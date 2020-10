Brexit viemässä ilmat brittiläisen autoteollisuuden renkaista

Autonvalmistuksessa tarvittavien osien tullimaksuja ja alkuperämaata koskeva vääntö on koitumassa Britannian tappioksi.

Britannia on esittänyt EU:lle, että niin kutsutuista kolmansista maista tuotavat autojen osat ja materiaalit saisivat saman tullikohtelun brittiläisten osien kanssa vientitariffien keventämiseksi. Osia tuodaan muun muassa Japanista, Etelä-Koreasta ja Turkista.

Tästä EU on kauppasopimusneuvotteluissa kieltäytynyt Britannian EU-neuvottelijoiden pyrkimyksistä huolimatta. EU:n näkemyksen mukaan unionin jättänyt Britannia pyrkii säilyttämään tulliunionin edut.

The Independent-lehti kertoo (siirryt toiseen palveluun), että Britannian brexit-neuvottelija David Frost joutui myöntämään takaiskun kirjeessään brittiläisille autonvalmistajille.

Autoala pettynyt – erityisesti sähköautojen akut tuontitavaraa

Autoteollisuuden edustajien kerrotaan olevan tilanteeseen äärimmäisen pettyneitä. Alan mukaan brexit-neuvottelijat ovat ajaneet kiperissä neuvotteluissa huomattavasti voimallisemmin pienen mutta saarivaltakunnalle perinteisesti tärkeän kalastussektorin etuja.

Autovienti on ollut yksi Britannian menestystarinoista. Sen osuus on ollut enimmillään noin 14 prosenttia viennistä. Ala on työllistänyt alihankkijoineen lähes 200 000 ihmistä, kertoo The Sunday Times-lehti. (maksumuurin takana) Autoteollisuuden kokonaisarvo oli vuonna 2019 lähes 20 miljardia euroa.

Vientitariffien osuus kasvaa sähköautojen yleistyessä. Nykyisin akku muodostaa suuren osan auton valmistusarvosta.

Eurooppa-kirje: Suomalaiset haluttomia auttamaan muita ja "Tuleeko tästä täysi kaaos", kysellään brexit-Britanniassa

Sopimusvääntöä enää pari viikkoa

Britannian ja EU:n neuvottelut vapaakauppasopimuksesta ovat osoittautuneet äärimmäisen hankaliksi.

Pääministeri Boris Johnson on antanut ymmärtää, että jos sopimusta ei synny lokakuun puoliväliin laitettuun takarajaan mennessä, se saattaa jäädä solmimatta kokonaan.

EU on pitänyt tämän kuun puoliväliä takarajana, jotta sopimus ehdittäisiin ratifioida Britannian siirtymäkauden aikana.

Loppusuoralla olevat neuvottelut saattavat nousta myös tänään torstaina alkavan EU-huippukokouksen täpötäydelle asialistalle.

