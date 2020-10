Katso suorana: Mikä puhuttaa eduskuntaa kyselytunnilla tällä viikolla?

Jokatorstaiseen tapaan oppositio saa kyselytunnilla mahdollisuuden panna ministerit lujille. Tällä kertaa vastaajien joukosta puuttuu EU:n huippukokoukseen lähtenyt pääministeri Sanna Marin (sd.). Pääministerin sijaisena toimii tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.).

Yle näyttää eduskunnan kyselytunnin suorana klo 16.

Kyselytunnin sisältö päivitetään tähän artikkeliin.

Tällä viikolla eduskunnassa on käyty kiivasta keskustelua hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikasta. Eilinen välikysymyskeskustelu aiheesta jatkui iltaan saakka. Hallituksen luottamuksesta äänestetään huomenna.

Samaan aikaan koronatilanne on mennyt huonompaan suuntaan ja hallitus on alkuviikosta päättänyt kiristää ravintoloiden koronarajoituksia. Tämä on herättänyt huolta ennestäänkin vaikeuksissa olleiden ravintola-alan yritysten pärjäämisestä ja työntekijöiden lomautuksista.

Pinnan alla kupli myösi politiikan ikuisuusaihe, kun sote-uudistuksen lausuntokierros päättyi viime viikon perjantaina. Lausuntokierroksen palautteen perusteella sote-maakuntien rahanjako tulee kuumentamaan tunteita.

Lisää aiheesta:

