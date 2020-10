"Italialainen ei tarkoita valkoihoista" – Milanon muotiviikko omisti ensi kertaa näytöksen mustille italialaissuunnittelijoille, katso video

Yhden muotimaailman vuotuisen suurtapahtuman, Milanon muotiviikon, ohjelmassa oli syyskuussa ensimmäistä kertaa pelkästään mustille suunnittelijoille omistettu muotinäytös.

Näytös järjestettiin Black Lives Matter -liikkeen hengessä. Mustat italialaiset suunnittelijat halusivat nostaa tapetille monimuotoisuuden puutteen Italian muotimaailmassa.

We are Made in Italy -tapahtumassa tuotantoaan esittelivät Karim Daoudi, Fabiola Manirakiza, Joy Meribe, Claudia Gisele Ntsama ja Mokodu Fall. Näytös järjestettiin digitaalisena koronapandemian vuoksi. Daoudi on syntyjään Marokosta, Manirakiza Burundista, Meribe Nigeriasta, Ntsama Kamerunista ja Fall Senegalista.

Kantavia voimia mustien italialaissuunnittelijoiden esiinmarssin taustalla on haitilaisitalialainen suunnittelija Stella Jean. Jean on ainoa tummaihoinen jäsen Italian muotineuvostossa, johon kuuluu yli sadan muotibrändin omistajia.

Italian muotimaailman Black Lives Matter -liikkeen kantavia voimia on roomalainen suunnittelija Stella Jean. Kuvassa hän osallistuu 7. kesäkuuta Roomassa mielenosoitukseen poliisin käsissä Yhdysvalloissa kuolleen George Floydin muistoksi. Floydin kuolema nosti BLM-liikkeen vaatimukset pintaan eri puolilla maailmaa. Fabio Frustaci / EPA

Jean on kampanjoinut pitkään muotimaailman rasismia vastaan. Hän vaatii Italian muotimaailmaa muuttumaan tavalla, joka heijastaisi yhteiskunnan muuttumista aiempaa monimuotoisemmaksi, kertovat muun muassa British Vogue -nettilehti (siirryt toiseen palveluun) ja yhdysvaltalainen uutissivusto Face2Face Africa (siirryt toiseen palveluun).

Muotiala sai oman BLM-työryhmän

Elokuussa Jean ja Milanossa työskentelevä musta yhdysvaltalaissuunnittelija Edward Buchanan kirjoittivat Italian muotialan kauppakamarille Camera Nazionale della Moda Italianalle kirjeen, jossa he vaativat puuttumista muotialan rasismiin ja mustien suunnittelijoiden tukemista muun muassa ottamalla heitä muotiviikolle ja muotineuvoston jäseniksi.

Alun perin Camera Nazionale della Modan johtaja Carlo Capasa kuittasi vaatimukset sanomalla, ettei heillä ole oikeutta käsitellä poliittisia kysymyksiä, vaan pelkästään muotiteollisuuteen liittyviä, kertoo muun muassa Women's Wear Daily -lehti. (siirryt toiseen palveluun)

Mustat suunnittelijat ja Capasa pääsivät kuitenkin sittemmin sopuun Italian muotialan Black Lives Matter -työryhmän perustamisesta. Muotitalot kutsuttiin keskustelemaan monimuotoisuuden lisäämisestä. Jean toteaa, että nyt ihmiset eivät voi enää väittää, etteivät tienneet syrjintää tapahtuvan.

Viime vuosina useita Italian huippubrändejä, muun muassa Pradaa, Guccia, Marnia ja Dolce & Gabbanaa, on syytetty rasistisesta kuvakielestä ja kulttuurisesta omimisesta. Brändit ovat pyydelleet anteeksi ja Gucci on palkannut ensi kertaa johtajan, jonka on määrä edistää yhtiössä monimuotoisuutta ja tasa-arvoa. Prada puolestaan perusti neuvoston ajamaan monimuotoisuutta.

Camera Nazionale della Moda Italianan johtaja Carlo Capasa menossa Milanon muotiviikkojen näytökseen 23. syyskuuta. Franco Re / AOP

"Uusi Italia ei ole valkoinen"

– Made in Italy on esitetty eri puolilla maailmaa valkoisena käsitteenä, mutta se ei ole enää sitä. Uusi Italia ei ole sitä eikä halua olla sitä. Haluamme murtaa ennakkoluulon, jonka mukaan italialainen tarkoittaa valkoihoista, Jean perustelee toimintaansa uutistoimisto Reutersille.

Brittilehti The Guardianille (siirryt toiseen palveluun) Jean huomauttaa, että uusi Italia on monikulttuurinen eikä sillä ole varaa jatkaa näyttäytymistä rasistisena maailman silmissä.

Yhdysvaltalaissuunnittelija Edward Buchanan puolestaan sanoo, että hänelle ja monelle muulle on ollut turhauttavaa, kun on kokenut muotialalla törmäävänsä läpipääsemättömään seinään.

– Minulle työryhmän perustaminen merkitsee asioiden nostamista pöydälle ja tosiasioiden tunnustamista, hän toteaa British Voguen mukaan.

Italian muotialan BLM-neuvostoon niin ikään kuuluva Michelle Ngonmo sanoo, että valtaapitävien pitää antaa mustille mahdollisuus osoittaa arvonsa.

– Kun he tekevät niin, lyön vetoa, että he eivät koe sitä myönnytykseksi. He sen sijaan katuvat, että odottivat niin kauan ennen kuin tarttuivat tilaisuuteen työskennellä uskomattomien lahjakkuuksien kanssa, sanoo Milanoon afromuotiviikon perustanut Ngonmo.

Lähteet: Reuters, Yle Uutiset