Videolla käyskentelevä ruskeakarhu Emma ja muut Ranuan eläinpuiston asukit olivat kesällä suomalaisten suosiossa – talvi näyttää hankalalta

Ranuan eläinpuiston talven asiakkaista 80 prosenttia on tavallisesti ulkomaalaisia, ja tulevan kauden toimeentulo näyttää epävarmalta.

Ranua Eläinpuisto on hyvä esimerkki siitä, miten erilaisia suomalaisten ja ulkomaalaisten matkailijoiden toiveet ja tarpeet ovat. Talvella eläinpuiston kulkureitit täyttyvät ulkomaalaisista asiakkaista, mutta kesällä eläinpuistossa vierailevat pääsääntöisesti suomalaiset.

Hämeenlinnalaiset Esko ja Marjatta Laaksonen pitävät ulkotilaa ja leveistä kulkureiteista johtuvaa väljyyttä hyvinä asioina korona-aikana.

– Tämä on hieno paikka sen vuoksi, että täällä pystyy väistelemään toisia eläinpuistossa liikkuvia ihmisiä. Täällä on ihan turvalliset välit, Esko Laaksonen sanoo.

Eläinpuisto hyvä kesä antaa puskuria talven varalle. Talvesta odotetaan hiljaista. Juuso Stoor / Yle

Vieraita eläinpuistossa olikin kesällä neljännes enemmän kuin edellisenä kesänä. Tuleva talvi sen sijaan on arvoitus, koska vieraista jopa 80 prosenttia on talvisin ollut ulkomaalaisia.

Eläinpuiston asiakaspalveluvastaava Kati Saukko toteaa empimättä, että kesän hyvä tulos johtuu siitä, että suomalaiset matkailivat koronarajoitusten vuoksi innokkaasti kotimaassa. Talven toimeentulo kuitenkin pelottaa.

– Toivomme parasta, mutta pelkäämme pahinta. Toivotaan, että suomalaiset lähtevät matkailemaan kotimaassa ja ymmärtävät sen, että eläinpuistossa voi käydä myös talvella, Saukko sanoo.

Ranuan Eläinpuiston asiakaspalveluvastaava Kati Saukko toivoo suomalaisten käyvän eläinpuistossa myös talvella. Juuso Stoor / Yle

Tavallisesti eläinpuistossa ei vieraile talvisin juurikaan suomalaisia, vaikka Saukon mukaan eläimet näkyvät paremmin lumisessa ympäristössä ja niiden harrastamat aktiviteetit tulevat esille paremmin.

– Kun menet katsomaan saukkoa, niin se saattaa laskea mäkeä. Sama homma on jääkarhun kanssa. Se saattaa laskea mahalla mäkeä alas, ja meillä on neljä keväällistä sudenpentua. Nekin on helpompi havaita talvella, Saukko sanoo.

Eläinpuistossa valmistaudutaan jo etukäteen hiljaiseen talvikauteen supistamalla joitakin toimintoja. Aukioloaukoja lyhennettiin jo kesällä. Henkilökuntaa eläinpuistossa on noin 30 ja useampi kymmen työllistyy myös ulkopuolisiin yrityksiin.

– Tällä hetkellä näyttää siltä, että työtekijät pystytään pitämään töissä. Henkilökuntaa pitää olla, oli tilanne mikä tahansa. Meillä on eläinlajeja noin 50 ja noin 200 eri eläintä. Ne pitää joka tapauksessa ruokkia.

Jääkarhu Sisu voi talvella innostua laskemaan mäkeä. Juuso Stoor / Yle

Kotimaan matkailu kiinnostaa

Viime vuonna Ranuan Eläinpuistossa kävi noin 130 000 vierasta. Saukko sanoo, että vuoden onnistumista on vaikea ennustaa, mutta arvioi, että tänä vuonna kävijöitä saadaan noin 100 000.

– Talvisesonki on paras aika vuodesta, ja silloin meillä on suuri määrä palveluja.

Ranuan Eläinpuisto ei ehkä yksin vedä kotimaanmatkailijoita ensi talvena. Paljon riippuu siitä, kuinka paljon matkailijoita ylipäätään liikkuu Lapissa.

Ranuan eläinpuistoon tullut porvoolainen Noora Ollikainen kertoo matkustaneensa aiemmin aina ulkomaille, mutta tänän vuonna hän on monen muun suomalaisen tapaan matkaillut kotimaassa.

– Olen toista kertaa täällä pohjoisessa käymässä. Tulen varmaan tulevaisuudessa matkailemaan enemmän kotimaassa. Tämä on ollut avartava kokemus. On ollut rauhaa ja ulkoilmaa, Ollikainen kertoo.

Ranuan eläinpuistolla muistutetaan kävijöitä kahden metrin turvaväleistä. Mikäli koronatilanne pahaenisi alueella voitaisiin eläinpuiston kävijöiden liikkumista porrastaa.

– On mahdollista, että päästämme tietyn määrän ihmisiä kahden tai kolmen tunnin välein sisälle, jotta ei ole liikaa ihmisiä sisällä yhtä aikaa, eläinpuiston asiakaspalveluvastaava Kati Saukko kertoo.