, niin minusta pitäisi ajatella, että tämä on aina ollut monipuolista ja rikasta. Ja maahanmuuttajien tuleminen osaksi suomalaista yhteisöä on jatkumoa sille. Täällä on aina ollut erilaisia ihmisiä, jotka elävät vähän eri tavoin ja puhuvat vähän eri lailla.

