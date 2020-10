Kirjeenvaihtajalta: Saksan liittokansleri Angela Merkel on alkanut puhua tunteistaan julkisesti – koronapandemiassa ylhäältä tulevat käskyt eivät riitä

BERLIINI. Keskiviikkoaamuna Saksassa kiersi vitsi.

Euroopassa oli herätty uuteen aamuun tyrmistyneinä Yhdysvaltain presidenvaaliväittelystä, josta kehkeytyi historiallisen sekava huutokilpailu.

Saksan liittokansleri Angela Merkel sen sijaan oli edellisiltana esitellyt mallinnuksen (siirryt toiseen palveluun), jolla hän selitti Saksan koronalukujen kasvua. Tartuntaluvut ovat kesästä kaksinkertaistuneet jo kolmesti. Jos sama jatkuu, joulukuussa uusia tartuntoja voi olla 19 200 päivässä, Merkel varoitti lehdistötilaisuudessa.

– Naiset ovat niiiin tunteellisia, twiittasi (siirryt toiseen palveluun) yksi saksalaistoimittaja rinnastaen USA:n väittelyn ja Merkelin matemaattisen laskumallin.

Merkelin mallinnusvideosta tuli välitön nettihitti, sillä vuonna 2020 tieteeseen uskova valtionjohtaja on meemi. Tiede- ja demokratiauskoinen Merkel alkaa olla harvinaisuus suurten maiden johtajien joukossa.

Vitsi kuitenkin vanheni nopeasti. Keskiviikkona Merkel alkoi puhua tunteistaan tavalla, jota ei ole aiemmin nähty.

Angela Merkel on johtanut Saksaa 15 vuotta. Nyt on alkamassa viimeinen vuosi liittokanslerina. Vaalit pidetään ensi syksynä. Merkel on jo ilmoittanut luopuvansa politiikasta.

Merkel tunnetaan johtajana, joka ei kerro juuri mitään yksityisestä elämästään tai persoonastaan. Saksassa on myös ollut tapana antaa johtajille eri tavalla tilaa pitää yksityiset asiat itsellään. Kun Merkel toissa kesänä kärsi vapinakohtauksista, saksalaislehdistö kuittasi ne lähinnä Merkelin yksityiseksi terveyshuoleksi.

Sitten tuli koronakriisi, joka teki yksityisestä yhteistä. Jokaisen kansalaisen käytös alkoi vaikuttaa suoraan siihen, miten pandemia saadaan pysäytettyä tai ei saada pysäytettyä.

Pandemiasta tuli kriisi, johon myös talous-, euro- ja pakolaiskriisin kokenut Merkel tarvitsi uusia työkaluja. Enää ei pitänyt saada vain osavaltioita tai Euroopan maita tukemaan Saksan politiikkaa. Koronapandemiassa mukaan piti saada kaikki saksalaiset.

Keväällä Angela Merkel piti ensimmäistä kertaa Saksan kansalle kriisin vuoksi televisioidun puheen. Hän peräänkuulutti solidaarisuutta, jota tarvittiiin hänen mukaansa enemmän kuin koskaan toisen maailmansodan jälkeen.

Solidaarisuutta löytyi. Vaikka yhteiskunnan sulku oli kevyempi kuin Ranskassa tai Italiassa, Saksa selvisi pandemian ensimmäisestä aallosta keväällä verrattain hyvin.

Koronakuolemia on raportoitu alle 10 000, kun Ranskassa ja Espanjassa niitä on ollut yli 30 000 kummassakin maassa.

Nyt Saksassakin tartuntaluvut ovat kesän jälleen nousseet noin pariintuhanteen päivässä. Tauti leviää varsinkin yksityisissä tilaisuuksissa ja nuorten keskuudessa.

Siksi keskiviikkkona nähtiin jälleen uusi versio Angela Merkelistä. Hän ei puhunut syyllistäen vaan tunnustamalla itsekin kaipaavansa tavallisia kohtaamisia.

– Kaipaan eniten spontaaneja kohtaamisia. Näin se on, Merkel sanoi, kun häneltä oli kysytty sitä, mikä pandemiassa häntä ihmisenä eniten risoo.

– Haluamme kaikki takaisin sen elämän, jonka tunsimme. Erityisesti nuoret ihmiset tässä maassa. Mutta samalla vaarannamme sen, mitä olemme viime kuukausina saavuttaneet.

Viesti on selvä. Pandemia ei ole lähelläkään loppua ja edessä on nyt vaikea syksy ja talvi. Ihmiset siirtyvät sisätiloihin ja tautimäärät ovat kasvussa.

Varotoimia tarvitaan edelleen ja todennäköisesti ainakin pitkälle ensi vuoteen.

Saksassa määrättiin jo huhtikuussa ihmiset käyttämään kasvomaskia kaupoissa ja julkisessa liikenteessä. AOP

Saksassa on huhtikuusta asti ollut voimassa maskipakko kaupoissa ja joukkoliikenteessä. Nyt maskia käytetään käytännössä kaikissa julkisissa sisätiloissa, myös koulujen käytävillä.

Valtakunnallisia sääntöjä on vähän, mutta ne ovat selkeitä. On pidettävä vähintään 1,5 metrin turvaväli, pestävä käsiä ja käytettävä arkimaskeja. Lisäksi tällä viikolla uusiksi pääsäännöiksi annettiin koronasovelluksen lataaminen ja sisätilojen tuulettaminen.

Muuten varotoimet määrätään osavaltio- ja aluekohtaisesti tautimäärien perusteella.

Mielipidemittausten mukaan saksalaisten valtaosa pitää varotoimia hyvinä. Silti Saksassa on todennäköisesti Euroopan äänekkäin koronatoimia vastustava liike. He osoittavat mieltään näyttävästi, mutta kyseessä on hyvin pieni osa saksalaisista.

Berliinissä lähes kaikki käyttävät kasvomaskia joukkoliikenteessä. Emmanuele Contini / AOP

Berliinin arjessa ohjeita noudatataan jopa yllättävän kuuliaisesti. Berliinin joukkoliikenteessa maskeja käyttää (siirryt toiseen palveluun) 98 prosenttia matkustajista.

Päiväkodissa olemme oppineet menemään aulaan hakemaan lapsia vain yksi vanhempi kerrallaan – maskit päässä. Ravintolat ovat Berliinissä auki, mutta pöytien välissä on 1,5 metrin väli, tarjoilijoilla maskit ja asiakkaiden henkilötiedot otetaan talteen.

Arki on Berliinissä ollut jo kuukausia erilaista, siksi kriisi ei tunnu enää kriisiltä vaan nimenomaan uudelta normaalilta. Syksyn ja talven haaste ei ole enää määrätä välttämättä uusia sääntöjä vaan saada ihmiset noudattamaan niitä vanhoja.

– Kyse ei ole vain ikääntyneiden tai riskiryhmien suojelusta vaan koko avoimen ja vapaan yhteiskunnan suojelusta, Merkel sanoi keskiviikkona sääntöjen noudattamisesta.

Kevään kaltaista laaja yhteiskunnan sulkemista ei haluta.

Siksi Merkel puhuu tunteistaan ja myötäelää. Hän tuskin on muuttunut ihmisenä tai johtajana. Mutta kokeneena kriisijohtajana hän tietää, ettei tätä kriisiä voida hoitaa ilman kaikkien osallistumista.

Poliittiset päätökset ja uudet rajoitukset ovat pandemiassa turhia, jos valtionjohto ei onnistu saamaan kansaa niiden taakse.