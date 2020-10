"Rakas Suomi, auttaisit vähän pidempäänkin" – Expressen listasi 5 asiaa, jotka ovat Suomessa Ruotsia paremmin

Ruotsalaislehti jakaa tunnustusta Suomen poliisille, puolustusvoimille ja peruskoululle. Myös koronaviruksen torjunta on sen mukaan onnistunut Suomessa.

Ruotsalainen iltapäivälehti Expressen (siirryt toiseen palveluun) hehkuttaa pääkirjoituksessaan Suomen saavutuksia monilla aloilla.

Lehti nosti asian esiin, kun ilmeni että Suomen pääministeri Sanna Marin edustaa Ruotsia tämän viikon EU-huippukokouksessa. Ruotsin pääministeri Stefan Löfven ei pääse osallistumaan kokoukseen äitinsä hautajaisten vuoksi.

Pääkirjoituksen mukaan Marin voisi edustaa useamminkin Ruotsia, koska Suomessa asiat ovat monilla yhteiskunnan osa-alueilla paremmin kuin Ruotsissa. Lehti on otsikoinut pääkirjoituksensa vapaasti suomennettuna näin: "Rakas Suomi, auttaisit vähän pidempäänkin".

Lehti myös listasi asiat, joissa Ruotsi voisi ottaa Suomesta mallia.

Poliisi

Expressenin mukaan Suomessa on väkilukuun suhteutettuna vähiten poliiseja Euroopassa. Suomen poliisi on kuitenkin tehokas. Tästä kertoo Expressenin mukaan esimerkiksi se, että murhista selvitetään Suomessa peräti 98 prosenttia ja asuntomurtojenkin selvittämisaste on korkea.

Ruotsissa murhien selvitysprosentti on lehden mukaan 82. Expressen oli valinnut juttunsa kuvaan poliisiauton henkirikoksen tapahtumapaikalta Imatralta.

Osaltaan poliisin tehokkuus johtuu Expressenin mukaan siitä, että Suomessa on huomattavasti vähemmän jengirikollisuutta ja syrjäytyneisyyttä kuin Ruotsissa.

Näiden asioiden taustalla ruotsalaislehti näkee osaltaan juuri poliisin toiminnan. Suuremman syyn jengirikollisuuden vähäisyydelle Expressen arvelee kuitenkin löytyvän Suomen paremmin harkitusta maahanmuuttopolitiikasta Ruotsiin verrattuna.

Vuokra-asuntomarkkinat

Expressenin mielestä vuokra-asuntomarkkinat toimivat Suomessa paremmin kuin Ruotsissa. Lehden mukaan Ruotsissa ja Suomessa oli aikaisemmin samanlainen säännelty käytäntö vuokra-asuntomarkkinoiden suhteen. Suomi kuitenkin luopui pitkälti vuokrasääntelystä, kun Ruotsi piti sen ennallaan.

Tämä on johtanut Expressenin mukaan siihen, että Suomessa ei ole Ruotsin tapaan pitkiä vuokra-asuntojonoja vaan vuokra-asunnon voi saada verrattain nopeasti. Sääntelyn purkaminen ei ole myöskään johtanut ennalta pelättyihin sosiaalisiin ongelmiin.

Lehti kuitenkin toteaa, että vuokrataso Helsingissä on korkeampi kuin Tukholmassa.

Puolustusvoimat

Suomi on Expressenin mukaan säilyttänyt Ruotsia paremmin puolustusvalmiuden. Tämän taustalla ruotsalaislehti näkee sen, ettei Suomi ole purkanut samaan tapaan puolustusvalmiuttaan kylmän sodan jälkeen kuin Ruotsi.

Suomi säästi vähemmän puolustusmenoista, säilytti asevelvollisuuden ja keskittyi oman maansa puolustukseen toisin kuin Ruotsi, joka lopetti asevelvollisuuden ja kehitti pienen ammattiarmeijan valmiutta toimia erilaisissa tehtävissä ulkomailla. Ruotsalaislehti toteaa, että Suomi on pystynyt hankkimaan asehankinnoillaan huomattavan iskukyvyn rajoitetuilla varoilla.

Koronatoimet

Expressen näkee Suomen toimineen tehokkaammin myös taistelussa koronavirusta vastaan. Lehti tosin huomauttaa, ettei lopullinen tulos ole vielä tiedossa, koska epidemia on yhä päällä.

Lehti kuitenkin toteaa, että Suomessa on väkilukuun suhteutettuna 90 prosenttia vähemmän koronavirukseen kuolleita kuin Ruotsissa samalla, kun talous on kärsinyt vähemmän koronatoimista.

Peruskoulu

Peruskoulunkin Expressen näkee toimivan paremmin Suomessa kuin Ruotsissa, vaikka se huomauttaakin, että Suomen Pisa-tulokset ovat viime vuosina olleet laskussa.

Lopuksi vaikutusvaltainen ruotsalaislehti toteaa, että politiikassa muut Pohjoismaat ovat pitkään saaneet toimia vain Ruotsin omahyväisyyden taustalla. Ruotsin ei Expressenin mielestä kuitenkaan aina pidä kulkea kärjessä vaan joskus olisi hyvä ottaa vetoapua myös naapureilta.

Suomi on Expressenin mukaan erityisen mielenkiintoinen maa tässä suhteessa, koska Suomella ja Ruotsilla on 700 vuotta yhteistä historiaa, ja maiden hallinto- ja oikeusjärjestelmät ovat hyvin lähellä toisiaan. Expressenin mielestä tämä antaa mahdollisuuden soveltaa monia hyviä suomalaisideoita nopeasti myös Ruotsissa.