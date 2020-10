Lehti Tukholman jengirikollisista: Joukossa muutamia kymmeniä alaikäisiä, nuorin 13-vuotias

Kolmekymmentä rikollisjengiä hallitsee Tukholman jengimaailmaa, kertoo sanomalehti Aftonbladet (siirryt toiseen palveluun). Lehden juttu perustuu poliisin tietoihin 676 jengirikollisesta Tukholmassa. Tiedot ovat tältä vuodelta.

Yhdeksän kymmenestä on tuomittu rikoksesta. Jengeissä on mukana 36 alaikäistä jäsentä, ja nuorin heistä on 13-vuotias.

Aftonbladet kertoo tapauksesta, jossa jengiin kuulunut mies löydettiin kuolleena yhdeltä Tukholman silloista. Hänet oli ammuttu, hän oli verinen ja makasi pyörätiellä.

Hän oli 27-vuotias, ja hänet oli tuomittu rikoksista 30 kertaa. Vakavin rikos oli toisen miehen ampuminen joitakin vuosia aiemmin.

Hänet tuomittiin ensimmäisen kerran 16-vuotiaana. Hänellä oli noin 300 000 kruunun eli 28 000 euron velat.

Aftonbladetin selvityksen mukaan monilla rikollisilla on velkoja yhteiskunnalle, he ilmoittavat verottajalle vääriä tietoja ansiotuloistaan ja käyttävät yhteiskunnan tukia väärin.

Tukholmassa oli syyskuun puoliväliin mennessä rekisteröity 97 ampumisvälikohtausta. Niissä oli kuollut 15 henkilöä ja haavoittunut 37.

Se on eniten viiden viime vuoden ajalta, vaikka yhteiskunta ja poliisi ovat käyttäneet resursseja jengien hillitsemiseksi.

