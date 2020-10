Musiikkimuseo Fame isoissa taloudellisissa vaikeuksissa - yksityiselle museolle koronan toinen aalto oli liikaa

Helsingin uusi musiikkimuseo Fame on hakeutunut yrityssaneeraukseen alle vuosi sen perustamisen jälkeen.

Teknologiaan ja elämyksellisyyteen panostava musiikkimuseo Fame avattiin Pasilan Tripla-kauppakeskukseen viime lokakuussa. Se oli uudenlainen avaus suomalaisella museokentällä: pääosin yksityisellä rahalla perustettu laitos, jonka piti pyöriä enimmäkseen lipputuloilla.

Koronapandemian aikana museon kävijät kuitenkin kaikkosivat. Eilen keskiviikkona museo hakeutui yrityssaneeraukseen. Sillä koitetaan välttää suuremmat vaikeudet, kuten konkurssiuhka. Yrityssaneeraus voi kestää useampia vuosia.

– Pandemia on ainoa syy tähän tilanteeseen. Kävijämäärämme olivat tosi loistavat 19. maaliskuuta asti, jolloin museot suljettiin. Siihen saakka olimme kiinni kävijätavoitteessamme, sanoo museon hallituksen puheenjohtaja Mikko Vanni.

Toinen aalto oli liikaa

Muiden museoiden tavoin Fame oli keväällä suljettuna 2,5 kuukautta. Kesäkuussa kävijöitä oli vähän, mutta heinäkuussa yleisö alkoi uskaltautua takaisin museoon. Kun koronatilanne elokuussa paheni, katosi yleisö jälleen.

Fame-museon vetonaulana on ollut teknologia, jolla museokäynnistä on tehty elämys. Se tarkoittaa, että museotilassa on paljon virtuaalitodellisuuslaseja ja kosketusnäyttöjä.

– Meillä on tehty kaikki mahdolliset toimenpiteet pandemian ehkäisemiseksi. Jaamme maskeja halukkaille ja meillä on kosketusnäyttökyniä ja käsidesit joka paikassa, mutta ymmärrettävästi ihmiset ovat tosi varovaisia tällä hetkellä.

Yksityisen museon vetonauloja ovat olleet teknologia ja elämyksellisyys. Janne Pappila

Puolet museon rahoituksesta on lainaa

Tällä hetkellä Famen toiminta jatkuu normaalisti. Yrityssaneeraus näkyy yleisölle tällä hetkellä lyhennettyinä aukioloaikoina ja asiakaspalvelijoiden pienempänä määränä. Esimerkiksi museon tapahtumat, kuten konsertit, aiotaan kuitenkin toteuttaa suunnitellusti.

Korona-aikana yksityisen museon yksi ongelma on, että sen toiminta ei ole samalla tavalla turvattua kuin enemmän tukien varassa toimivien instituutioiden.

– Olemme saaneet pandemia-avustuksia, mutta kaikki tukimuodot eivät ole meillä käytettävissä, kun emme ole valtion tai kaupungin alainen museo.

Fame on rahoitettu isolta osin yksityisellä rahalla. Alunperin kaikkiaan 4,3 miljoonan euron budjetista 47 prosenttia oli lainaa. Vannin mukaan iso lainamäärä vaikuttaa lähinnä siihen, että lisää lainaa ei pystytä enää ottamaan.

– Museon pääosakkaat ovat jo lisänneet omaa panostustaan, mutta rahoittajan maksimipotentiaali on tullut vastaan.

