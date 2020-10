Kajaanilaisessa autoliikkeessä tartuntoja ja joukkoaltistuminen, asiakkaita pyydetään hakeutumaan testeihin matalalla kynnyksellä

Kainuussa on todettu yhteensä viisi uutta koronatapausta, altistuneita on kymmeniä. Yksi altistumispaikoista on No-Pan autoliike, lisäksi altistumisia on ainakin Ristijärvellä, Sotkamossa, Paltamossa ja Kajaanissa.

Lisäksi altistumisia on tapahtunut ainakin syyskuun lopulla Sotkamon Lidlissä ja Kajaanin Citymarketissa. No-Pan auton liikkeessä Kajaanissa 25.9.-1.10. asioineita pyydetään hakeutumaan koronatestiin matalalla kynnyksellä.

Tartuntojen jäljitys on kesken.

Pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkarin mukaan tilanne elää koko ajan, sillä No-Pan autossakin henkilöitä on altistunut useamman päivän aikana. Kokonaisaltistusten määrä on Koukkarista merkittävä.

– Sitä emme tiedä kuinka isosta asiakasaltistumisten määrästä on kysymys, eikä meillä ole sitä keinoakaan selvittää.

Kuhmon koronaryppäässä altistuneista sairastui lopulta viisi prosenttia. Koukkari arvioi, että näistä torstaina todetuista altistumisista osa tulee vielä sairastumaan.

Elokuun lopun ja syyskuun alkupuolella olleessa Kuhmon koronaryvästymässä sairastuneita oli reilu kolmekymmentä.