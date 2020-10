Suomen eturivin kirjailijan elämäkerrasta puhkesi jättiriita: syytökset sensuroinnista sinkoilevat Märta Tikkasesta kertovan teoksen ympärillä

Suomen eturivin kirjailijoihin kuuluvan Märta Tikkasen elämästä ilmestyy elämäkerta näinä viikkoina. Johanna Holmströmin kirjoittaman kirjan nimi on Borde hålla käft. En bok om Märta Tikkanen. Vapaasti suomennettuna kirjan nimi on: Pitäisi olla vaiti. Kirja Märta Tikkasesta.

Suomennoksen on määrä ilmestyä marraskuussa nimellä Märta Tikkanen – Tyttö joka halusi juosta vetten päällä.

Kirjan ympärille on puhjennut jättimäinen riita aivan työn loppumetreillä. Yhdellä puolella ovat kirjan kirjoittanut Johanna Holmström sekä kirjan julkaiseva kustantamo Förlaget M, toisella puolella Märta Tikkanen ja hänen tyttärensä Susanna Ginman. Ginman on 85-vuotiaan äitinsä edunvalvoja.

Juuri ennen kirjan julkaisua prosessi pysähtyi ja Holmström kokee, että Tikkasen tytär Ginman sensuroi häntä.

– Tunnen todellakin niin, sillä hän muutti kirjasta mielipiteitäni. Minusta se on kiusaamista, että minut pakotettiin taipumaan sillä uhkauksella, että jos en anna periksi, kirjaa ei tule, sanoo kirjailija Johanna Holmström Svenska Ylen haastattelussa.

Hufvudstadsbladetin mukaan kirjan painotyö pysäytettiin ja Ginmanin vaatimat muutokset tehtiin. Lokakuun puolessa välissä ilmestyvä kirja ei Holmströmin mukaan ole enää se, jonka hän kirjoitti vaan huononnettu versio siitä.

Johanna Holmström sanoo tulleensa sensuroiduksi. Stefan Paavola / Yle

Svenska Ylen jutun mukaan ruotsinkieliseen kirjallisuuteen keskittyvä Förlaget M pyysi Holmströmia kirjoittamaan elämäkerran Märta Tikkasesta. Sopimus tehtiin vuonna 2018. Holmströmin mukaan jo alussa tuli selväksi, ettei Tikkanen osallistuisi kirjoitusprosessiin.

Holmström kertoo aloittaneensa työn haastattelemalla Tikkasta ja lukemalla hänen kirjansa. Myöhemmin hän sai luettavakseen myös kirjeenvaihdon, jota Tikkanen oli käynyt ruotsalaisten kollegojensa Birgitta Stenbergin ja Åsa Mobergin kanssa.

– Märta näytti minulle vihreää valoa ja sanoi, että käytä kirjeitä juuri niin kuin haluat. Kysyin, oliko joitain rajoituksia. Hän vastasi, että mitään salaisuuksia ei ollut, Holmström kertoo.

Holmströmin mukaan Tikkanen oli tyytyväinen luettuaan kirjasta ensimmäisen version. Tikkanen oli Holmströmin mukaan pyytänyt poistamaan vain yhden tekstissä esiintyneen henkilön nimen.

Ongelmat alkoivat Holmströmin mukaan, kun Tikkasen tytär ja edunvalvoja Susanna Ginman sai luonnoksen luettavakseen. Holmström kertoo, että Ginman alkoi vaatia muutoksia useisiin kohtiin.

Svenska Yle jutun mukaan Ginmanin muutosvaatimukset keskittyivät Märta Tikkasen rakkaussuhteisiin ja henkilöiden nimiin, joita olisi pitänyt poistaa. Holmströmin mukaan Ginman halusi myös muuttaa kokonaisia käsityksiä asioista.

– Se meni niin pitkälle, että hän halusi muuttaa kuolleiden ihmisten kirjesitaatteja. Sanoin, että se on dokumenttien väärentämistä.

Märta Tikkanen on kirjoittanut suorasukaisesti omasta elämästään kaunokirjallisissa teoksissaan. Yle

Märta Tikkanen kuuluu suomalaisen kirjallisuuden edelläkävijöihin. Hän kirjoitti kirjailijauransa aikana suoraan ja rehellisesti suhteistaan ja lähipiiristään.

– Märta on itse vastustanut tällaista moraalipaniikkia 1970-luvulla kirjoittamalla ihmisistä heidän oikeilla nimillään. Hänen ajatuksensa oli, että mikään ei ole niin salaista tai häpeällistä, ettei siitä voisi kirjoittaa. Nyt koen, että on ihmisiä, jotka yrittävät sensuroida hänen elämäntarinaansa.

Holmströmin mielestä Tikkasen elämäntarinan peukalointiin pyrkivistä ihmisistä on tullut juuri sellaisia kuin olivat ne, jotka kirjoittivat Tikkasta vastaan lehtiin 1970-luvulla ja jotka pitivät tätä liian avoimena ja liian vapaana puheissaan.

