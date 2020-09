THL:n Puumalainen: Elo-syyskuun koronatartunnoista ainakin 200 lähtöisin ravintoloista, yhdestä helsinkiläisravintolasta peräisin 40 tartuntaa

Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa on kritisoinut hallituksen päätöksiä rajoittaa ravintoloiden aukioloa. Ravintolat joutuvat 8. lokakuuta lähtien lopettamaan anniskelun kello 24 ja sulkemaan ovensa kello 1 yöllä. Hallitus on perustellut rajoituksia koronaviruksen leviämisen estämisellä.

MaRa on kuitenkin pitänyt uusia rajoituksia ravintola-alalle liioiteltuina ja hämmästellyt, mihin hallitus päätöksensä pohjaa.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoi keskiviikkona A-studiossa, että elo-syyskuun tartunnoista ainakin 200 on peräisin ravintoloista.

– On vaikea sanoa täysin varmuudella, mistä tartunnat ovat peräisin. On kuitenkin vahva todennäköisyys, että parisataa tartuntaa on tullut viimeisen kahden kuukauden aikana.

Puumalainen kertoi myös, että yhdestä helsinkiläisravintolasta on tähän mennessä lähtöisin lähes 40 tartuntaa. Puumalaisen mukaan ravintolasta peräisin oleva tartuntarypäs on jatkanut kasvuaan syyskuun puolenvälin jälkeen.

– Tiedämme että on ryppäitä, joissa on hyvin lyhyessä ajassa ollut kymmeniä ihmisiä, jotka ovat saaneet tartunnan, Puumalainen kertoo.

Voit katsoa A-studion keskustelun jutun kuvaa napauttamalla.

