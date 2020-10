Yrittäjän haave kelluvasta mökkikylästä Sysmässä muuttui miljoonariidaksi – syytöksiä sopimusrikkomuksesta ja harhaanjohtamisesta

Ennakkoluuloton idea kelluvasta mökkikylästä on vienyt Sysmän kunnan käräjille. Toinenkin yritys syyttää kuntaa yritystoiminnan vaikeuttamisesta.

Kelluvaa mökkikylää Sysmään suunnitellut yrittäjä on haastanut Sysmän kunnan käräjille sopimusrikkomuksesta. Yrittäjä vaatii kunnalta ensisijaisesti 1,7 miljoonaa euroa vahingonkorvausta.

Lakeliving Oy:n piti alun perin rakentaa kymmenen kelluvaa mökkiä kunnan vesialueelle Päijänteen rantaan. Yritys solmi kunnan kanssa lähes 30-vuotisen vuokrasopimuksen vesialueesta vuonna 2014.

Neljä vuotta myöhemmin Sysmän kunnanvaltuusto kuitenkin pudotti kelluvat mökit pois kaavasta. Yrittäjälle vuokrasopimus ilman kelluvia mökkejä oli hyödytön, eikä kunnan kanssa syntynyt yhteistä näkemystä sopimuksen purkamisesta.

Sysmän kunnan laatimassa havainnekuvassa kelluvia mökkejä on soviteltu paikoilleen. Kaavaehdotuksessa mökkien määrää pudotettiin kymmenestä neljään. Sysmän kunta

Alkuvaiheessa kunta oli ennakkoluulottomasti mukana. Mökkikylä vaati asemakaavan muutosta, mutta vuonna 2014 kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki ei nähnyt sitä ongelmana. Suosittu matkailukunta kaipasi korkeatasoista majoitusta. Pian tuuli kuitenkin kääntyi.

– Projekti rupesi viivästymään. Minulle heräsi epäilys, että jotain on tapahtumassa, kertoo Lakeliving Oy:n toimitusjohtaja John Lönnberg.

Lönnberg kokee jääneensä omassa hankkeessaan alkuvaiheen jälkeen sivustakatsojaksi. Kaavaprosessissa suunnitelma kymmenestä mökistä muuttui neljäksi, vaikka yrittäjän mukaan se ei olisi ollut enää kannattavaa.

– Sitten tuli ehto, että mökit eivät saa olla oransseja, tuli lokkiongelmaa ja lopuksi valtuusto kaatoi koko hankkeen.

Lönnbergin mukaan hankkeesta oli liikkeellä huhuja, jotka eivät pitäneet paikkaansa. Kylällä kulki huhu, jonka mukaan kelluvat mökit vaatisivat 100 metriä pitkän ja 4 metriä korkean aallonmurtajan. Yrittäjä koki tulleensa myös mustamaalatuksi.

Mökkihankkeesta tuli myös poliittinen kiistakapula. Lönnbergin vaimo Eevakaisa Lehtosalo-Lönnberg (kesk.) toimi edellisellä valtuustokaudella Sysmän valtuuston puheenjohtajana. Hän oli riitaantunut kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoenkanssa, mistä Etelä-Suomen Sanomat kirjoitti (siirryt toiseen palveluun)vuonna 2016. Kitkiöjoen puoliso on puolestaan kokoomuksen valtuutettu Mika Järvinen, joka toimii tällä hetkellä Sysmän valtuuston puheenjohtajana.

Koska monet sysmäläiset vastustivat kelluvaa kylää voimakkaasti, siitä tuli vaaliteema kunnallisvaaleissa 2017. Valtuusto päättikin vuonna 2018, ettei kelluvia mökkejä tule kaavaan.

Yrittäjä John Lönnberg kokee, että kunta on johtanut häntä harhaan. Yrittäjälle jäi liiketoiminnan sijaan käteen hyödytön vuokrasopimus. Marjo Pirilä / Yle

Lönnberg ymmärtää kuntalaisten vastustuksen. Usein uusi ja erikoinen idea herättää voimakkaita mielipiteitä. Häntä kuitenkin harmittaa, että monet muodostivat mielipiteensä väärien tietojen ja mustamaalauksen perusteella.

Kunta kiistää sopimusrikkomuksen

Yrittäjä ja kunta ovat yrittäneet päästä sopuun, mutta he ovat lähes kaikesta eri mieltä. Yrittäjä haluaa purkaa vuokrasopimuksen, sillä se ei vastaa sovittua. Kuntakin haluaisi sopimuksesta eroon, mutta sen mielestä yrittäjä on rikkonut sopimusta.

