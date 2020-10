Isot erot: Tampere jäljittää koronatapauksista jopa 85 prosenttia, pääkaupunkiseudulla tartunnan lähde jää useimmiten mysteeriksi

Koronatapausten jäljittämisessä on suuria alueellisia eroja. Tämä selviää tuoreista tiedoista.

Pirkanmaalla uusista koronatapauksista on jäljitetty viime aikoina jopa 85 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla taas tartunnan lähde jää useimmiten epäselväksi.

Viime viikolla koko maassa tartunnanlähde jäi epäselväksi noin puolessa todetuista tapauksista. Tämä selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja sosiaali- ja terveysministeriön tuoreista tiedoista.

Suuri osa epäselvistä tapauksista on pääkaupunkiseudulla HUS:n alueella, missä kaikista tapauksista noin kahdessa kolmasosassa tartunnanlähde on tuntematon. Muualla maassa tartunnanlähde on epäselvä noin viidenneksessä tautitapauksista.

Kolme syytä onnistumisessa

Pirkanmaalla todettiin keskiviikkona kolme uutta koronatartuntaa. Kaikki pystyttiin jäljittämään tunnettuihin tartuntaketjuihin.

Vain harva tapaus jää alueella selvittämättä. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Juhani Sand sanoo, että tällä hetkellä jäljitysprosentti on 80–85 prosenttia.

Sand löytää tähän kolme eri syytä. Kun tapausten määrä kasvaa riittävän suureksi, jäljittäminen käy erittäin vaikeaksi.

– Uudenmaan alueella on nyt noin 40 uutta tapausta 100 000 kohden, kun Pirkanmaalla se jää alle 20:n, hän sanoo.

Toisaalta vaikka Pirkanmaa on taudin kiihtymisvaiheessa, jäljitys onnistuu paremmin kuin keskimäärin Suomessa. Sand löytää syyn tähän perinteestä.

– Pirkanmaalla on jo vuosia kiinnitetty huomiota infektiosairauksiin valmistautumiseen, infektioyksikkö on ollut vahva.

Kolmas syy onnistumiseen on johtajaylilääkärin mukaan keskitetyssä linjassa. TAYSin infektioyksikkö hoitaa jäljitystä keskitetysti yhteistyössä kuntien kanssa. Eri puolella Suomea on erilaisia malleja.

– Pirkanmaalla on valittu linja, että jäljitys on suurelta osilta lääkärien tekemää ja johtamaa.

Koronatesteissä käy Pirkanmaalla usein yli tuhat päivässä. Antti Eintola / Yle

Jäljittäminen on todella tärkeää koronaviruksen ehkäisemiseksi. Pitää päästä nopeasti testeihin, saada vastaukset ripeästi ja sitten on pystyttävä jäljittämään tapaukset nopeasti

– Se on aivan keskeistä tässä vaiheessa epidemiaa, kun Pirkanmaakin on kiihtymisvaiheessa.

Suurin osa liittyy todettuihin tautiryppäisiin

Viime viikkojen aikana Suomessa on todettu yhä enemmän kotimaisia laajempia tartuntaryppäitä ja joukkoaltistumisia.

Uusista tapauksista suurin osa liittyy jo aiemmin tunnettuihin tautiryppäisiin.

Tartunta saadaan yleensä läheltä. Tartuntoja on tapahtunut niin perhepiirissä, yksityisissä juhlissa, työpaikoilla, harrastuksissa kuin oppilaitoksissakin. Myös ravintoloista on tullut useita tartuntoja. Hyvin harva altistuminen kouluissa tai päiväkodeissa on sen sijaan johtanut jatkotartuntoihin. Vain alle viisi prosenttia tartunnoista on tullut Suomen ulkopuolelta.

Tiedot tartunnanjäljityksestä perustuvat 17 sairaanhoitopiirin ja Helsingin kaupungin ilmoittamiin tietoihin, joissa on mukana noin 600 tapauksen taustatiedot viikolta 39.

