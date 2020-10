EU-huippukokous alkaa valmiiksi juntturassa: Tyrmääkö Kypros Valko-Venäjä-pakotteet, jos samalla ei kuriteta Turkkia?

EU-maiden valtiojohtajat kokoontuvat torstaina Brysseliin yhtäältä yksimielisinä, mutta toisaalta napit vastakkain. Unionin ulkosuhteisiin keskittyvän huippukokouksen tärkeimpiä asioita ovat mahdolliset Valko-Venäjä-pakotteet, jotka uhkaavat vesittyä unionin pienimpiin kuuluvan maan takia.

Jäsenmaat ovat yhdessä pitäneet Valko-Venäjän elokuisten presidentinvaalien tulosta vilpillisenä ja ovat valmiita asettamaan maan hallinnon jäseniä vastaan pakotteita.

Se vaatisi yksimielisen päätöksen, mutta Kypros on asettanut tiukan ehdon: Sen mielestä unionin on ryhdyttävä toimiin myös Turkkia vastaan. Syynä on Turkin öljy- ja kaasuetsinnät, joita on tehty Välimerellä myös Kyproksen lähistöllä.

Kreikka puolestaan on palannut neuvottelupöytään Turkin kanssa, ja EU:n tämänhetkinen puheenjohtajamaa Saksa on kannattanut vuoropuhelua Turkin kanssa.

EU:n ulkopoliittinen korkea edustaja Josep Borrell varoitti viime kuussa, että koko unionin ulkopoliittinen uskottavuus on vaarassa, jos yksimielisyyttä ei löydy.

Kypros ei ainakaan vielä torstaina osoittanut taipumisen merkkejä.

– Odotan Eurooppa-neuvostolta konkreettisempaa ja tehokkaampaa kantaa tämän sotalaivadiplomatian lopettamiseksi, sanoi Kyproksen presidentti Nicos Anastasiades aamupäivällä itsenäisyyspäivän puheessaan.

Kypros itsenäistyi Britanniasta 60 vuotta sitten. 1970-luvun puolivälistä lähtien saari on ollut käytännössä jaettuna kreikkalaiseen ja turkkilaiseen osaan.

Suomi edustaa myös Ruotsia

Valko-Venäjän ja Turkin lisäksi kaksipäiväisessä kokouksessa puhutaan unionista eroonneen Britannian kanssa käytävistä neuvotteluista, joissa aika on käymässä vähiin. Lisäksi esiin noussee oikeusvaltioperiaatteen sitominen unionin jäsenmaiden saamiin tukiin.

Suomen näkökulmasta on kiinnostavaa sekin, että pääministeri Sanna Marin edustaa poikkeuksellisesti tässä kokouksessa myös Ruotsia. Länsinaapurin pääministeri Stefan Löfvén ei osallistu kokoukseen äitinsä hautajaisten takia.

