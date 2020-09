Trump oikoi puheitaan äärioikeistolaisesta Proud Boys -ryhmästä: "En tiedä keitä he ovat"

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump muotoili keskiviikkona uudelleen kritiikkiä herättäneen kantansa äärioikeistolaiseen Proud Boys -ryhmään.

Trump ja demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden kävivät presidentinvaalien ensimmäisen väittelynsä keskiviikkoyönä Suomen aikaa.

Väittelyssä moderaattori Chris Wallace kysyi Trumpilta, onko hän valmis tuomitsemaan äärioikeistolaisen väkivallan ja valkoisen ylivallan kannattajat ja pyytämään heitä väistymään väkivaltaisuuksista. Trump pyysi tiettyä nimeä, jolloin Wallace nimesi Bidenin mainitseman äärioikeistolaisen Proud Boys -ryhmän.

– Proud Boys, perääntykää ja olkaa valmiudessa (stand back and stand by), Trump sanoi, ja käänsi sitten keskustelun vasemmistoon.

Keskiviikkona puhuessaan toimittajille Trump käänsi kelkkansa ja sanoi, ettei tunne koko ryhmää.

– En tiedä keitä Proud Boysit ovat, mutta ketä he ovatkin, heidän on vetäydyttävä (stand down), Trump sanoi.

– Heidän täytyy vetäytyä ja antaa lainvalvonnan tehdä työnsä.

Trump sanoi myös aina tuominneensa valkoista ylivaltaa kannattavat ryhmät. Hän on kuitenkin aiemminkin lausunut kommentteja, joita on pidetty rasistisina tai rasistisia ryhmiä tukevina.

Proud Boys innostui Trumpin väittelyvastauksesta

Trumpin alkuperäinen vastaus väittelyssä on saanut paljon kritiikkiä, ja moni on katsonut sen ennemminkin rohkaisevan kuin hillitsevän viharyhmiä. Myös Proud Boys -ryhmän jäsenet innostuivat Trumpin vastauksesta sosiaalisessa mediassa.

Proud Boys kuvailee itseään "läntisiksi sovinisteiksi". Ryhmää on syytetty naisvihamielisestä, muslimivastaisesta ja maahanmuuttovastaisesta retoriikasta. Ihmisoikeusjärjestö Southern Poverty Law Center luokitteli Proud Boysin viharyhmäksi vuonna 2018.

Viime kuukausien aikana Proud Boys on ottanut väkivaltaisesti yhteen Black Lives Matter- ja Antifa-mielenosoittajien kanssa.

Lähteet: AFP, Reuters