Holmströmin mielestä vaikuttaisi siltä kuin olisi olemassa jonkinlainen Märta Tikkanen -tavaramerkki, jota yritetään suojella ja estää uuden tiedon esiin tulo.

Ginman: En ole sensuroinut

Tikkasen tyttärellä Susanna Ginmanilla on aivan toisenlainen kuva asioiden kulusta. Hän sanoo, ettei ole sensuroinut mitään.

– Se, mitä olen tehnyt, olen tehnyt vain Märtan edustajana. Olen hänen edunvalvojansa. En ole tehnyt omia muutosehdotuksia. Johanna ja Märta ovat molemmat kirjan tekijöitä, joten heillä molemmilla täytyy olla oikeus saada esiin mielipiteensä. Niin ei ole valitettavasti tapahtunut kuin vasta ihan loppusuoralla, Ginman toteaa Svenska Ylen jutussa.

Ginmanin mukaan niitä kohtia, joita Märta Tikkanen oli halunnut muuttaa, ei muutettu saati että niistä olisi edes keskusteltu.

Susanna on Ginman on äitinsä Märta Tikkasen edunvalvoja. Linus Westerlund / Yle

Ginman painottaa myös, että hänen äitinsä on 85-vuotias ja että hänen vointinsa on huonontunut kevään aikana. Hän oli Ginmanin mukaan huomattavasti paremmassa kunnossa vuonna 2018, jolloin työ aloitettiin.

Käsikirjoituksen kommentointiin annettu määräaika oli Ginmanin mukaan hyvin lyhyt. Kirjassa on yli 400 sivua.

– Märtan piti lukea ensimmäinen versio hyvin nopeasti. Kun sitten luin läpi tekstiä, huomasin monia kohtia, joihin hän ei ollut reagoinut.

Huvudstadsbladetin haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) Tikkanen toteaa itse, että hän on tullut hieman ”pöpiksi ja vanhaksi”. Hän sanoo käsittäneensä sopimuksensa Holmströmin kanssa sellaiseksi, että hänellä itsellään on viimeinen sana.

– Märta on kirjoittanut valtavan monta kirjaa, mutta koskaan häntä ei ole kohdeltu kustantamon taholta näin huonosti. Se on hyvin surullista, sanoo tytär Ginman.

Hänen mielestään vastuu koko prosessista on Förlaget M:llä.

– He julkaisevat kirjan, he tekevät sopimukset ja huolehtivat prosessista. Valitettavasti he eivät ole toimineet nyt parhaalla mahdollisella tavalla. Olen hyvin hämmästynyt siitä.

Kustantaja Tapani Ritamäki sanoo Hufvudstadsbladetin haastattelussa, että vaikeudet olivat odotettavissa. Hän sanoo ymmärtävänsä molempia osapuolia, mutta painottaa Johanna Holmströmin olevan kustantamon kirjailija ja kirjan kirjoittaja.

– Olisin mielelläni puhunut Märtan kanssa, mutta pääsin keskustelemaan vain Susanna Ginmanin kanssa, sanoo Ritamäki HBL:n haastattelussa.

Hän kertoo ymmärtäneensä Ginmanin tekemät muutosehdotukset toiveina eikä korjauspyyntöinä. Omasta roolistaan Ritamäki toteaa, että hänen tehtävänsä oli huolehtia siitä, että Holmström pääsi käsittelemään Ginmanin muutosehdotuksia. Ritamäen mukaan hänen tehtävänsä ei ollut kertoa Holmströmille, mitä muutosehdotuksille olisi pitänyt tehdä.

Tapani Ritamäki kieltäytyi Yle Uutisten haastattelupyynnöstä.

Professori: "Kunnioita Märtan tahtoa"

Helsingin yliopiston pohjoismaisen kirjallisuuden professori Ebba Witt-Brattström sanoo Svenska Ylen haastattelussa, että kaikissa olosuhteissa on kunnioitettava kirjan kohteen eli Märta Tikkasen toiveita.

– Mietin, voisiko jokin kustantamo toimia näin Ruotsissa. Luulen, että siellä ei yksikään uskaltaisi tehdä näin. Varsinkin, kun kiista koskee sellaista kirjallista jättiläistä kuten Märta Tikkanen.

Witt-Brattström painottaa myös, että sillä henkilöllä, jota elämäkerta koskee, on veto-oikeus.

Ebba Witt-Brattströmin mukaan kirjan kohteella on veto-oikeus. Markku Ojala / AOP

Hän uskoo myös, ettei Tikkasen suuri yleisö ole kiinnostunut juorumaailmasta nimien ympärillä tai siitä, millaisia tämän ihmissuhteet ovat olleet.

– Märta on jo paljastanut sen, minkä haluaa paljastaa kaunokirjallisissa teoksissaan. Sitä täytyy kunnioittaa. Kirjallisuuden professorina pidän sitä itsestäänselvyytenä.

– Olen pahoillani Johanna Holmströmin puolesta, mutta vika on Förlaget M:n, professori toteaa.