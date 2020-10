Ylen kysely kansanedustajille: Valtaosa vastaajista korottaisi kotitalousvähennystä – vasemmistoliitto epäileväisin, oppositiossa laaja kannatus

Ylivoimainen enemmistö Ylen kyselyyn vastanneista kansanedustajista kannattaa kotitalousvähennyksen korottamista.

Yhteensä 144:stä vastaajasta 108 kannattaa kotitalousvähennyksen korottamista. Vastaajista 17 vastustaa sitä ja 19 ei osaa sanoa kantaansa. Eduskunnassa on 200 kansanedustajaa.

– Ehdottomasti! Kotitalousvähennyksen nostaminen on erinomainen keino lisätä työtä, yrittäjyyttä ja luoda uusia työpaikkoja palvelualoille. Se kitkee harmaata taloutta ja helpottaa perheiden arkea ja ylikireää verotustamme, sanoo oppositiopuolue kokoomuksen Sanni Grahn-Laasonen vastauksessaan.

Erityisesti oppositiossa suhtaudutaankin ajatukseen suopeasti. Kaikki kyselyyn vastanneet opposition kansanedustajat vastasivat kannattavansa korotusta.

Myös hallituspuolueissa suhtautuminen on melko myönteistä. Eniten vastustusta on vasemmistoliiton riveissä, kun otetaan huomioon ryhmän koko. On kuitenkin huomioitava, että vasemmistoliiton vastausprosentti ei ollut valtava: puolueen 16 kansanedustajasta yhdeksän vastasi kyselyyn.

Kaikista eduskuntaryhmistä yli puolet vastasi kyselyyn, lukuun ottamatta yhden kansanedustajan nyt-liikettä, joka ei osallistunut kyselyyn. Korkein vastausprosentti oli kristillisdemokraattien, kokoomuksen ja Ano Turtiaisen yhden miehen eduskuntaryhmässä.

Näin kysely tehtiin Yle kysyi edustajien mielipidettä verkkokyselynä 23.9.–28.9.2020. Vastausten keruuta täydennettiin 29.9. sähköpostitse ja puhelimitse.

Tarkalleen kysymys kuului näin: "Pitäisikö verotuksen kotitalousvähennystä korottaa?"

Kyselyyn vastasi 144 edustajaa, eli lähes kolme neljäsosaa kaikista kansanedustajista.

Kotitalousvähennystä, helpotusta veroihin (siirryt toiseen palveluun), voi saada yksityishenkilö, jos ostaa vaikkapa siivous-, remontointi- tai lastenhoitoapua.

Osassa vastauksia näkyy toive laajentaa niitä palveluita, joita kotitalousvähennys kattaa.

RKP:ssä jäänyt hallituksen päätös hampaankoloon

Hallitus nipisti kotitalousvähennyksen enimmäismäärää tämän vuoden alussa 2 250 euroon aiemmasta 2 400 eurosta. Samalla laskettiin kotitalousvähennyksen osuutta työkorvauksissa ja palkkakorvauksissa.

Hallitus laski tuolloin, että muutos lisää verotuottoja (siirryt toiseen palveluun) vuositasolla noin 95 miljoonaa euroa.

Hallitus aikoo kuitenkin pohtia kotitalousvähennyksen laajentamista jälleen ensi keväänä (siirryt toiseen palveluun). Hallitus odottaa päätöksiä vuoden lopussa valmistuvasta tutkimuksesta, jossa selvitetään, miten paljon kotitalousvähennys on vaikuttanut työllisyyteen.

Kun huomioidaan kaikkien hallituspuolueiden edustajien vastaukset, suurin osa kannattaa korottamista.

Tiedossa on, että hallituspuolueista ainakin RKP:ssä päätös nipistää kotitalousvähennystä on jäänyt hampaankoloon. RKP:n vastaajista kaikki kannattavat korottamista.

– Kotitalousvähennyksellä on työllistävä vaikutus. Kodin remontit, siivouspalvelut ja esimerkiksi lapsiperheiden ja ikäihmisten apupalvelut työllistäisivät useampia tai enemmän työntekijöitä, jos vähennys olisi korkeampi, katsoo RKP:n Veronica Rehn-Kivi.

Elinkeinoelämän valtuuskunta Eva on katsonut elokuussa julkaistussa raportissaan, että työn verotuksen keventäminen ja kotitalousvähennyksen kasvattaminen parantaisivat naisten työmarkkina-asemaa.

