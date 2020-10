Työntekijät epätietoisia Metsäteollisuuden irtautumisen vaikutuksista: "Sekava tilanne"

Kuopiossa toimivan Mondi Powerfluten eli entisen Savon Sellun pääluottamusmies Eero Ahonen kommentoi Metsäteollisuuden irtautumista hämmentyneenä.

Ahonen ei toistaiseksi osaa arvioita päätöksen merkitystä työntekijöille.

– Onkohan tämä sopimushomma sitten muuttumassa enemmän paikalliseksi sopimiseksi, siitähän on paljon puhuttu viime aikoina, mutta en osaa sanoa, että muuttaako se mitenkään työehtosopimuksen laatimista. Kyllähän isojen konsernien johto on ollut sitä sopimassa tähänkin asti. Eihän sitä tiedä vielä, että mitä tämä tarkoittaa.

Palkan alennuksiin hän ei usko.

– Ei palkkojen laskeminen ole metsäteollisuudessa mahdollista eikä oikeastaan tarpeellistakaan.

Metsä Groupin Kemin tehtaiden vt. pääluottamusmies Juha Kenttä. Risto Koskinen / Yle

Metsä Groupin Kemin tehtaiden vt. pääluottamusmies Juha Kenttä sanoo, että vielä tässä vaiheessa Metsäteollisuuden päätöstä on vaikea kommentoida.

– Vaatii vähän puhallusta. Sen voi sanoa, että Paperiliitto on kyllä edelleen voimissaan ja neuvottelee työehtosopimuksista myös jatkossa. Liiton rooli voi tulevaisuudessa jopa kasvaa.

Kenttä miettii myös Metsäteollisuuden motiivia, mutta ei lähde sitä ääneen spekuloimaan. Kentän mukaan ainakin Kemissä porttien sisällä on ollut hyvä kulttuuri.

– Paikallisia sopimuksia tehdään koko ajan, hän toteaa.

UPM Kaukas sellu- ja paperitehtaan pääluottamusmies Kari Rikkilän. Kalle Purhonen / Yle

Lappeenrannan UPM Kaukas sellu- ja paperitehtaan pääluottamusmies Kari Rikkilän mielestä muutos ei kuulosta hyvältä. Alalla on totuttu nimenomaan Metsäteollisuuden ja Paperiliiton keskinäisiin sopimuksiin.

– Sekava tilanne! Kun itse tässä käy parhaillaan sellutehtaan yt-neuvotteluita ja paperitehtaan lomautusneuvotteluita niin eipä tässä ole hirveästi vielä henkilökunnan kanssa tästä uusimmasta muutoksesta juteltu.

– Ei se hyvältä kuulosta, kun on kuitenkin totuttu siihen, että Metsäteollisuus ja Paperiliitto ovat tehneet sopimukset.

Oulun Stora Enson tehdassali 9.9.2020. Paulus Markkula / Yle

Oulun Stora Enson pääluottamusmies Olli-Pekka Kaikkonen yllättyi päivän uutisesta.

– Jokainen sopijaosapuoli voi tietenkin päättää keskenään, että miten asiansa hoitaa, mutta mitään mullistavaa ei vielä ole ilmennyt. Sopimusneuvottelut käydään työpaikkakohtaisesti ja hehän eivät ota kantaa työntekijöiden toimintaan, vaan työntekijöillä on edelleen järjestäytymisoikeus.

Metsä Boardin Äänekosken tehtaan pääluottamusmies Eero Vekkeli pitää Metsäteollisuuden irtautumista "yllättävänä ulostulona".

– Meillä on kuitenkin sopimus voimassa ensi vuoden loppuun ja kuluva sopimuskausi mennään nykyisillä ehdoilla. Tuoreeltaan en asian merkitystä osaa arvioida. Tietysti tämä on ihan uusi tilanne. Meillä on kuitenkin perinteisesti liitot neuvotelleet ja nyt neuvottelevat yritykset ja työntekijät.

Paikallinen sopiminen Äänekoskella kuulostaa Vekkelin korvaan toistaiseksi erikoiselta.

– Ainahan asiat on sovittu valtakunnan tasolla. Näköjään nyt halutaan mennä yrityskohtaisiin ratkaisuihin. Raamit tekee tietenkin koko konserni, mutta palkoista on jo nyt sovittu paikallisesti. Meillä on Metsäteollisuudessa kuitenkin aloja, joilla on vahva veto kuten sellu ja kartonki. Muutoksia voi tulla niille aloille, joilla ei mene niin hyvin.

Mikkelin Ristiinassa toimivien UPM Pelloksen vaneritehtaiden pääluottamusmies Marko Lang ihmettelee niin ikään iratutumisen ajankohtaa.

– Itse henkilökohtaisesti olisin odottanut, että lähempänä sopimuksen umpeutumista olisivat tulleet tämän asian kanssa esiin ja tämän kanssa nyt elellään.

Lang on saanut työntekijöiltä jo iltapäivän aikana runsaasti yhteydenottoja.

– Ehkä se epätietoisuus sieltä eniten paistaa, eikä tässä oikein osaa kenellekään sanoa mitään. Näyttäisi siltä, että yrityskohtaisiin sopimuksiin ollaan pikku hiljaa menossa ja yleissitova TES poistuu kuvioista. Onhan tämä ihan uusi ja ennenkokematon tilanne.

Kanta-Hämeen sahojen työntekijöitä edustava, Teollisuusliiton vastaava aluetoimitsija Sauli Järvinen muistuttaa, että nykyistä työehtosopimusta on noudatettava sopimuskauden loppuun.

Hänen mielestään tärkeintä olisi saada alalle yleissitova työehtosopimus.

–Toi oli aika rankka, viime sopimuskierros ja lakot, jotka kohdistui yksityiseen puoleen hyvinkin rajulla tavalla ja pitkällä aikavälillä. Kyllähän ala on ollut vähän sellainen, että sitä ovat vieneet nämä suuret konsernit, UPM:t ja Storat, sitten yksityiset pienemmät yritykset kärsivät.

Artikkeli täydentyy