Yrittäjä Lönnberg vaatii myös kunnan ylintä viranhaltijajohtoa vastuuseen. Kunnanjohtaja solmi yrittäjän kanssa pitkäaikaisen vuokrasopimuksen, vaikka kelluvan kylän mahdollistavaa kaavaa ei vielä ollut. Yrittäjän mielestä sopimus on johtanut harhaan.

– Sekä kunnan että omasta puolestani kiistän kanteen perusteettomana, sanoo kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki.

Kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoen mukaan kunnallakin on omat vaatimuksensa yrittäjältä. Marjo Pirilä / Yle

Kitkiöjoen mukaan kunnalla on kaavoitusmonopoli ja kaavan ratkaisee valtuusto.

–Tietysti se on harmillista, että olemme päätyneet haasteeseen ja oikeuteen. Kunnanvaltuusto on päättänyt asian selkeällä äänten enemmistöllä. Se on kuunnellut kuntalaisia.

Kunta puolestaan syyttää yrittäjää sopimusrikkomuksesta. Kunnan näkemyksen mukaan Lönnbergin olisi pitänyt kunnostaa vuokra-alueella olevat kunnan vanhat laiturit. Laiturit ovat 40 vuotta vanhat ja vaarassa joutua käyttökieltoon. Kunta ei ole voinut korjata niitä, koska ne kuuluvat yksityisen yrittäjän vuokra-alueelle.

Lönnberg tulkitsee sopimusta niin, että ylläpitovelvolisuus tarkoitti yrittäjän tekemiä laitureita. Niitä hän ei koskaan tehnyt, kun ei tullut mökkejäkään.

Yrittäjä kertoo enemmän laiturijupakasta Ylen haastattelussa vuonna 2018.

Kuuntele Yle Areenasta: Sysmä torppasi yrittäjän haaveet kelluvista mökeistä - kunta pelkää nyt uimalaitureidensa kohtaloa

Lakeliving Oy:n vajaan kahden miljoonan euron korvausvaatimus perustuu laskelmiin menetetyistä tuloista kaavan valmistumisesta sopimuksen purkamiseen saakka.

Lakeliving Oy:n vuokra-alueen vieressä on Sysmän leirintäalue. Leirintäalueen yrittäjänä toimii kokoomuksen valtuutettu Mia Tommola. Marjo Pirilä / Yle

Kiipeilypuistokin jäi haaveeksi

Toisellakin sysmäläisellä yrittäjällä on riitaa Sysmän kunnan ja kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoen kanssa. Leonotis Oy halusi vuokrata maa-alueen kunnalta perustaakseen kirkonkylän tuntumaan, Ohrasaareen, kiipeilypuiston.

Maanvuokrasopimus kuitenkin purettiin tällä viikolla yrittäjän aloitteesta. Yrittäjä Kalle Sinor näkee mahdottomaksi hoitaa yritystoimintaa alueella. Hänen puolisonsa Annika Sinor kertoo, että kunnanjohtaja vaikeuttaa tietoisesti kaikkea yritystoimintaa, missä Sinorin pariskunta on mukana.

– Kiipeilypuiston toiminta on niin luvanvaraista, että on mahdotonta harjoittaa sellaista liiketoimintaa, mikä ei suju kunnan kanssa hyvässä yhteistyössä, sanoo Annika Sinor.

Kunnanhallitus päätti vuokrata maa-alueen Sinorin yritykselle helmikuussa. Sopimuksen allekirjoitus jäi kunnan viranhaltijoiden kontolle. Allekirjoitustilaisuutta ei järjestynyt yrittäjän useista pyynnöistä huolimatta.

– Viimein kolmen kuukauden kuluttua saimme sopimuksen allekirjoitettua, mutta yritys ei voi odottaa asioiden järjestyvän niin myöhään, sanoo Sinor.

Kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki kiistää tietoisen viivyttelyn. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Juho Hopeasaari (kesk.)kuitenkin kertoo, että kunnanhallitus joutui erikseen sanomaan kunnanjohtajalle sopimuksen allekirjoittamisesta, kun kunnanhallitukselle selvisi, että sopimus oli edelleen kolme kuukautta päätöksenteon jälkeen tekemättä.

Sinorit ovat aiemmin käyneet oikeutta Sysmän kuntaa vastaan. Vuonna 2013 Annika Sinor ja Sysmän kunta tekivät sovintosopimuksen työsuhteen irtisanomisesta ja vuonna 2018 markkinaoikeus kumosi Sysmän kunnan tekemän hankinnan talvikunnossapidosta, josta Sinorit tekivät valituksen. Kunta joutui maksamaan Sinoreiden yrityksen oikeudenkäyntikulut.