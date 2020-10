Taas uusi tartunta Ylläksen ruskaretkeläisten ketjussa

Ylläksen tartuntaketjussa on todettu tähän mennessä 27 tartuntaa.

Kolarin Ylläksen ruskaretkeilijöihin liittyvässä ryppäässä on todettu yksi uusi tartunta. Tartunnan saanut on Kymenlaaksossa, sanoo infektioylilääkäri Markku Broas Lapin sairaanhoitopiiristä.

Ylläksen tartuntaketjussa on todettu tähän mennessä 27 tartuntaa. Suurin osa heistä on muualta kuin Lapista. Yksi tartunnan saaneista on Jounin kaupan työntekijä, kertoi kauppias Sampo Kaulanen Facebookissa keskiviikkona.