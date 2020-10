Lakko näkyy Oulun päiväkodeissa: Johtaja joutui kokiksi, eikä kukaan vastaa siivoamisesta – "Vaihtelevasti on sujunut"

Noin 2 000 Oulun kaupungin työntekijää aloitti keskiviikkona kolmipäiväisen lakon, jolla he vastustavat kaupungin suunnitelmia ulkoistaa muun muassa ateria- ja puhtauspalveluiden työntekijät.

Koska lakossa ovat muun muassa koulujen ja päiväkotien siivoojat sekä keittiöhenkilökunta, kaupunki on määrännyt, että päiväkotien johtajien on huolehdittava siitä, että paikalla oleville lapsille tarjotaan aamupala ja ruokaa.

Pikku-Iikan päiväkodin keittiössä aamiaista on laittanut päiväkodin johtaja Helinä Pykäläaho.

– Vähän vaihtelevasti on sujunut, kun itsellä ei ole tarvittavaa koulutusta tähän. Olen yrittänyt tehdä työtä maalaisjärjellä ja tietenkin on pitänyt huolehtia hyvin tarkasti hygieniasta, Pykäläaho sanoo.

Poikkeustilanne on vaatinut myös alkuperäisen ruokalistan soveltamista.

– Eilen lakon alkaessa meillä ei ollut muroja, koska ne oli syöty jo viime viikolla työtaistelun edellisen kierroksen aikana. Niinpä keitin eilen kaikille puuron. Täksi aamuksi saatiin muroja, ja puuroa piti keittää vain pienimmille.

Moni lapsi jäi lakon ajaksi kotiin

Pikku-Iikan päiväkodissa on normaalisti noin 90 lasta, mutta nyt määrä on vajaa puolet. Epätavallista tilannetta helpottaa se, että moni vanhemmista on onnistunut järjestämään lapsilleen lakon ajaksi väliaikaisen hoitopaikan.

– Ketään ei ole tarvinnut palauttaa kotiin vaan kaikille on onnistuttu järjestämään päivähoito, koska monet vanhemmista ovat pystyneet olemaan kotona, kertoo varhaiskasvatuksen opettaja Pirjo Härkönen.

Varhaiskasvatuksen opettaja Pirjo Härkösen mukaan lakko ei ole vielä vaikuttanut lasten hoitoon, vaikka osa töistä jääkin sen aikana tekemättä. Marko Väänänen / Yle

Hän arvelee, että kaupungin kehotus väliaikaisesta hoidosta on otettu vakavasti ehkä senkin takia, että siihen totuttiin jo keväällä koronan aikana.

Osa työtehtävistä jää joka tapauksessa odottamaan perjantaina päättyvän lakon jälkeistä aikaa.

– Täytyy katsoa, mitkä ovat tärkeimpiä tehtäviä ja keskittyä niihin. Huolehditaan, että lapsilla on kaikki hyvin ja turvallista olla täällä, päiväkodinjohtaja Helinä Pykäläaho toteaa.

Ruokapuolen lisäksi suurimmat vaikutukset näkyvät siivouksessa. Jos vessasta loppuu paperi, täydennyksestä huolehtii se, joka asian huomaa. Roskiksiakin tyhjennetään, mutta muu siivous jää vain pöytien pyyhkimiseen.

– Varsinaisesta siivouksesta nyt ei vastaa kukaan, kertoo Pirjo Härkönen.

Päivärytmistä hoitopaikoissa pyritään pitämään kiinni eikä Pikku-Iikassakaan ole sitä tarvinnut kesken kaiken muuttaa. Esimerkiksi yhdelle hoitoryhmälle torstaiksi suunniteltu pikkuretki toteutui alkuperäisen suunnitelman mukaan.

Härkösen mukaan lapsilla on kuitenkin selvästi päivärytmi sekaisin poikkeuksellisen tilanteen takia.

– He kyselevät jo aamupäivällä, ollaanko me jo nukuttu ja ollaanko syöty, vaikka lepohetki on vasta iltapäivällä.