SDP:ssä moni empiväinen

Pääministeripuolue SDP:n kansanedustajien vastauksissa korostuu se, että moni ei vielä tiedä kantaansa. Kannattajia on kuitenkin enemmän kuin vastustajia.

Osa SDP:n vastaajista katsoo, ettei päätöksiä pitäisi koko ajan veivata edestakaisin.

– Päädyin vastaamaan ”en osaa sanoa”, koska kotitalousvähennystähän on juuri muutettu. Sen ja koronan aiheuttaman taloustilanteen vuoksi on hyvin epätodennäköistä, että muutosta vähennykseen nyt tällä hallituskaudella enää tehtäisiin. Jos taloudellinen tilanne kohenee, niin kotitalousvähennyksen korottaminen voisi olla yksi toimenpide, Ilmari Nurminen SDP:stä katsoo.

Vasemmistoliitto on kyselyssä ainoa puolue, jossa korotuksen vastustajia on enemmän kuin kannattajia. Vasemmistoliiton kansanedustajien mukaan kotitalousvähennys kohdistuu ennen kaikkea hyvätuloisiin.

– Kotitalousvähennys itsessään painottuu hyvätuloisille, ja jos katsomme sen maksimimääriä, painotus vain vahvistuu. Mielestäni me emme tarvitse lisää hyvätuloisille suunnattuja verohelpotuksia, sanoo vasemmistoliiton Anna Kontula.

Sama huoli käy ilmi useissa SDP:n ja vihreiden vastauksissa.

Keskustassa on selvää kannatusta korotukselle. Myös vihreissä ajatus miellyttää; toisaalta myös ei-vastauksia ja kantaansa empiviä löytyy.

Vastauksissa korostuvat muun muassa talous- ja työllisyysvaikutukset hankalassa koronatilanteessa.

– Kotitalousvähennys tuo työtä pieniin perheyrityksiin ja tasapuolisesti maaseudulle ja kaupunkiin. Juuri tällaista elvytystä nyt tarvittaisiin, sanoo vastauksessaan keskustan Petri Honkonen.

– Kotitalousvähennyksellä on työllistäviä vaikutuksia ja se vähentää harmaata taloutta. Etenkin koronaepidemian aiheuttaman talouden äkkinäisen hidastumisen takia kannattaisi harkita sitä, että kotitalousvähennystä korotettaisiin. Kotitalousvähennystä voitaisiin myös laajentaa siten, että se kohdistuisi paremmin esimerkiksi kiertotalouden ja korjaamisen edistämiseen, katsoo vihreiden Mari Holopainen.

Oppositiossa laajaa myötämielisyyttä

Oppositiopuolueissa suhtautuminen korottamiseen on siis kyselyyn vastanneiden perusteella erittäin suopeaa, sillä kaikki vastaajat kannattavat korotusta.

Perussuomalaisten vastauksissa korotusta perustellaan muun muassa pienyrittäjien tukemisella ja ikäihmisten mahdollisuuksilla asua kotonaan pidempään.

– Kotitalousvähennyksen korottaminen kannustaisi ihmisiä ostamaan esimerkiksi siivous- ja remonttipalveluita. Korotus lisäisi työllisyyttä, mikä olisi tärkeää erityisesti nyt korona-aikana, toteaa vastauksessaan perussuomalaisten Jenna Simula.

Samaa mieltä ollaan kristillisdemokraateissa.

– Kotitalousvähennyksen merkittävä korottaminen on nopea ja välittömästi työllisyyteen parantavasti vaikuttava toimi. Lisäksi se vähentää harmaata taloutta, koska vähennyksen saa vain kuittia vastaan, katsoo kristillisdemokraattien Antero Laukkanen.

Oman eduskuntaryhmänsä muodostava Ano Turtiainen on niin ikään vastannut kyllä, mutta näyttää suhtautuvan epäilevästi.

– Valitsin "kyllä", koska se on noista vaihtoehdoista vähiten huono. Verotusta keventämällä kotitalousvähennys muuttuisi tarpeettomaksi. Kotitalousvähennyksestä hyötyvät vain rikkaat. Verotuksen keventämisestä hyötyisi kaikki. Rikkaatkin hyötyisivät enemmän verojen keventämisestä kuin kotitalousvähennyksestä, Turtiainen vastaa.

