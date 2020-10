Vääntö kiistellystä psykoterapiakoulutuksesta jatkuu: opiskelijat uhkaavat jäädä ilman pätevyyttä ja yrityksen johtaja joutuu vastaamaan rikossyytteisiin

Helsingin psykoterapiainstituutin markkinointiesitteen mukaan koulutus on suomalaisen lainsäädännön mukainen. Viranomainen ei kuitenkaan ole hyväksynyt tutkintoa, ja koulutusyrityksen johtajaa syytetään mm. markkinointirikoksesta.

Helsingin psykoterapiainstituutti on kouluttanut ratkaisukeskeisiä terapeutteja Suomeen rimaa hipoen jo vuosia. Kolme vuotta sitten Terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto Valvira kieltäytyi myöntämästä yrityksen opiskelijoille laillistetun psykoterapeutin nimikettä.

Jos henkilöllä ei tällaista nimikettä ole, hän voi kyllä myydä terapeutin palveluja, mutta Kela ei korvaa asiakkaan kustannuksia.

Instituutissa on koulutettu satoja psykoterapeutteja.

Rikostutkinta alkoi vuosia sitten

Psykoterapeutin koulutus on terveydenhuollon täydennyskoulutusta, jonka opiskelijat rahoittavat omasta pussistaan. Kiistellyn koulutuksen hinta oli yli 16 000 euroa.

Poliisi alkoi vuonna 2018 Kilpailu- ja kuluttajaviranomaisen ja Valviran pyynnöstä tutkia, onko Helsingin psykoterapiainstituutin johto syyllistynyt rikoksiin.

Syyskuussa syyttäjä päätti nostaa yhtiön hallituksen jäsentä ja toimitusjohtaja John Pihlajaa vastaan syytteet käräjäoikeudessa.

Häntä syytetään törkeästä petoksesta ja markkinointirikoksesta.

– Syytteissä on tiivistetysti kysymys siitä, miten ja millä varmuudella psykoterapeutin ammattinimikkeen saantia on markkinoitu ja luvattu kuluttajille ja koulutuksesta maksaneille opiskelijoille, kirjoittaa syyttäjä Petteri Olkkonen tiedotteessaan.

Syyttäjän mukaan epäilty kiistää syyllistyneensä rikoksiin. Helsingin psykoterapiainstituutin johtaja ei vastannut toimituksen kommenttipyyntöön.

Yrityksen hallituksen varajäsen vapautettiin kaikista syytteistä.

Helsingin psykoterapiainstituutin koulutus oli brittiyliopiston vastuulla. Valviran mukaan koulutus ei tuo automaattisesti psykoterapeutin pätevyyttä Suomessa. Riikka Kurki / Yle

Koulutuksen laatu ei riitä viranomaiselle

Syyttäjän tiedotteen mukaan rikossyytteissä ei ole kysymys koulutuksen toteuttamistavasta.

Juuri siitä Helsingin psykoterapiainstituutti on kiistellyt viranomaisten kanssa vuosien ajan.

Ensimmäisen kiistan aikaan vuonna 2011 Valvira päätyi lopulta myöntämään kevyemmin koulutetuille terapeuteille psykoterapeutin nimikkeen täydennyskoulutuksen kautta.

Seuraavana vuonna pätevyysvaatimukset uudistettiin asetuksella ja siirrettiin yliopistojen vastuulle. Helsingin psykoterapiainstituutin koulutuksesta alkoi vastata brittiyliopisto UWE Bristol eli University of the West of England.

”Olisi tärkeää, että ihmiset ymmärtäisivät, että nimikesuojatulla psykoterapeutilla on neljän vuoden yliopistotason koulutus kun taas terapeuttina voi toimia kuka tahansa.” – Valviralle raportoinut entinen oppilas

Tällä kertaa osa opiskelijoista raportoi itse Valviralle koulutuksen puutteista.

Valvira käynnisti tutkimukset ja päätyi pitämään piti koulutuksen laatua ja sisältöä niin puutteellisena, ettei myöntänyt valmistuneille psykoterapeutin pätevyyttä.

Ylen MOT-toimitus perehtyi koulutukseen keväällä 2018: osa opiskelijoista arvosteli koulutusta voimakkaasti, osa puolusti.

Ratkaisua saatetaan kysyä EU:lta

Hallinto-oikeudet ovat tähän asti olleet pätevyyskiistassa Valviran kannalla

Kesällä myös Korkein hallinto-oikeus KHO teki asiassa ensimmäisen lainvoimaisen päätöksen (siirryt toiseen palveluun). Asian käsittely kuitenkin jatkuu.

Valviran Terveys, oikeudet ja teknologiaosaston johtaja Jussi Holmalahden mukaan varsinaiset ennakkoratkaisut koulutuksen sisällöstä ovat vielä käsittelyssä.

– Meidän tietojemme mukaan Korkein hallinto-oikeus harkitsee tällä hetkellä ennakkopäätöksen hakemista Euroopan Unionin tuomioistuimelta.

Holmalahti sanoo, että Valvira on pyytänyt asian selvittämistä EU-tasolla.

Tästä syystä Korkein hallinto-oikeus ei pysty arvioimaan milloin loput jutuista ratkaistaan.

Kallis psykoterapeuttikoulutus ei ole tuonut psykoterapeutin pätevyyttä. Oikeusprosessissa on yli kaksisataa asianomistajaa. Riikka Kurki / Yle

Vuosia jatkunut epävarmuus on jakanut voimakkaasti opiskelijoita.

MOT-toimitus tavoitti entisen opiskelijan, joka oli mukana raportoimassa koulutuksen ongelmista Valviralle. Hän ei halua nimeään julki.

– Epäpätevien ihmisten pääsy potilastyöhön on loppunut, siihen olen tyytyväinen. Tässä on kyse potilasturvallisuudesta.

– Toisaalta, nythän nämä valmistuneet jo myyvät terapeutin palveluja. Olisi tärkeää, että ihmiset ymmärtäisivät, että nimikesuojatulla psykoterapeutilla on neljän vuoden yliopistotason koulutus kun taas terapeuttina voi toimia kuka tahansa.

Osa Helsingin psykoterapiainstituutista valmistuneista on koko ajan pitänyt koulutusta laadukkaana. Heidän mukaansa kyse on viranomaisten ja median ajojahdista.

MOT perehtyi Helsingin psykoterapiainstituutin tilanteeseen vuonna 2018. Tunteet kuohuvat kun kallista psykoterapiakoulutusta tarjoava yksityinen yritys taistelee terveydenhuollon valvontaviranomaista Valviraa vastaan. Selvittelyyn on valjastettu jo poliisi, kuluttajaviranomainen, EU-komissio ja tukku oikeusoppineita. Kiistan ytimessä on se, millainen koulutus riittää potilaiden turvalliseen hoitoon.

