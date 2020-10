Herttuapari Harry ja Meghan vaativat Britanniaa puuttumaan tiukemmin rasismiin

Kuninkaallisesta asemastaan luopunut Sussexin herttuapari on nyt entistä kantaaottavampi.

Sussexin herttuapari varoittaa rasismin aiheuttamista ongelmista Britanniassa. Prinssi Harry ja Meghan kirjoittavat asiasta brittilehti Evening Standardin julkaisemassa tekstissä.

Heidän mukaansa rakenteellinen rasismi johtaa siihen, että sukupolvesta toiseen muilla kuin valkoisilla nuorilla on heikommat mahdollisuudet tasa-arvoon jo elämänsä alussa.

– Nyt meidän on korkea aika hyödyntää omaa asemaamme ja teidän omaanne, jotta voimme ryhtyä puhumaan asiasta ja nostaa esiin mustan yhteisön, jolla on suunnaton vaikutus omassa elinpiirissään ja kautta Britannian, tekstissä todetaan.

Pariskunta antoi lehdelle myös yhteishaastattelun (siirryt toiseen palveluun), jossa Harry sanoo havahtuneensa Britannian etnisen vähemmistön kohtaamiin vaikeuksiin tavattuaan vaimonsa. Näyttelijänä aiemmin työskennellyt Meghan on äitinsä puolelta afroamerikkalaista sukua.

Meghan kommentoi myös Black Lives Matteria

Harryn mukaan hän ei halua syytellä ketään, vaan herätellä keskustelua siitä, miten tilannetta voidaan muuttaa. Meghan puolestaan ottaa haastattelussa kantaa Yhdysvalloissa kesällä virinneisiin Black Lives Matter -protesteihin.

– Kun protesti on oikeutettu ja rauhanomainen, ja tarkoitus on luoda yhteisöllisyyttä ja tavoitella tasa-arvoisuuden tunnustamista, kyseessä on hieno asia, Meghan sanoo.

Pariskunta totesi myös ymmärtävänsä, että heidän näkemyksensä saattavat herättää keskustelua. Luovuttuaan kuninkaallisista tehtävistään he ovat ottaneet yhä useammin kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

Vaalikommentit hätkäyttivät Britanniassa

Viime viikolla he kannustivat yhdysvaltalaisia äänestämään marraskuun vaaleissa aikakauslehti Timen julkaisemassa videossa (siirryt toiseen palveluun). Sitä kritisoitiin Britanniassa, sillä kuninkaallisen perheen jäsenet ovat perinteisesti pysyneet etäällä politiikasta.

Guardian-lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) Britannian hovista ei haluttu tuolloin kommentoida Harryn "henkilökohtaisia" näkemyksiä.

Evening Standard kertoo, että pariskunta antoi haastattelun videoyhteyden välityksellä "uudesta 11 miljoonan punnan kodistaan" Santa Barbarassa Kaliforniassa. Harry ja Meghan muuttivat Yhdysvaltoihin 1,5-vuotiaan poikansa kanssa aiemmin tänä vuonna.

Lähteet: Reuters