Meriväylältä löytyneessä lohkareessa maalijälkiä – kivilohkare päätynyt väylään Viking Amorellan karilleajon seurauksena?

Väylävirasto on saanut päätökseen väylätutkinnat liittyen Viking Amorellan karilleajoon kaksi viikkoa sitten. Turvallisuussyistä Apteekkarinväylä on ollut suljettuna ja Väylävirasto aikoo avata väylän laivaliikenteelle nyt perjantaina klo 16.

Viking Amorella ajoi karille Apteekkarinväylässä 20.9. ja aluksen kapteeni ajoi Amorellan sen jälkeen pohjamutaan Ahvenanmaan Järsön saaren edustalle.

Amorella siirrettiin sen jälkeen korjaustelakalle. Tutkimuksissa selvisi, että Apteekkarinväylän pohjalla oli lohkare. Nyt Väyläviraston tutkimuksissa on selvinnyt, että että lohkare on siirtynyt nykyiselle paikalleen väylän ulkopuolelta. Väyläviraston mukaan on mahdollista, että lohkare on siirtynyt väylälle Amorellan karilleajon seurauksena.

– Lohkareen pinnassa on myös maalijälkiä, jotka ovat mahdollisesti peräisin Amorellan törmäyksestä. Samankaltaisia maalijälkiä on havaittavissa muuallakin penkereessä olevissa kivissä väylän ulkopuolella, kerrotaan Väyläviraston tiedotteessa.

Onnettomuustutkintakeskus tutkii parhaillaan Amorellan haveria. Otkes on toistuvasti sanonut aikaisemmin julkisuudessa, että vielä ei ole tietoa Amorellan karilleajon syystä, koska onnettomuustutkinta on kesken.

Väylävirasto on päättänyt poistaa lohkareen räjäyttämällä tämän syksyn aikana. Lohkare ei haittaa laivaliikennettä, mutta kaventaa väylää. Alueelle on asetettu lohkareesta varoittava eteläviitta.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Turun Sanomat.

